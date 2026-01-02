“Cặp kiếm” không góc nào dìm nổi của Thiều Bảo Trâm

Thiều Bảo Trâm là một trong những mỹ nhân ngày càng thăng hạng nhan sắc. Không chỉ sở hữu visual ngọt ngào, trong trẻo, nữ ca sĩ sinh năm 1994 còn gây ấn tượng mạnh bởi vóc dáng cân đối, săn chắc cùng thần thái tự tin. Đặc biệt, đôi chân thon dài, nuột nà được xem là "vũ khí hình thể" giúp Thiều Bảo Trâm nổi bật trong mọi ống kính. Mới đây, tại một sự kiện cuối năm, cô tiếp tục khẳng định danh xưng một trong những mỹ nhân sở hữu đôi chân đẹp nhất showbiz Việt khi đoạn video focus cam trình diễn nhanh chóng hút hơn 1 triệu lượt xem chỉ sau chưa đầy 24 giờ đăng tải. Kết hợp cùng trang phục ngắn, "cặp kiếm" của nữ ca sĩ ghi trọn điểm tuyệt đối với người xem.

Thiều Bảo Trâm khoe trọn đôi chân cực phẩm khi trình diễn tại 1 sự kiện cuối năm. (Nguồn: baotramthieu)

Thiều Bảo Trâm lựa chọn outfit ánh kim vừa cá tính vừa quyến rũ, khoe trọn lợi thế vóc dáng. Nữ ca sĩ diện áo crop-top dáng corset ôm sát, tông vàng champagne bắt sáng, tôn trọn vòng eo thon gọn cùng vòng 1 gợi cảm. Điểm nhấn của set đồ nằm ở chiếc mini short đính kim loại lấp lánh, độ ngắn vừa đủ để đôi chân dài thẳng, nuột nà đến ống kính cam thường cũng không dìm nổi. Đôi chân của nữ ca sĩ có độ thon nhất định nhưng không hề tong teo, phần đùi "có da có thịt" tạo cảm giác khoẻ khoắn, quyến rũ.

Đôi chân cực phẩm của Thiều Bảo Trâm được tôn trọn trong set đồ này. (Nguồn: IGNV)

Bên cạnh vóc dáng nổi bật, visual của Thiều Bảo Trâm trong lần xuất hiện này cũng ghi điểm tuyệt đối. Lớp makeup được xử lý tinh tế theo phong cách trong trẻo nhưng vẫn đủ sắc sảo, giúp đường nét gương mặt thêm hài hòa và cuốn hút. Làn da trắng sáng, mịn màng của nữ ca sĩ cũng khiến dân tình phải tấm tắc khen ngợi. Kiểu tóc dài uốn nhẹ, buông xõa tự nhiên mang đến cảm giác nữ tính, mềm mại, đồng thời tôn trọn thần thái dịu dàng nhưng vẫn rất cuốn hút.

Sắc vóc không điểm chê của Thiều Bảo Trâm. (Nguồn: IGNV)

Netizen khen ngợi hết lời cho sắc vóc của Thiều Bảo Trâm.

Thiều Bảo Trâm thường ưu ái những trang phục ngắn, kết hợp cùng giày cao gót để khoe trọn đôi chân cực phẩm, nuột nà không tì vết. (Nguồn: IGNV)



