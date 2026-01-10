Sắm 4 kiểu váy này để diện Tết là sai lầm

Tết là dịp ai cũng muốn diện đồ thật nổi bật, tươi mới để đón năm mới với nhiều may mắn. Tuy nhiên, không phải mẫu váy nào trông bắt mắt trên mạng hay ngoài cửa hàng cũng phù hợp để mặc trong những ngày đầu năm. Có những kiểu váy tưởng chừng rất sặc sỡ, điệu đà nhưng lại dễ khiến tổng thể trang phục kém tinh tế, nhanh lỗi mốt. Dưới đây là 4 mẫu váy nhiều chị em hay mua nhưng thực tế lại là lựa chọn nên cân nhắc lại, kèm theo những gợi ý thay thế dễ mặc và thanh lịch hơn.

Váy màu sặc sỡ

Những chiếc váy màu sặc sỡ như đỏ chói, xanh neon, vàng huỳnh quang thường được nhiều người chọn vì nghĩ rằng càng rực rỡ càng mang không khí Tết. Thế nhưng, các gam màu quá gắt lại rất khó phối đồ, kén da và dễ khiến tổng thể trở nên "quá đà", đặc biệt khi xuất hiện trong những buổi gặp gỡ gia đình hay đi chúc Tết họ hàng. Chưa kể, những màu này rất dễ lỗi mốt, chỉ hợp chụp ảnh sống ảo chứ không thực sự bền dáng theo thời gian.

Thay vào đó, váy màu pastel như hồng phấn, xanh mint, tím lavender hay be sáng lại là lựa chọn thông minh hơn. Gam màu pastel vẫn đủ tươi tắn để tạo cảm giác đầu năm mới, nhưng lại mang đến vẻ nhẹ nhàng, tinh tế và dễ ghi điểm trong mắt người đối diện. Váy pastel cũng rất dễ phối với áo khoác dạ, cardigan hay blazer, phù hợp với nhiều độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau trong dịp Tết.

Váy ren

Váy ren từng là "chân ái" của nhiều chị em vì vẻ nữ tính, điệu đà. Tuy nhiên, không phải chiếc váy ren nào cũng mang lại cảm giác sang trọng. Rất nhiều mẫu váy ren có họa tiết rối mắt, chất liệu mỏng hoặc phom dáng kém tinh tế, dễ khiến tổng thể trông sến và thiếu hiện đại. Đặc biệt, trong thời tiết se lạnh của ngày Tết, váy ren cũng không phải lựa chọn lý tưởng về mặt giữ ấm.

Một gợi ý thay thế hoàn hảo là váy dạ tweed. Chất liệu tweed luôn gắn liền với hình ảnh thanh lịch, sang trọng và có phần "chanh sả" rất hợp không khí đầu năm. Váy tweed đứng dáng, giữ phom tốt, giúp người mặc trông chỉn chu và có gu hơn hẳn. Chỉ cần chọn thiết kế đơn giản, màu trung tính hoặc pastel, bạn đã có ngay một set đồ Tết vừa ấm áp vừa thời thượng.

Váy cotton mỏng

Váy cotton mỏng ghi điểm ở sự thoải mái, dễ mặc, nhưng lại không thực sự phù hợp để diện Tết. Chất vải mỏng, mềm dễ nhăn khiến trang phục trông xuề xòa, thiếu sự chỉn chu cần có trong những dịp quan trọng. Ngoài ra, váy cotton mỏng thường không giữ được phom dáng, dễ lộ khuyết điểm cơ thể và không tạo được vẻ ngoài sang xịn.

Thay vì vậy, váy làm từ chất liệu vải đứng dáng như tuytsi, dạ mỏng hay vải pha có độ cứng vừa phải sẽ là lựa chọn hợp lý hơn. Những chất liệu này giúp váy giữ form đẹp, tôn dáng và mang lại cảm giác gọn gàng, lịch sự. Khi diện váy vải đứng dáng, bạn chỉ cần kết hợp thêm giày bệt mũi nhọn hoặc boots cổ thấp là đã có tổng thể rất phù hợp để đi chúc Tết hay du xuân.

Váy nhung đính ngọc trai

Váy nhung vốn mang vẻ sang trọng, nhưng khi kết hợp thêm chi tiết đính ngọc trai quá nhiều, trang phục rất dễ trở nên nặng nề và "dừ" hơn tuổi. Chưa kể, những chi tiết đính cầu kỳ còn khiến váy nhanh lỗi mốt, khó tái sử dụng trong các dịp khác sau Tết.

Một lựa chọn tinh tế hơn là váy có chi tiết đính nơ ở cổ. Chiếc nơ nhỏ xinh vừa đủ tạo điểm nhấn, mang lại cảm giác nữ tính, ngọt ngào mà vẫn giữ được sự thanh lịch. Váy đính nơ cổ thường có thiết kế gọn gàng, dễ mặc, dễ phối và phù hợp với nhiều độ tuổi. Đây là kiểu váy giúp chị em trông trẻ trung, duyên dáng mà không cần quá nhiều chi tiết rườm rà.

