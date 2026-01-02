Không thể chấp nhận đây là nữ chính Sở Kiều Truyện 2

Trang Sina đưa tin bộ phim Sở Kiều Truyện 2: Sống Lại Từ Hồ Băng vẫn tiếp tục quá trình quảng bá phim dù nữ chính Hoàng Dương Điền Điềm đang vướng phải nhiều lùm xùm về đời tư cá nhân, bị tẩy chay vì gia đình có nghi ngờ gian lận trong kinh doanh.

Trong video mới được chia sẻ từ đoàn phim, Hoàng Dương Điền Điềm trong vai Sở Kiều đã xuất hiện trong nhiều tạo hình khác nhau, khi thì làm tân nương, lúc là ăn mày, nô lệ, nữ tướng kiệt quệ chốn sa trường... Nhiều khán giả đánh giá nhờ sắc vóc nổi trội sẵn có, ngũ quan tinh xảo, không thể nói Hoàng Dương Điền Điềm có tạo hình xấu không hợp phim cổ trang.

Tạo hình của Hoàng Dương Điền Điềm trong Sở Kiều Truyện 2 gây tranh cãi

Nữ diễn viên nỗ lực để vượt qua cái bóng của đàn chị Triệu Lệ Dĩnh

Tuy nhiên, điều khán giả cảm thấy khó chấp nhận là khí chất còn non trẻ của sao nữ sinh năm 2007. Sống Lại Từ Hồ Băng có nội dung tiếp nối với phần một, lúc này, Sở Kiều đã là nữ tướng dày dặn kinh nghiệm chiến đấu, lăn lộn nhiều năm trong vất vả. Vì vậy, nàng có sự phong trần mệt mỏi khi lý tưởng không thành, tin nhầm đồng đội, đánh mất tình yêu.

Thế nhưng gương mặt của Hoàng Dương Điền Điềm luôn toát lên vẻ non nớt, yếu ớt của một cô bé mới 18 tuổi chưa trải sự đời. Điều này hoàn toàn trái ngược với bối cảnh của nhân vật, khiến người xem không thể nhập tâm vào câu chuyện.

"Đây là một vai diễn hoàn toàn mới, không phải tiếp nối với Sở Kiều 1, vậy thì cái tên Sống Lại Từ Hồ Băng không còn ý nghĩa gì", "Hoàng Dương Điền Điềm chỉ biết trợn mắt thôi, diễn xuất vẫn còn chưa có chiều sâu", "Nhìn nữ chính thiếu sức hấp dẫn, thiếu sự từng trải lắng đọng, nữ tướng nhưng chuốt mi môi đỏ rõ ràng, dù cố mặc xấu nhưng cảm giá giả trân tràn ngập", "Tôi chỉ chấp nhận Triệu Lệ Dĩnh là Sở Kiều thôi, dù sao Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh cũng đã tái hợp trong Dữ Phượng Hành rồi, không cần xem phiên bản kém hơn này", là nhận xét của khán giả trên trang mạng xã hội Weibo.

Hoàng Dương Điền Điềm vẫn bị đánh giá có gương mặt non nớt, không phù hợp với nhân vật.

Nữ diễn viên thường xuyên trợn mặt trong cảnh quay

Trong Sở Kiều Truyện 1, Hoàng Dương Điền Điềm là người thể hiện vai nữ chính khi còn nhỏ. Lúc này, cô từng được khen ngợi với gương mặt sáng, động tác võ thuật dứt khoát. Tuy nhiên, khi trưởng thành, Hoàng Dương Điền Điềm trở nên kém nổi bật hơn. Sao nhí không có tác phẩm nào gây chú ý ngoại trừ Sở Kiều Truyện.

Theo 163, Sở Kiều Truyện 1 (2017) tập hợp các ngôi sao như Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân, Đậu Kiêu, Lý Thấm, Đặng Luân.., Sau khi lên sóng, phim gây bão khắp châu Á, đồng thời trở thành tác phẩm có lượt xem trong thời gian chiếu cao nhất lịch sử phim truyền hình Trung Quốc với hơn 40 tỷ. Tuy nhiên, tác phẩm này gây tiếc nuối vì kết thúc dở dang. Nam chính Vũ Văn Nguyệt (Lâm Canh Tân) bị thương rơi xuống hồ, nữ chính Sở Kiều lao xuống cứu chàng, trong khi sự nghiệp cứu giúp đất nước của cả hai vẫn chưa hoàn thành.

Trước đó, trong buổi lễ khai máy, nữ chính Hoàng Dương Điền Điềm bị chê kém sắc. Cô xuất hiện với trang phục trung tính, làn da đỏ ứng, tóc không được buộc gọn vì thế không thể hiện được sự dũng mãnh của nhân vật Sở Kiều.