Lê Hoàng Long hiện là một trong những nam diễn viên được chú ý nhất hiện nay. Nhờ sức nóng không tưởng từ Mưa Đỏ, Lê Hoàng Long một bước thành sao sau nhiều năm chuyên trị vai "phụ của phụ". Sang đến Cách Em 1 Milimet, anh chàng đảm nhận anh chàng Biên, một thành viên trong nhóm trẻ làng Mây ngày xưa. Ở bối cảnh hiện tại, bùng binh tình ái giữa Biên, Thư ống bơ và Mỹ Vân càng giúp Lê Hoàng Long nhận được nhiều sự yêu mến.

Mới đây, nam diễn viên đã có mặt tại một sự kiện cùng với dàn sao Mưa Đỏ. Tuy nhiên, tạo hình của Sen Tiểu đội phó khiến netizen không khỏi sốc. Anh chàng diện bộ suit màu xám, cách điệu với khăn quàng cổ tone-sur-tone, song mái tóc mới là trung tâm của spotlight. Lê Hoàng Long đội tóc giả dài, bạc phơ và được tạo kiểu như hình tượng cổ phong trong những bộ phim tiên hiệp, võ thuật.

Lê Hoàng Long gây sốc với mái tóc giả style cổ phong (Nguồn: nhatkydusao)

Lê Hoàng Long sở hữu nét mặt nam tính và góc cạnh nên layout này có phần lạc quẻ, rời rạc khỏi visual và trang phục. Chưa kể, Lê Hoàng Long gần như không makeup khi đi thảm đỏ nên khuôn mặt chìm nghỉm giữa tạo hình sáng màu. Điểm cộng là nam diễn viên luôn tươi cười và thân thiện tương tác với đồng nghiệp và người hâm mộ.

Sự xuất hiện của Lê Hoàng Long nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội vì mái tóc giả "đi lạc từ phim cổ trang sang thảm đỏ hiện đại". Nhiều netizen đùa vui rằng nếu không giới thiệu trước, có lẽ khó ai nhận ra đây là Sen Tiểu đội phó ngày nào của Mưa Đỏ. Tạo hình tóc dài trắng xoá khiến tổng thể visual của Lê Hoàng Long trông vừa lạ vừa… khó ngấm. Nhiều netizen còn trêu vui là Lê Hoàng Long cần trừ lương tháng này của đội ngũ stylist.

Một số bình luận của netizen: - Nhìn tóc mà tưởng sư phụ nào mới xuống núi. - Mỹ nam cổ trang nào đi lạc tới thảm đỏ hiện đại thế này. - Sen ơi sao Sen trông buồn cười dữ vậy. - Thôi thì coi như một lần đổi gió, các bà thông cảm cho ảnh thử nghiệm. - Trừ lương stylist tháng này giùm em nha anh. - Ai xúi ổng đội cái tóc không thể giả trân hơn vậy. - Ai? Ai đã hại ổng?

Trong Mưa Đỏ, Hoàng Long hóa thân thành chiến sĩ đặc công Sen, nhân vật mang màu sắc gai góc và dữ dội nhất của tiểu đội 1 trong bối cảnh trận chiến Thành cổ Quảng Trị. Nam diễn viên khắc họa sự rắn rỏi của Sen thông qua ánh mắt sắc lạnh, phong thái chiến đấu quyết liệt cùng tinh thần gan lì giữa chiến trường khốc liệt. Nhân vật này tạo nên thế đối trọng rõ rệt với nét mềm mại của Tú (Nguyễn Đình Khang) hay vẻ trầm tĩnh của Cường (Đỗ Nhật Hoàng), qua đó góp phần làm nên bức tranh đa dạng về hình ảnh người lính thời chiến, đúng với tinh thần kịch bản của nhà văn Chu Lai.

Trước khi tạo tiếng vang với Mưa Đỏ, Hoàng Long vốn là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ, từng tham gia nhiều phim giờ vàng trên sóng VTV. Năm 2022, anh gây chú ý với vai Bảo trong Gara Hạnh Phúc, dù không có nhiều thời lượng lên sóng nhưng để lại dấu ấn nhờ nét bụi bặm, đời thường và duyên dáng. Sau đó, Hoàng Long tiếp tục cho thấy sự tiến bộ rõ rệt khi lột xác trong Cách Em 1 Milimet, đảm nhận vai Biên, nhân vật đòi hỏi khả năng xử lý tâm lý nhiều lớp và chiều sâu cảm xúc hơn.