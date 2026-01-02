Mẹ tôi bảo: Quần ống rộng đẹp nhất là khi mặc cùng 5 kiểu áo này

Quần ống rộng đã và đang là một trong những món đồ thời trang không thể thiếu trong tủ của những nàng yêu thích sự thoải mái nhưng vẫn muốn giữ được vẻ ngoài thanh lịch. Đặc biệt, khi kết hợp với các mẫu áo phù hợp, bạn sẽ tạo ra một bộ trang phục hài hòa, phong cách và đầy ấn tượng.

Dưới đây là 5 mẫu áo lý tưởng để bạn diện cùng quần ống rộng, giúp nâng tầm phong cách mà vẫn giữ được sự thoải mái.

Áo khoác cổ tròn

Một chiếc áo khoác cổ tròn luôn là sự lựa chọn an toàn và hợp lý khi phối cùng quần ống rộng. Kiểu áo này không chỉ mang lại vẻ ngoài thanh thoát, mà còn giúp bạn dễ dàng tôn lên vóc dáng mà không làm mất đi vẻ nhẹ nhàng, thoải mái.

Đặc biệt, những chiếc áo khoác cổ tròn với chất liệu mềm mại như vải cotton hay dạ sẽ tạo nên một tổng thể không quá cứng nhắc. Nếu bạn muốn tạo điểm nhấn cho bộ trang phục, hãy thử chọn những màu sắc trung tính như xám, trắng hoặc đen, kết hợp với quần ống rộng màu sáng hoặc họa tiết kẻ. Đây là một bộ trang phục cực kỳ lý tưởng cho những ngày thu đông, khi bạn muốn vừa giữ ấm, vừa không bỏ qua tính thời trang.

Áo len mỏng

Áo len mỏng là một trong những mẫu áo cơ bản nhưng lại cực kỳ sang trọng và dễ phối đồ. Vào những ngày se lạnh, bạn có thể lựa chọn áo len mỏng với chất liệu cashmere, merino wool hoặc cotton để kết hợp cùng quần ống rộng. Với chất liệu mềm mịn, áo len mỏng mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu, đồng thời tạo nên sự thanh thoát khi mặc.

Bạn có thể mix một chiếc áo len mỏng với quần ống rộng có màu sắc tương phản, chẳng hạn như áo len màu be kết hợp với quần đen, hoặc áo len pastel đi cùng quần trắng. Để hoàn thiện bộ trang phục, một đôi giày bệt hay giày thể thao trắng sẽ là lựa chọn tuyệt vời. Sự kết hợp này sẽ giúp bạn vừa tôn lên sự nhẹ nhàng, vừa mang lại vẻ ngoài đầy tinh tế.

Áo sơ mi

Áo sơ mi là một món đồ không thể thiếu trong mọi tủ đồ, và nó cũng cực kỳ phù hợp để mặc với quần ống rộng. Một chiếc sơ mi trắng basic sẽ là lựa chọn an toàn và thanh lịch nhất, nhưng bạn cũng có thể thử nghiệm với các mẫu sơ mi có họa tiết hoặc màu sắc nổi bật để làm điểm nhấn cho trang phục.

Nếu bạn muốn diện đồ theo phong cách công sở, áo sơ mi với quần ống rộng là sự kết hợp hoàn hảo. Còn nếu muốn có vẻ ngoài cá tính, bạn có thể chọn những chiếc sơ mi oversize, thả lỏng tự nhiên, kết hợp với quần ống rộng có độ dài vừa phải. Phong cách này không chỉ tạo cảm giác thoải mái mà còn rất hiện đại và phóng khoáng.

Áo thun dài tay

Áo thun dài tay là món đồ không thể thiếu trong những ngày se lạnh, đặc biệt là khi phối cùng quần ống rộng. Kiểu áo này mang lại sự đơn giản, dễ chịu và phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Bạn có thể chọn áo thun dài tay cổ tròn hoặc cổ V, tùy thuộc vào sở thích của mình.

Khi kết hợp với quần ống rộng, chiếc áo thun dài tay sẽ giúp bạn tạo nên một phong cách năng động nhưng không kém phần nữ tính. Để thêm phần nổi bật, bạn có thể chọn áo thun với các họa tiết như hình in, slogan hay các màu sắc tươi sáng. Một đôi giày thể thao và túi xách nhỏ sẽ làm bộ trang phục thêm phần hoàn hảo.

Áo cardigan

Áo cardigan là món đồ thời trang cực kỳ dễ phối và luôn mang đến vẻ ngoài nữ tính, duyên dáng. Khi kết hợp áo cardigan cùng quần ống rộng, bạn sẽ có một bộ trang phục vừa thoải mái vừa thanh lịch, thích hợp cho những buổi đi cà phê hay dạo phố cùng bạn bè.

Áo cardigan có thể được làm từ nhiều chất liệu khác nhau như len, cotton, hay vải dệt kim, giúp bạn dễ dàng lựa chọn mẫu áo phù hợp với mùa. Đặc biệt, những chiếc cardigan dáng dài sẽ tạo cảm giác thướt tha và nhẹ nhàng, trong khi cardigan ngắn lại mang đến vẻ năng động và trẻ trung. Bạn có thể kết hợp chiếc áo cardigan với quần ống rộng có màu trung tính như xám, be, hoặc trắng, cùng một đôi boots hoặc giày thể thao để tạo thêm điểm nhấn.

Ảnh: Instagram