Theo QQ, bộ phim Yết Hí đang thu hút sự chú ý của khán giả với nội dung hấp dẫn kể về mối tình của tổng tài Tiêu Trĩ Vũ (Trần Tinh Húc) và cô nhân viên Hồ Tu (Lư Dục Hiểu đóng). Với vai diễn ông chủ giàu có, tính cách tinh tế Trần Tinh Húc đang khiến khán giả nữ mê mẩn không thể rời mắt khỏi màn hình.

Trần Tinh Húc xuất hiện trong cảnh quay đầu tiên đã thu hút khán giả

Nam diễn viên được khen ngợi có ngoại hình cực sáng màn hình

Hồ Tu và Tiêu Trĩ Vũ gặp nhau trong hoàn cảnh khá đặc biệt. Sau khi bị bạn trai bỏ rơi ngay trong ngày lễ đính hôn, Hồ Tu chán nản và được bạn rủ tham gia một trò chơi nhập vai và gặp được thành chủ do Tiêu Trĩ Vũ đóng. Ngoài vai trò người sáng lập game, anh còn là ông chủ công ty ngoài đời của Hồ Tu. Đồng thời, họ còn có mối liên hệ khó giải thích khi Tiêu Trĩ Vũ thuê nhà của Hồ Tu.

Nhiều khán giả bình luận Yết Hí là tác phẩm có tạo hình đẹp nhất trong sự nghiệp của của Trần Tinh Húc. Trong khung cảnh đầu tiên xuất hiện, nam diễn viên khiến khán giả lóa mắt với trang phục sĩ quan thời dân quốc sang trọng mạnh mẽ, đầy chất quý tộc. Thời trang đời thường của tổng tài Tiêu Trĩ Vũ cũng nhận được rất nhiều lời khen của khán giả khi vừa thời thượng lại nam tính.

Hình ảnh tổng tài Tiêu Trĩ Vũ điển trai khiến khán giả mê mẩn

Mọi góc quay đều khai thác trọn vẹn vẻ đẹp của Trần Tinh Húc

Thời trang làm việc của nam chính vừa thời tượng lại trẻ trung

Đặc biệt, khi Trần Tinh Húc mặc vest, dáng vẻ cao lớn với chiều cao 1m86, bờ vai "rộng như Thái Bình Dương" càng được tôn lên rõ nét. Trần Tinh Húc quả thực rất hợp với vai nhân vật giàu có tinh anh, đời sống thượng lưu trên màn ảnh.

Thực tế, ngoài Yết Hí, Trần Tinh Húc cũng từng thể hiện vai tổng tài trong các phim như Anh Cũng Có Ngày Này (đóng ông chủ công ty luật Tiền Hằng), Người Phiên Dịch Của Chúng Tôi (thể hiện vai Tiêu Nhất Hằng), hay tổng tài bá đạo Cao Hải Minh trong Tình Yêu Bất Ngờ Đến. Có thể thấy nam diễn viên được nhà sản xuất ưu ái đóng vai tổng giám đốc, có địa vị có tiềm lực tài chính bởi khí chất nổi bật của anh.

Trần Tinh Húc được đánh giá có diễn xuất dễ chịu, rất phù hợp với nhân vật

Dù đóng vai tổng tài nhưng nhân vật của anh không khoa trương quá lố mà vừa điển trai lại quyến rũ

Nam diễn viên được khen ngợi nhờ vóc dáng cao ráo nam tính

Trần Tinh Húc cũng thể hiện rất tốt các vai diễn trên. Anh được đánh giá là nhân vật thu hút khán giả, tạo chemistry với bạn diễn nữ. Thậm chí, ngay cả bàn tay của Trần Tinh Húc cũng nhận được vô số lời khen của khán giả vì quá hoàn hảo, rất hợp với vai diễn thiếu gia, sống trong nhung lụa từ nhỏ.

Trần Tinh Húc sinh năm 1996, anh theo học Trường Thực nghiệm Ngoại ngữ ở bậc tiểu học, sau đó cấp 2,3 thì học Trường Trung học trực thuộc Học viện Múa Bắc Kinh. Trong kỳ thi nghệ thuật năm 2014, Trần Tinh Húc đạt hạng nhất khoa diễn xuất Học viện Hý kịch Trung ương và hạng ba khoa diễn xuất Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Thậm chí đến bàn tay của Trần Tinh Húc cũng được khen hoàn hảo

Năm 2019, sự nghiệp của Trần Tinh Húc có bước ngoặt khi anh thủ vai thái tử Lý Thừa Ngân trong phim Đông Cung. Vai diễn đầy tham vọng, sẵn sàng chà đạp lên người yêu để giành lấy giang sơn giúp Trần Tinh Húc bật lên thành sao hạng A.