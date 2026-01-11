Nam diễn viên Lee Jung Jae là một trong những nghệ sĩ được trả lương cao thuộc hàng TOP của Hàn Quốc, đặc biệt sau thành công của "Squid Game". (Ảnh: Kbizoom)

Một báo cáo gần đây của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) đã gây ra cuộc thảo luận rộng rãi trên mạng. Bản báo cáo này đã cho thấy rằng thù lao diễn viên của nước này hiện chiếm một phần đáng kể trong tổng chi phí sản xuất phim thương mại Hàn Quốc.

Theo báo cáo, chi phí sản xuất trung bình của một bộ phim thương mại Hàn Quốc năm 2024 là khoảng 9,5 tỷ won (khoảng 6,56 triệu USD). Trong đó, chi phí nhân công chiếm 43% ngân sách, tương đương khoảng 4,1 tỷ won. Đáng chú ý, riêng thù lao diễn viên đã chiếm 1,8 tỷ won (1,24 triệu USD), gần một nửa chi phí nhân công, phần còn lại dành cho lương nhân viên đoàn làm phim.

Khi thị trường phim Hàn Quốc tiếp tục thu hẹp sau đại dịch COVID-19, tỷ lệ thù lao diễn viên cao đã trở thành tâm điểm trong các cuộc thảo luận về mô hình sản xuất bền vững. Mặc dù lương diễn viên tạm thời giảm sau đại dịch, dữ liệu của KOFIC cho thấy tỷ lệ này đã ổn định ở mức khoảng 18-19% tổng chi phí sản xuất.

Các nhà phân tích ngành công nghiệp Hàn Quốc nhận định rằng điều này phản ánh sự phụ thuộc lớn của ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc vào các dự án có sự tham gia của các ngôi sao. Việc thuê các diễn viên hạng A thường được xem là cách để tăng sức hút phòng vé, nhưng chiến lược này cũng làm tăng rủi ro tài chính nếu phim không thu hút được khán giả.

Mặc dù việc cắt giảm thù lao diễn viên có thể giúp giảm bớt áp lực ngân sách, nhưng đây không phải là giải pháp dễ dàng. Những người trong ngành cho biết giá trị thị trường của các ngôi sao hàng đầu vẫn ổn định do sự cạnh tranh gay gắt giữa các công ty sản xuất. Việc giảm thù lao diễn viên có thể khiến việc thu hút nhân tài có khả năng sinh lời trở nên khó khăn hơn.

Trong khi đó, tiền lương cho đoàn làm phim thường gắn liền với điều kiện lao động, khiến việc giảm tổng chi phí lao động càng khó khăn hơn.

Cấu trúc của thị trường phim Hàn Quốc càng làm trầm trọng thêm vấn đề này. Năm 2024, 68% tổng doanh thu từ 37 bộ phim thương mại đến từ doanh thu phòng vé, trong khi các nền tảng phát trực tuyến chỉ đóng góp 3%. Điều này cho thấy sự phụ thuộc liên tục của ngành công nghiệp vào việc phát hành phim tại rạp. Với chi phí sản xuất ngày càng tăng, giá vé giảm và tốc độ tăng trưởng chậm của thị trường kỹ thuật số, việc duy trì lợi nhuận ngày càng trở nên khó khăn. Kết quả là, nhiều người dân Hàn Quốc bắt đầu chỉ trích các diễn viên vì vẫn nhận được mức lương cao ngay cả khi phim thất bại về doanh thu phòng vé.

Một số khán giả bày tỏ sự thất vọng, cho rằng các diễn viên Hàn Quốc đang kiếm được mức lương tương đương với các ngôi sao Hollywood, mà không mang lại thành công về doanh thu phòng vé. Ngày càng có nhiều người ủng hộ mô hình trả lương dựa trên hiệu quả công việc để điều chỉnh mức thù lao của diễn viên phù hợp hơn với kết quả thực tế của bộ phim.