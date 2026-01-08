Đón năm Bính Ngọ, Tory Burch giới thiệu BST túi xách nhiều mẫu “mã”

Bộ sưu tập kết hợp kỹ nghệ dệt jacquard và các dòng túi xách biểu tượng để tôn vinh sự độc lập và cá tính của quý cô hiện đại khi bước vào một "kỷ nguyên mới".

Hình tượng ngựa trong bộ sưu tập năm mới 2026 đại diện cho các giá trị về sự thanh lịch, độc lập và sức mạnh nội tại. Tory Burch xây dựng chiến dịch đón Tết nguyên đán 2026 dựa trên nhịp điệu của những giấc mơ và niềm vui khởi đầu chu kỳ mới - khắc giao thời truyền thống của người Á Đông đã dần trở thành khoảnh khắc văn hóa thường niên toàn cầu. Trong thời khắc đặc biệt này, quý cô Tory Burch ăn diện thật phong cách và thong dong bước sang tân niên với tâm trạng "mã đáo thành công."

Siêu mẫu Trung Quốc Li Hejia trở thành gương mặt đại diện cho chiến dịch, mang đến nguồn năng lượng hiện đại và phong thái sắc sảo - hệt như vó ngựa phi nước kiệu, thong dong tiến vào năm Bính Ngọ.

Sự kết hợp giữa bảng màu phong phú và các chất liệu có tính tương phản về xúc giác tạo nên một tinh thần lễ hội khác biệt, nơi kỹ nghệ dệt jacquard và các thiết kế phụ kiện lồng ghép khéo léo những yếu tố cát tường vào thẩm mỹ hiện đại.

Việc lựa chọn hình tượng Ngựa làm trọng tâm cho bộ sưu tập Tết âm lịch 2026 phản ánh nỗ lực của Tory Burch trong việc khai thác các giá trị nội tại như sức mạnh và sự độc lập. Chiến dịch lần này không dừng lại ở những biểu tượng lễ hội bề mặt mà tập trung vào khả năng biểu đạt tính cách thông qua những trang phục thường nhật tưởng chừng giản đơn.

Dòng trang phục dệt Jacquard trong bộ sưu tập năm nay minh chứng cho khả năng xử lý màu sắc của Tory Burch, đồng thời được tính toán để song hành cùng những mẫu túi biểu tượng từ nhà mốt Mỹ như Romy, Lee Radziwill hay Kira Shoulder Bag…

Dí dỏm và đáng yêu, dòng túi Suede Pony ra đời với hình dáng một chú ngựa con, tạo điểm nhấn ngộ nghĩnh cho trang phục. Họa tiết Tory Burch đặc trưng phủ kín thiết kế không làm mất đi nét thơ ngây tinh nghịch của mẫu túi - trái lại, còn nhấn mạnh thêm tính tương phản vật liệu da - vải jacquard thú vị.

Túi Romy biểu tượng trở lại với tông màu nền nã, sẵn sàng kết hợp cùng tủ đồ thường nhật của quý cô trong năm mới. Song hành cùng đó, mẫu túi Kira Shoulder Bag mang sắc đỏ rượu vang thâm trầm tiếp nối phom dáng chần bông đặc trưng của thương hiệu. Các đường khâu hình chữ V tạo ra hiệu ứng đa chiều trên bề mặt da, kết hợp cùng biểu tượng hai chữ T bằng kim loại sáng bóng.

Mẫu túi Lee Radziwill Shoulder Bag cũng sử dụng gam màu đỏ rượu vang, chế tác từ chất liệu da mềm với những đường cắt tinh gọn và sắc sảo. Sự tiết chế trong phom dáng giúp tôn vinh chiều sâu của sắc độ và chất lượng nguyên vật liệu. Đối với giới sưu tầm, những lựa chọn túi xách này đáp ứng nhu cầu về một món đồ vừa mang hơi thở lễ hội, vừa có khả năng ứng dụng bền vững trong tủ đồ hàng ngày.

Phụ kiện túi và các món nữ trang xinh xắn khai thác đa dạng vật liệu như da, tráng men… tiếp tục lấy hình ảnh chú ngựa con làm trung tâm sáng tạo. Được thu nhỏ với độ chuẩn xác cao trong đường nét, loạt trang sức chủ đề năm Ngọ được nhấn nhá bằng các chi tiết tráng men và đính pha lê, khuyến khích các quý cô mặc phối tầng thể hiện phong cách cá nhân.

Tại Việt Nam, thương hiệu Tory Burch được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.



Địa chỉ cửa hàng:

Tory Burch Union Square

L2-21 Union Square, 171 Đồng Khởi, P. Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh

Giờ mở cửa: 10:00 – 21:00

Điện thoại: 028 3620 6983

Email: toryburchusq@tamsonfashion.com