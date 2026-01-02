Lisa khoe ly nước dưỡng nhan với 106 triệu người vào sáng mùng 1

Sáng ngày đầu năm 2026, Lisa đã mang đến món quà đặc biệt cho 106 triệu người theo dõi trên Instagram khi chia sẻ video ghi lại buổi sáng cuối cùng của năm 2025. Nữ idol hiếm hoi ghi lại khoảnh khắc đời thường với mặt mộc, tóc rối khi còn cuộn trong chăn.

Những khung hình cận mặt khi Lisa vệ sinh cá nhân và skincare buổi sáng nhanh chóng được quan tâm. Rất đông người hâm mộ không giấu nổi sự ngưỡng mộ trước diện mạo vừa ngủ dậy đã xuất sắc của em út BLACKPINK, thậm chí hài hước xem đây là phúc lợi của năm mới.

Video mới nhất trên trang cá nhân của Lisa (Nguồn IGNV).

Mặt mộc không tì vết khi Lisa vừa ngủ dậy (Ảnh IGNV).

Bí quyết làm đẹp của Lisa không chỉ nằm ở các sản phẩm skincare đắt đỏ mà còn được hé lộ qua thức uống yêu thích được Lisa lựa chọn để khởi đầu ngày mới ngay khi lái xe ra khỏi nhà: matcha latte.

Lisa mua ngay 1 ly matcha latte vào buổi sáng (Ảnh IGNV).

Matcha latte đã trở thành một trong những thức uống hot nhất của giới trẻ thế giới trong những năm gần đây, như một lựa chọn thay thế cho cà phê. Rất nhiều ngôi sao thế giới cũng là fan cuồng của thức uống này đều công khai chia sẻ họ uống matcha mỗi sáng.

Ngoài Lisa, các thành viên BLACKPINK cũng thường xuyên được trông thấy cầm ly matcha trên tay. Từ Á sang Âu matcha đều là thức uống "sống ảo" số 1, không chỉ ngon và trendy, matcha còn được giới mộ điệu săn đón vì vô vàn công dụng làm đẹp và sức khỏe, cho thấy đây không còn chỉ là xu hướng mà là lối sống healthy đang được giới trẻ toàn cầu hướng đến.

Jennie tự pha matcha tại nhà (Ảnh YouTube Jennie).

Các công dụng dưỡng nhan khi uống matcha:

Chống lão hóa siêu mạnh

Matcha chứa gấp 137 lần lượng chất chống oxi hóa EGCG so với trà xanh thông thường. EGCG là một trong những chất chống lão hóa mạnh nhất tự nhiên, giúp bảo vệ da khỏi tác hại của gốc tự do, tia UV và ô nhiễm môi trường. Uống matcha đều đặn giúp làm chậm quá trình lão hóa da, giảm nếp nhăn và duy trì làn da căng mịn, tươi trẻ.

Giảm viêm và cải thiện da mụn

Các catechin trong matcha có tác dụng kháng viêm tự nhiên, giúp giảm sưng đỏ, mụn và kích ứng da. Nhiều nghiên cứu cho thấy uống matcha đều đặn có thể cải thiện tình trạng da mụn từ bên trong.

Một thương hiệu đồ uống từng "vỡ trận" với lượng order matcha khi ly nước này được bắt gặp trên xe nữ thần tượng (Ảnh IGNV).

Detox và thanh lọc cơ thể

Chlorophyll - chất làm cho matcha có màu xanh đặc trưng - có khả năng detox cơ thể, thanh lọc gan và loại bỏ kim loại nặng, độc tố tích tụ. Một cơ thể sạch từ bên trong sẽ phản ánh ra làn da khỏe mạnh, sáng bóng từ bên ngoài.

Hỗ trợ giảm cân và đốt mỡ

Matcha giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, đốt cháy mỡ thừa hiệu quả hơn. Một nghiên cứu cho thấy uống matcha trước khi tập luyện có thể tăng khả năng đốt mỡ lên tới 17%. Đây cũng là lý do nhiều người chọn matcha thay vì cà phê trong hành trình giữ dáng.

Ly nước xanh ngắt làm bạn đồng hành cùng Lisa trong những buổi dạo phố (Ảnh IGNV).

Cân bằng nội tiết và giảm stress

L-theanine trong matcha giúp tăng sản xuất serotonin và dopamine - những hormone hạnh phúc - đồng thời giảm cortisol (hormone stress). Da đẹp không chỉ đến từ skincare mà còn từ sức khỏe tinh thần ổn định.

Làm sáng da từ bên trong

Vitamin C và các chất chống oxi hóa trong matcha giúp làm mờ đốm nâu, tàn nhang và đều màu da. Uống matcha thường xuyên giúp da sáng lên tự nhiên, rạng rỡ hơn mà không cần đến các sản phẩm làm trắng da.