Mỹ nhân phim 18+ hot nhất hiện tại: Mặc trang phục kín đáo body vẫn siêu nét, cao 1m61 nhưng phối đồ tôn dáng đỉnh

Sydney Sweeney sinh năm 1997, là một trong những nữ diễn viên Hollywood được quan tâm hiện nay. Sau thành công vang dội của các phim mang màu sắc 18+ như Euphoria, The Voyeurs, tên tuổi của cô tiếp tục bùng nổ khi đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim The Housemaid (2025). Không chỉ gây chú ý bởi khả năng diễn xuất và nhan sắc gợi cảm, Sydney Sweeney còn mang đến nguồn cảm hứng thời trang với phong cách ngoài đời được đánh giá cao. Dù chỉ cao khoảng 1m61 – con số khá khiêm tốn so với mặt bằng sao Hollywood – nhưng nữ diễn viên luôn biết cách lựa chọn trang phục để tôn dáng, "ăn gian" chiều cao một cách khéo léo.

Sydney Sweeney trong phim The Housemaid

Một trong những yếu tố làm nên sức hút thời trang của Sydney Sweeney chính là khả năng hiểu rõ ưu – nhược điểm cơ thể và áp dụng những công thức phối đồ thông minh. Dưới đây là 4 cách diện đồ đặc trưng giúp cô luôn nổi bật, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều nàng có chiều cao tương tự.

Áo lửng – bí quyết khoe eo và kéo dài tỷ lệ cơ thể

Áo lửng là món đồ xuất hiện thường xuyên trong tủ đồ của Sydney Sweeney. Kiểu áo này giúp khoe khéo vòng eo thon gọn, đồng thời tạo cảm giác phần thân trên ngắn lại, từ đó đôi chân trông dài hơn. Nữ diễn viên thường chọn áo lửng ôm nhẹ, cổ bẻ hoặc cổ tròn đơn giản, kết hợp cùng quần cạp cao hoặc chân váy ngắn. Công thức này không chỉ tôn dáng mà còn mang lại vẻ ngoài trẻ trung, năng động nhưng vẫn đầy quyến rũ. Với những quý cô có chiều cao khiêm tốn, áo lửng chính là "bảo bối" giúp cải thiện tỷ lệ cơ thể hiệu quả.

Đồ ngắn – lựa chọn không thể thiếu để khoe lợi thế hình thể

Bên cạnh áo lửng, Sydney Sweeney đặc biệt ưa chuộng các trang phục ngắn như váy mini, quần short hoặc chân váy trên gối. Những thiết kế này giúp cô khoe trọn đôi chân săn chắc – một trong những điểm mạnh hình thể. Khi diện đồ ngắn, nữ diễn viên thường ưu tiên phom dáng gọn gàng, hạn chế chi tiết rườm rà để tránh làm vóc dáng trông thấp hơn. Đôi khi, cô phối đồ ngắn với áo khoác dáng lửng hoặc blazer vừa vặn, tạo nên tổng thể cân đối, thời thượng mà vẫn rất cuốn hút.

Quần ống rộng kết hợp giày cao gót hoặc giày độn đế

Trái ngược với suy nghĩ rằng người thấp không nên mặc quần ống rộng, Sydney Sweeney lại chứng minh điều ngược lại. Cô thường lựa chọn quần ống rộng cạp cao, chất liệu rủ nhẹ, kết hợp cùng giày cao gót hoặc giày độn đế để tăng chiều cao. Cách phối này không chỉ giúp đôi chân trông dài hơn mà còn mang lại vẻ ngoài thanh lịch, sang trọng. Khi diện quần ống rộng, Sydney thường chọn áo ôm hoặc sơ vin để giữ tỷ lệ cơ thể hài hòa, tránh cảm giác "nuốt dáng".

Trang phục nhấn eo – chìa khóa tạo đường cong quyến rũ

Một điểm dễ nhận thấy trong phong cách của Sydney Sweeney là sự ưu ái dành cho những trang phục có chi tiết nhấn eo. Áo chiết eo, áo khoác thắt đai hay set đồ có đường cắt tinh tế đều giúp tôn lên vòng eo nhỏ và đường cong gợi cảm của cô. Việc nhấn eo không chỉ làm vóc dáng trở nên cân đối hơn mà còn tạo hiệu ứng kéo dài phần chân, đặc biệt quan trọng với những người có chiều cao trung bình hoặc thấp.

Có thể thấy, phong cách ngoài đời của Sydney Sweeney không quá cầu kỳ hay chạy theo xu hướng một cách mù quáng. Thay vào đó, cô lựa chọn trang phục phù hợp với cơ thể, biết cách tận dụng từng chi tiết nhỏ để tôn dáng tối đa. Chính sự tinh tế này đã giúp mỹ nhân Hollywood dù chỉ cao 1m61 vẫn luôn nổi bật, tự tin và trở thành hình mẫu thời trang đáng học hỏi cho nhiều cô gái hiện đại.

