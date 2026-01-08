Chưa thấy ai như Han So Hee và bạn thân “ma cà rồng”: Đã bad girl còn cặp kè nhau thì cuốn không thể tả

Chiều 8/1, sự kiện ra mắt bộ phim mới đã chứng kiến sự xuất hiện của cặp bạn thân Han So Hee và Jeon Jong Seo. Hai mỹ nhân sinh năm 1994 một lần nữa chứng minh rằng khi "bad girl" cặp kè nhau, sức hút là không thể đo đếm được.

Xuất hiện cùng nhau, Han So Hee và Jeon Jong Seo gần như "bắt tay" trong lựa chọn trang phục khi cùng diện tông đen chủ đạo. Han So Hee chọn một thiết kế dáng midi cổ điển, phom đứng gọn gàng, tối giản chi tiết nhưng tinh tế ở chất liệu và đường cắt, tôn lên vẻ thanh mảnh vốn có. Trong khi đó, Jeon Jong Seo lại càng toả ra khí chất girl boss với chiếc suit dress màu màu đen, phom ôm vừa đủ, điểm xuyết chi tiết bất đối xứng, mang đến cảm giác sắc sảo và có phần nổi loạn.

Cặp "kiếm Nhật" phát sáng của Han So Hee và Jeon Jong Seo qua ống kính phóng viên (Ảnh Newsen).



Điều khiến dân tình không thể rời mắt chính là đôi chân dài như "kiếm Nhật" trắng phát sáng của cả hai nữ diễn viên. Dưới ánh đèn flash, hai cặp chân trắng ngần này như tỏa sáng, tạo nên hiệu ứng visual choáng ngợp. Cả hai đều không sử dụng tất da màu mà để lộ làn da trắng tự nhiên, tạo nên sự tương phản hoàn hảo với trang phục tối màu.

Ở mọi góc độ, đôi bạn thân đều một chín một mười về nhan sắc (Ảnh SEGYE).

Vốn nổi tiếng với làn da trắng hồng như sứ, Han So Hee từ lâu đã được xem là một trong những mỹ nhân có nước da đẹp nhất Kbiz. Tuy nhiên, phải đến khi đứng cạnh Jeon Jong Seo mới thấy tone da của Han So Hee thậm chí còn có phần "thua thiệt" đôi chút. Nữ diễn viên The Call từ lâu đã được biết đến với nước da trắng lạnh, đôi mắt xếch cùng thần thái bất cần, được ví như "ma cà rồng" Lee Soo Hyuk phiên bản nữ - một vẻ đẹp toát ra sự nguy hiểm khó cưỡng.

Làn da trắng như đèn pha khi 2 người đẹp cạnh nhau (Ảnh isplus).

Góc nghiêng "bén đứt tay" của cặp đôi 1994 (Ảnh Newsen).

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên trong vòng một năm trở lại đây Han So Hee và Jeon Jong Seo khiến công chúng "đứng ngồi không yên" khi cùng xuất hiện tại các sự kiện lớn. Ở Liên hoan phim quốc tế Busan 2025 hồi tháng 9, đôi bạn thân cũng từng tạo nên loạt khung hình "gấp đôi visual" với nhan sắc nổi bật giữa dàn sao. Tuy nhiên, lần xuất hiện đó cũng kéo theo không ít tranh cãi. Han So Hee bị nhận xét là tự dìm khi diện váy lụa suông rộng, trông như đồ ngủ và che lấp hoàn toàn vóc dáng. Trái ngược lại, Jeon Jong Seo lại chọn một thiết kế gợi cảm hơn, khoe trọn đường cong, đến mức làm dấy lên nghi vấn can thiệp thẩm mỹ vòng ba.

Một thảm đỏ, hai tranh cãi của Han So Hee và Jeon Jong Seo (Ảnh XSportNews, tenasia).

Chưa dừng lại ở đó, tại sự kiện quảng bá phim Project Y, Han So Hee thêm một lần bị cho là "lép vế" khi đứng cạnh bạn thân. Khi ấy Jeon Jong Seo tiếp tục trung thành với váy bodycon ôm sát, tôn trọn thân hình chữ S đẫy đà, trong khi Han So Hee chọn outfit casual tiết chế, kín đáo và có phần an toàn.

Han So Hee nhiều lần nhường quyền toả sáng cho bạn thân (Ảnh Sporttvnews, imbc).

Cả Han So Hee và Jeon Jong Seo đều là những cái tên có sắc vóc lẫn tài năng được công nhận. Tuy nhiên, đời tư và hình ảnh bad girl gắn liền suốt nhiều năm của cả hai lại là điều khiến khán giả vừa ngán ngẩm nhưng cũng kém phần tò mò, cũng chính điều đó lại tạo nên sức hút rất riêng chính là mỗi lần cả hai xuất hiện cạnh nhau. Mỗi lần cả hai cặp kè, từng khung hình đều toát ra vibe bad girl cuốn hút đến nghẹt thở, ngập tràn năng lượng nổi loạn và cuốn hút đến khó lý giải.