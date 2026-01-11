Trên mạng xã hội lúc này, việc bộ phim Mùa Đông Phủ Đầy Tuyết Thu thất bại một cách ê chề đang là chủ đề thu hút không ít sự chú ý. Lý do là bởi tác phẩm này chuyển thể từ bom tấn Hàn Quốc nổi tiếng Ông Chú Của Tôi (My Mister), có sự tham gia của hai gương mặt thuộc phái thực lực là Triệu Hựu Đình và Trương Tử Phong.

Hiện tại, Mùa Đông Phủ Đầy Tuyết Thu gần như hoàn toàn "vô hình" trên mặt trận chiếu mạng. Phim không có hot search trên Weibo, đoàn phim không đăng tải bài viết nào trước chiếu, thậm chí không thể lọt 30 trên bảng xếp hạng phổ biến Douban.

Có một điều gây khó hiểu rất lớn của phim là quy trình chiếu. Dù là dự án của hai ngôi sao lớn nhưng Mùa Đông Phủ Đầy Tuyết Thu lại phát sóng nhảy dù. Phim thông báo việc phát sóng vào lúc 10 giờ sáng ngày 10/1/2026, sau đó chiếu luôn vào buổi chiều cùng ngày. Thậm chí, ngay cả trên trang chủ của nền tảng Youku, khán giả cũng không tìm thấy cái tên Mùa Đông Phủ Đầy Tuyết Thu. Điều này khiến cho Cnet dấy lên "thuyết âm mưu" rằng phim quay khi chưa lập hồ sơ nên mới phải chiếu một cách "lén lút" như vậy.

Mùa Đông Phủ Đầy Tuyết Thu là một bộ phim hoàn toàn thất bại về hiệu quả phát sóng.

Tất nhiên, nếu là một bộ phim hay thì Mùa Đông Phủ Đầy Tuyết Thu hoàn toàn có thể dựa vào truyền miệng để nổi tiếng. Dẫu vậy, đa phần khán giả đã xem phim đều đặt ra câu hỏi rằng: Phải chăng chênh lệch lên tới 17 tuổi khiến Triệu Hựu Đình và Trương Tử Phong trở nên lạc quẻ, không thể tạo ra chemistry với nhau?

Cho những ai chưa biết, Mùa Đông Phủ Đầy Tuyết Thu xoay quanh câu chuyện của Khương Gia Tề (Triệu Hựu Đình) và Chu Ngộ An (Trương Tử Phong). Cả hai đều đang ở trong một giai đoạn đầy khắc nghiệt của cuộc sống. Trong khi Khương Gia Tề bị chèn ép ở chỗ làm, chịu đựng khủng hoảng hôn nhân, thì Chu Ngộ An phải gánh vác khoản nợ khổng lồ và trách nhiệm chăm sóc người bà bị liệt.

Màn kết hợp giữa Triệu Hựu Đình và mỹ nhân trẻ Trương Tử Phong gây thất vọng toàn tập.

Khương Gia Tề và Chu Ngộ An trong phim không yêu nhau, nhưng vẫn trở thành điểm tựa cho đối phương, cùng giúp nhau chữa lành tâm hồn vụn vỡ. So với những bộ phim để cặp chính yêu nhau, mối quan hệ đặc biệt giữa Khương Gia Tề và Chu Ngộ An càng khó thể hiện hơn. Có lẽ chính vì vậy, ekip sản xuất mới tìm đến Triệu Hựu Đình cùng với Trương Tử Phong.

Dẫu vậy, thực tế cho thấy sự kết hợp này là một sai lầm lớn. Họ không có bất cứ sự ăn ý nào với nhau. Hơn nữa, Triệu Hựu Đình đã lâu không đóng phim nên tên tuổi cũng ít nhiều trở nên nguội lạnh. Trương Tử Phong dù có giải thưởng điện ảnh nhưng lại vô duyên ở mảng truyền hình. Cộng thêm việc nội dung của Mùa Đông Phủ Đầy Tuyết Thu vốn mang sắc thái trầm buồn, tất cả đã dẫn đến việc khán giả không mặn mà với bộ phim.