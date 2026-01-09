Nối bước Rhode, Huda Beauty khiến hội con gái đảo điên với giá đỡ điện thoại kiêm phấn phủ

Năm 2025 đã chứng kiến sự bùng nổ của các món phụ kiện làm đẹp vừa xinh vừa đa năng: từ ốp điện thoại kèm son môi, móc khoá nước hoa cho đến gel rửa tay có thể cài bên ngoài túi xách... Các sản phẩm làm đẹp ngày càng được thiết kế để gắn liền với đời sống thường nhật, vừa đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ, vừa đóng vai trò như một món phụ kiện tiện dụng.

Các món phụ kiện đa năng đang trở thành trào lưu. Nguồn: Pinterest.

Bước sang 2026, trào lưu này vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Và Huda Beauty chính là cái tên mới nhất thu hút sự chú ý của cộng đồng làm đẹp với ý tưởng kết hợp giữa phụ kiện điện thoại và đồ makeup, ở đây cụ thể là phấn phủ. Sản phẩm đang được nhắc đến chính là Huda Beauty Phone Magnet.

Nguồn: Instagram

Loạt video "nhá hàng" sản phẩm này của các beauty blogger chỉ vừa đăng tải đã thu hút hàng triệu lượt chia sẻ và bình luận quan tâm. Cụ thể, đây là một phụ kiện gắn mặt sau điện thoại, tích hợp hộp phấn phủ mini. Thiết kế này giúp tăng độ chắc tay khi sử dụng điện thoại, đồng thời giúp người dùng dặm lại lớp nền dễ dàng và nhanh chóng trong ngày.

Nguồn: Instagram.

Sản phẩm nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực từ các beauty creator nhờ tính tiện lợi và sự sáng tạo trong thiết kế, đặc biệt trong bối cảnh người dùng có xu hướng tối giản đồ mang theo khi ra ngoài. Nhiều người thậm chí còn ví đây là đối thủ tiềm năng của chiếc ốp điện thoại Rhode từng gây bão trước đó.

Các video review xuất hiện dày đặc trên cả Tiktok và Instagram, chứng minh sức hút của món phụ kiện "nhỏ nhưng có võ" này.

Tuy nhiên, Huda Beauty Phone Magnet hiện chưa được mở bán đại trà và chưa có giá bán chính thức, mà mới chỉ xuất hiện trong các hộp quà PR gửi tới một số influencer và khách hàng thân thiết của thương hiệu. Dưới các video review, netizens dành nhiều lời khen cho thiết kế và mong muốn thương hiệu sớm thương mại hóa phụ kiện này.

Nguồn: Instagram.

Thực chất, theo Grazia, chiếc phone magnet chỉ là mở đầu để Huda Beauty khuấy động cho màn ra mắt quan trọng hơn dành cho sản phẩm Easy Bake Pressed Powder - phiên bản phấn nén chính thức của dòng Easy Bake huyền thoại.

Sau lần thử sức chưa thật sự thành công với phấn nén trước đó, Huda Kattan khẳng định đây mới là phấn nén đúng nghĩa mà đội ngũ đã dành nhiều thời gian hoàn thiện. Sản phẩm giữ nguyên tinh thần của bản phấn bột đình đám: làm mịn, làm mờ da, kiểm soát dầu tốt, công thức không talc - không hương liệu, cho lớp nền matte mịn đến 12 giờ. Easy Bake Pressed Powder có 8 tông màu, bao bì mỏng gọn, tiện mang theo, phù hợp dặm lại trong ngày (trừ điểm nhỏ là phải mua puff rời).

Nguồn: Instagram, Grazia.

Tổng thể, từ chiếc phone magnet gây sốt cho đến phiên bản phấn nén được mong chờ bấy lâu, Huda Beauty một lần nữa cho thấy khả năng nắm bắt xu hướng cực nhanh và biến sản phẩm làm đẹp thành một phần của lifestyle hiện đại.