Louis Vuitton viết tiếp câu chuyện di sản 130 năm của họa tiết Monogram

Vượt lên mọi dòng chảy của thời đại, di sản Monogram là dấu ấn bảo chứng cho lịch sử lâu đời và tinh thần đột phá của Louis Vuitton. Mang thiết kế vượt thời gian, họa tiết Monogram trở thành nguồn cảm hứng bất tận của những trái tim đam mê thời trang: Từ minh tinh điện ảnh Audrey Hepburn, những biểu tượng thời trang và văn hóa toàn cầu đến "hội IT Girl" liên tục tái diễn giải trong phong cách hàng ngày. Bước sang năm 2026, hành trình của Monogram nối dài với 3 bộ sưu tập mới, chờ đợi thế hệ đương đại giải mã di sản Monogram bằng những góc nhìn của hôm nay.

Suốt nhiều thế hệ, họa tiết Monogram len lỏi trong nghệ thuật, điện ảnh, âm nhạc đại chúng, trên những tấm ảnh của tín đồ đam mê thời trang và trở thành một biểu tượng vượt thời đại.

Khởi nguồn từ năm 1896, tầm nhìn đột phá của Georges Vuitton – con trai của nhà sáng lập thương hiệu đã kiến tạo nên Monogram như giải pháp bảo vệ di sản trong bối cảnh ngập tràn những bản sao lúc bấy giờ. Ông khéo léo lồng ghép hai chữ cái L và V cùng mô-típ hoa đặc trưng. Lấy cảm hứng từ mỹ thuật Neo-Gothic và làn sóng Japonism lan tỏa tại Paris, Monogram ra đời tiếp nối những sáng tạo trước đó của canvas kẻ sọc (Striped Canvas) năm 1872 hay Damier 1888, đồng thời bảo vệ bản sắc của các thiết kế của Louis Vuitton.

Georges hình dung Monogram không chỉ là họa tiết trang trí của thiết kế, mà còn là hiện thân của triết lý về sự xuất sắc, hiện đại và giá trị có thể kế thừa qua các thế hệ.

Từ những khoảnh khắc thời trang kinh điển đến các bước đột phá trong văn hóa đại chúng, Monogram luôn là chứng nhân cho những giai thoại sáng tạo của Louis Vuitton. Xuyên suốt lịch sử thương hiệu, biểu tượng Monogram đã định hình tầm nhìn của các Giám đốc sáng tạo như Marc Jacobs, Nicolas Ghesquière ở dòng thời trang nữ và Virgil Abloh, Pharrell Williams ở dòng thời trang nam. Đồng thời, truyền cảm hứng cho màn hợp tác đặc biệt với các nghệ sĩ hàng đầu như Takashi Murakami, Yayoi Kusama và Richard Prince. Năm 2003, họa tiết Monogram Multicolor đa sắc màu kết hợp cùng nghệ sĩ Takashi Murakami mang đến làn gió pop-art cho các sáng tạo mang tính biểu tượng, đồng thời trở thành tác phẩm sưu tầm của các ngôi sao và đông đảo những người yêu thời trang, nghệ thuật toàn cầu.

Qua mỗi thời đại, biểu tượng Monogram phủ sóng trên các thiết kế túi trứ danh dẫn lối nguồn cảm hứng cho mọi tín đồ thời trang.

Bước vào năm 2026, Louis Vuitton khởi xướng hành trình mới của Monogram qua 3 bộ sưu tập đặc biệt, tái hiện 5 chiếc túi kinh điển: Speedy, Keepall, Alma, Side Trunk, Noé, Neverfull qua chất liệu Canvas mới, da VVN đặc trưng và bí thuật chế tác rương, mở ra cuộc đối thoại đầy thú vị giữa công nghệ và tư duy thiết kế mới.

Louis Vuitton tiếp cận di sản Monogram khác nhau cho từng dòng túi trong 3 bộ sưu tập mới.

Không chỉ dừng lại ở họa tiết định hình bản sắc Louis Vuitton, biểu tượng Monogram mang sứ mệnh của một ngôn ngữ thị giác không ngừng đổi mới, linh hoạt thích nghi với dòng chảy xu thế để trở thành chiếc túi quen thuộc của đời sống hiện đại đáp ứng cả công năng lẫn thẩm mỹ.

Louis Vuitton mở đầu lời tri ân nguồn cội đến Monogram qua bộ sưu tập đầu tiên là Monogram Origine được lấy cảm hứng từ bìa sổ ghi lại thông tin chìa khóa rương của khách hàng năm 1908. Mang hơi thở của những chuyến du hành đầu thế kỷ 20, họa tiết Monogram nay được tái hiện trong chất liệu canvas mới với kỹ thuật dệt Jacquard từ hỗn hợp vải lanh và cotton. Điểm nhấn tinh tế của bộ sưu tập là thẻ tên đi kèm mỗi chiếc túi, khắc chữ ký tay của Louis Vuitton dựa trên bản thiết kế rương phẳng năm 1867, nối liền di sản lâu đời với tầm nhìn đương đại.

Thay vì lớp phủ truyền thống, Louis Vuitton mang kỹ thuật dệt Jacquard tinh xảo lên các mẫu túi màu Ebène, tạo nên bề mặt mềm mại, tự nhiên.

Các gam màu pastel như hồng Rose Ruban hay xanh Bleu Courrier xuất hiện trên túi Alma, Speedy và Side Trunk gợi nhớ họa tiết trên cuốn sổ ghi chép thông tin khách hàng thời đầu thế kỷ 20, điểm xuyết nét tươi mới, trẻ trung cho nhịp sống đương đại.

Đến với bộ sưu tập VVN được xử lý trong chất liệu da bò tự nhiên VVN (viết tắt của Vache Végétale Naturelle) phủ toàn bộ thân túi, mang đến nét mềm mại cho từng đường nét. Đặc biệt, theo thời gian, các thiết kế túi sẽ đồng hành cùng chủ nhân ghi dấu hành trình và trải nghiệm, khi lớp da nhạt màu ban đầu sẽ dần chuyển sang tông hổ phách riêng biệt.

Chiếc túi là hiện thân của sự tối giản tinh tế ở chất liệu da bò tự nhiên VVN, trở thành một "nhân chứng thời gian" đồng hành cùng chủ nhân.

Cuối cùng, bộ sưu tập Time Trunk là bước thử nghiệm táo bạo, nơi nghệ thuật thị giác gặp gỡ di sản Louis Vuitton. Bằng kỹ thuật trompe-l’œil (đánh lừa thị giác), các chi tiết như kim loại, đinh tán, vết xước và kết cấu rương được tái hiện với độ sắc nét cao, trong khi trọng lượng vẫn đảm bảo tính nhẹ nhàng, dễ dàng linh hoạt. Gợi nhớ di sản đóng rương, nhưng mang hơi thở đương đại, các mẫu túi như Speedy hay Alma trở thành "chiếc rương thu nhỏ".

Hơn cả thiết kế túi, bộ sưu tập Time Trunk phô bày trải nghiệm thị giác để trở thành lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích vẻ đẹp hoài cổ của những chiếc rương di sản mà vẫn đề cao công năng trong nhịp sống năng động hằng ngày.