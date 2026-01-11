Không ngờ Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh cũng có ngày này

Sina đưa tin bộ phim Tiểu Thành Đại Sự (Chuyện Lớn Nơi Phố Nhỏ) do Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh đóng chính vừa phát sóng hai tập đầu tiên trên kênh CCTV8 của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, mang lại nhiều ý kiến trái chiều.

Trong tập đầu tiên, Tiểu Thành Đại Sự chứng kiến sự tăng tốc nhanh chóng của tỷ suất người xem, chỉ sau 10 phim đạt mốc rating 2,2% vươn lên đứng đầu trong số các phim cùng khung giờ chiếu. Tuy nhiên, rating tập 2 của phim lại tăng trưởng khá chậm chạp. Bên cạnh đó, chỉ số nhiệt độ trên nền tảng Tencent Video chỉ đạt 23.000 điểm, ở mức thấp so với một dự án được coi trọng và dàn diễn viên tiếng tăm của phim.

Rating phim mở đầu khá tốt, nhưng sang tập 2 có phần chững lại

Độ hot của phim trên nền tảng Tencent tăng chậm một cách bất ngờ

Vì vậy, nhiều khán giả cho rằng thành tích mở đầu của Tiểu Thành Đại Sự không mấy khả quan khi tụt dần từ tập 2. Trên các trang mạng, khán giả cũng không quan tâm nhiều tới diễn biến phim vì vậy chỉ số datawin ngày đầu không cao chỉ đạt 1,45 điểm. Đây là diễn biến bất ngờ, vì nhiều người tin rằng bộ phim với sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh sẽ có thành tích tốt hơn.

Thực tế, Tiểu Thành Đại Sự được kỳ vọng từ khi mới khai máy. Phim được quảng bá là tác phẩm đầu tiên của Trung Quốc có đề tài về xây dựng cơ sở, nội dung kể về nhóm cán bộ chung tay phát triển một làng chài ven biển thành thành phố phồn vinh.

Bên cạnh đó, Triệu Lệ Dĩnh luôn là cái tên thu hút khán giả, từ những bộ phim thần tượng như Sam Sam Đến Rồi , phim tiên hiệp Dữ Phượng Hàn h, phim võ hiệp Sở Kiều Truyện , đến loạt phim chính kịch như Minh Lan Truyện , Gió Thổi Bán Hạ, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia ... ở đề tài nào Triệu Lệ Dĩnh cũng có thể khiến người xem cuốn theo câu chuyện phim.

Vì vậy, khán giả tin rằng với quá trình đầu tư chất lượng và sự góp mặt của hai ngôi sao quen mặt Triệu Lệ Dĩnh - Huỳnh Hiểu Minh, Tiểu Thành Đại Sự sẽ bùng nổ ngay từ những tập đầu tiên. Không ai ngờ cú bắt tay của hai ngôi sao hạng A lại ảm đạm đến như thế.

Phim của Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh không bùng nổ như mong đợi

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng phim Tiểu Thành Đại Sự mới lên sóng được 2 tập đầu tiên và còn cả quãng đường dài phía sau. Việc bộ phim mở màn bình thường, bùng nổ ở giai đoạn giữa và cuối là hoàn toàn có khả năng.

Tiểu Thành Đại Sự có bối cảnh những năm 1980 khi nền kinh tế còn chưa phát triển, người dân vẫn gặp khó khăn. Triệu Lệ Dĩnh vào vai thị trưởng xây dựng một làng chài ven biển trở thành thành phố giao thương sầm uất.

Triệu Lệ Dĩnh vào vai một thị trưởng trẻ, nhiệt huyết, giàu lý tưởng nhưng chưa có nhiều trải nghiệm

Triệu Lệ Dĩnh đã sẵn sàng cắt đi mái tóc dài để vào vai cán bộ Lý Thu Bình. Nữ diễn viên thường mặc áo sơ mi trắng đã sờn, trang điểm nhẹ, da hơi sạm đen vì sống tại miền biển.

Lý Thu Bình dần trưởng thành cùng với sự phát triển của thành phố Nguyệt Hải

Huỳnh Hiểu Minh vào vai bí thư Trịnh Đức Thành nhiệt huyết nhưng có phần trẻ con ấu trĩ thiếu mưu mẹo. Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh cũng thể hiện rõ nhân vật thị trưởng thông minh lanh lợi, biết sử dụng sự mềm dẻo của phụ nữ, nhưng có sự cương quyết trong quá trình thực hiện các chính sách xây dựng địa phương. Cả hai lúc đầu luôn cạnh tranh nhau nhưng cuối cùng lại hợp tác vì sự nghiệp lớn.