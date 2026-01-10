Kaia Gerber - Nàng thơ thời đại mới của NARS

Tiếp nối hành trình ba thập kỷ đầy rực rỡ đó, NARS vừa đánh dấu một cột mốc quan trọng khi công bố siêu mẫu Kaia Gerber trở thành Đại sứ Thương hiệu Toàn cầu.

Khởi động trong vai trò Đại sứ Thương hiệu Toàn cầu, Kaia Gerber sẽ chính thức ra mắt trong chiến dịch đầu tiên vào tháng 1/2026. Bộ ảnh chiến dịch do chính François Nars trực tiếp thực hiện, khắc họa trọn vẹn vẻ đẹp tự nhiên, rạng rỡ và đầy sức sống, đúng tôn chỉ làm đẹp mà NARS theo đuổi.

Kaia Gerber và NARS: Hành trình tái định nghĩa vẻ đẹp biểu tượng

Sở hữu gương mặt đậm chất điện ảnh đi kèm với sự kỷ luật và nỗ lực bền bỉ, trong những năm gần đây Kaia Gerber khẳng định mình như một biểu tượng sắc đẹp mới của thời đại - độc lập, trí tuệ và giàu chiều sâu nội tại. Không chỉ dừng lại ở vị thế của một siêu mẫu thế hệ mới, Kaia Gerber đang dần khẳng định sức ảnh hưởng sâu rộng trong lĩnh vực nghệ thuật. Cột mốc tại Liên hoan phim Venice 2025 chính là lời khẳng định cho bước chuyển mình mạnh mẽ của Kaia. Khán giả hoàn toàn có thể kỳ vọng vào sự bùng nổ của cô trong năm 2026 với những dự án điện ảnh được giới chuyên môn chờ đợi như Mother Mary hay Outcome.

Là một trong những biểu tượng sắc đẹp của thế hệ mới, Kaia từ lâu đã có mối liên kết đặc biệt với François Nars, khi nhiều năm là "nàng thơ" trong các dự án sáng tạo của ông. François Nars chia sẻ rằng Kaia mang đến cho ông cảm giác được "quay trở lại kỷ nguyên vàng của các siêu mẫu", nơi người mẫu hiện diện trước ống kính như một nguồn năng lượng sống động, mang tình yêu nghệ thuật và sự cống hiến trọn vẹn cho từng khoảnh khắc. Chính tinh thần ấy đã khiến mỹ nhân sinh năm 2001 trở thành mảnh ghép hoàn hảo để tiếp nối di sản thẩm mỹ mà NARS đã theo đuổi suốt hơn ba thập kỷ năm qua.

Kaia Gerber - Đại sứ Thương hiệu Toàn cầu NARS bày tỏ niềm vinh dự khi đảm nhận trọng trách mới:"Tôi luôn có một mối liên kết rất cá nhân với NARS. François là một trong những người đầu tiên chụp hình tôi trong dự án nhiếp ảnh cá nhân Persona của anh, và NARS cũng chính là mỹ phẩm make up đầu tiên tôi tự mua cho mình. Giờ đây, việc trở thành gương mặt đại diện toàn cầu của NARS và được làm việc với François cùng thương hiệu mang tính biểu tượng này vừa là một điều kỳ diệu, vừa vô cùng đặc biệt đối với tôi."

NARS và triết lý táo bạo làm nên giá trị vĩnh cửu

Từ tuyên ngôn nổi tiếng của François Nars:"Đừng kìm hãm bản thân. Hãy táo bạo. Điều đó sẽ truyền cảm hứng cho mọi người", NARS liên tục phá vỡ các giới hạn của ngành làm đẹp. Thương hiệu ghi dấu ấn bằng bảng màu phá cách, công thức độc đáo, cách đặt tên gây tò mò và những chiến dịch quảng cáo mang đậm tính nghệ thuật.

Nhắc đến NARS, giới mộ điệu luôn dành sự yêu mến đặc biệt cho những sản phẩm đã trở thành biểu tượng của thể giới làm đẹp. Mỗi lần ra mắt, NARS lại ghi dấu ấn với những sáng tạo đầy cảm hứng và biến trang điểm thành một ngôn ngữ để mỗi cá nhân tự do kể câu chuyện và khẳng định bản sắc riêng của mình.