"Ngôi sao mặc đẹp" của Vbiz từ 2025 tới giờ vẫn chưa xuống phong độ, gợi ý 10 set đồ đông xuân tuyệt xinh

Vbiz có rất nhiều mỹ nhân mặc đẹp. Trong đó, Hoa hậu Phương Khánh ngày càng trở nên nổi bật với phong cách thời trang xuất sắc tới từng set đồ. Phương Khánh không giới hạn bản thân với những item cơ bản hay mang tông màu trung tính. Thay vào đó, cô rất chịu khó biến hóa với các món đồ mang màu sắc và kiểu dáng đa dạng, mới mẻ.

Sự khéo léo này giúp Phương Khánh có được nhiều bộ trang phục cuốn hút, "chất" nhưng vẫn mang tính ứng dụng cao. Để có thêm ý tưởng diện đồ đẹp cho mùa đông xuân, chị em không nên bỏ qua 10 công thức diện đồ sau đây của Phương Khánh:

Mang tông màu trắng làm chủ đạo nhưng set đồ của Phương Khánh rất nổi bật. Chính thiết kế áo dáng ngắn và chân váy mini đã mang lại sự trẻ trung, tươi tắn cho người diện. Phương Khánh còn phát huy tối ưu hiệu quả tôn dáng và kéo chân dài của outfit bằng cách chọn một đôi giày mule cao gót.

Thêm một bộ cánh nữa rất phù hợp cho những ngày xuân ấm áp, đó là combo áo vải tweed + chân váy ngắn. Mẫu áo vải tweed không chỉ sang chảnh mà nhờ tông màu hồng pastel cùng thiết kế ngắn tay, kiểu áo này còn ghi điểm trẻ trung, ngọt ngào. Đôi giày mary jane và túi xách màu nâu đều là những mảnh ghép hoàn hảo của tổng thể trang phục.

Áo len mỏng cổ bẻ, tông màu đen rất tôn dáng. Thiết kế ôm sát giúp phát huy tối ưu vóc dáng mềm mại của người diện. Thay vì kết hợp item với quần dài, Phương Khánh phối áo len mỏng cổ bẻ với chân váy ngắn màu be, từ đó tạo nên outfit siêu nữ tính, ngọt ngào. Điểm nhấn nổi bật của bộ trang phục còn là combo tất cổ cao và giày mary jane.

Đối với những món thời trang hết sức cơ bản và quen thuộc là áo dạ dáng dài, quần âu suông, giày da, túi xách màu đen, Phương Khánh đã làm mới style bằng chiếc áo len tua rua. Cách kết hợp sáng tạo này đã hoàn thiện tổng thể trang phục bắt mắt, nhưng vẫn có sự hài hòa.

Mẫu áo khoác cổ tròn, tông màu hồng rất ngọt ngào, và có thể mặc riêng lẻ, tựa như một chiếc dài tay thông thường. Phương Khánh kết hợp mẫu áo với quần jeans xanh để nhân đôi sự trẻ trung. Chiếc túi xách họa tiết giúp bộ đồ nổi bật hơn, còn đôi giày trắng góp phần tạo sự cân bằng.

Trang phục tông màu đỏ luôn là gợi ý hoàn hảo cho mùa lễ hội đầu năm. Phương Khánh cho thấy combo áo màu đỏ đậm và quần denim xanh luôn là cặp bài trùng hoàn hảo. Bộ cánh càng trở nên sang trọng và long lanh hơn nhờ đôi giày búp bê mang tông màu đỏ ánh nâu.

Áo trench coat chính là món thời trang kinh điển trong tủ đồ. Bằng cách kết hợp áo trench coat với sơ mi trắng, quần jeans xanh, Phương Khánh có được bộ trang phục trẻ trung nhưng cũng rất thanh lịch. Để giữ nguyên tinh thần trang nhã, tinh tế của tổng thể outfit, Phương Khánh đã chọn giày và túi xách tông màu đen.

Áo thun màu đen, thiết kế trễ vai nhẹ không chỉ trẻ trung mà còn toát lên nét nữ tính, yêu kiều. Bằng cách kết hợp mẫu áo này với chân váy trắng, Phương Khánh ghi điểm ở sự trẻ trung, nhẹ nhàng. Đôi giày sneaker trắng phù hợp với outfit năng động, không làm giảm đi nét duyên dáng của set chân váy.

Áo cardigan mỏng, cộc tay là lựa chọn lý tưởng cho tiết trời mùa xuân ấm áp. Độ tươi tắn và trẻ trung của người diện càng tăng thêm nhờ sự kết hợp giữa áo tông màu pastel với quần âu trắng, ống suông. Giày màu trắng và túi xách tông màu hồng đều ăn nhập hoàn hảo với cả tổng thể trang phục.

Mẫu áo thun màu đen của Phương Khánh có chi tiết cut-out nhẹ ở vai tạo sự độc đáo cho cả bộ trang phục. Trong khi chiếc quần jeans đóng vai trò hack tuổi thì túi xách màu nâu lại cộng thêm điểm sang xịn mịn.

Ảnh: Instagram @phuongkhanh_official