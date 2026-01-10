Triệu Lệ Dĩnh biến thành "ma cà rồng" đấy à?

Tối 9/1, đoàn phim Tiểu Thành Đại Sự (tiếng Việt: Chuyện Lớn Nơi Phố Nhỏ, tên cũ Người Xây Thành) do Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh đóng chính tổ chức họp báo giới thiệu tác phẩm sẽ lên sóng Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV8 vào ngày 10/1. Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện với mái tóc bằng trẻ trung, khiến khán giả cảm thán khả năng "hack tuổi" thần sầu của nữ diễn viên.

Trên mạng xã hội Weibo, khán giả Trung Quốc khen ngợi Triệu Lệ Dĩnh trẻ trung giống như thời điểm 8 năm trước khi bộ phim Minh Lan Truyện lên sóng. Chủ đề "Hôm nay Triệu Lệ Dĩnh hồi tưởng về Minh Lan" cũng thu hút tới hơn 20 triệu lượt đọc.

Triệu Lệ Dĩnh khiến nhiều người trầm trồ với nhan sắc trẻ trung xinh đẹp khó tin ở tuổi U40.

"Triệu Lệ Dĩnh mặt tròn nhỏ nên trẻ hơn tuổi thực", "Nhìn cô ấy để mái bằng, tôi như gặp được Minh Lan ngây thơ hiểu chuyện năm nào", "8 năm rồi mà cô ấy không thay đổi chút nào", "chị ơi, có phải chị là ma cà rồng không, chỉ có chúng em là già đi thôi sao", "Chờ đợi phim của Triệu Lệ Dĩnh, bất kỳ phim nào có cô ấy tôi cũng xem",... là bình luận của hàng nghìn khán giả tán thưởng tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong buổi họp báo giới thiệu phim.

Khán giả nhớ tới vai diễn Minh Lan nổi tiếng Triệu Lệ Dĩnh từng thể hiện năm 2018

Theo Sina, trong quá khứ, Triệu Lệ Dĩnh từng chia sẻ vì có khuôn mặt tròn, trái ngược với xu hướng chuộng mặt thon gọn V-line mà Triệu Lệ Dĩnh từng bị từ chối nhiều vai diễn. Cô tuyên bố: "Tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy mặt tròn cũng có thể đóng vai nữ chính, cũng có thể thành công". Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đã là ngôi sao hạng A của giới giải trí Hoa ngữ. Gương mặt tròn phúc hậu cũng là vũ khí giúp cô trẻ trung hơn tuổi.

Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987, từng mất 7-8 năm đóng vai phụ để học hỏi diễn xuất và tìm kiếm cơ hội. Năm 2013, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh có bước ngoặt lớn khi tham gia bộ phim Lục Trinh Truyền Kỳ. Sau đó, cô tham gia nhiều tác phẩm được yêu thích như Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều Truyện, Minh Lan Truyện, Sam Sam Đến Rồi, Gió Thổi Bán Hạ, Dữ Phượng Hành...

Triệu Lệ Dĩnh vẫn thành công dù ngoại hình không có nhiều vượt trội so với các đồng nghiệp cùng lứa

Cô còn bị đánh giá là không có chống lưng mạnh, phải tự mình nỗ lực đi lên

Triệu Lệ Dĩnh có nhiều tác phẩm nổi tiếng khắp châu Á

Tiểu Thành Đại Sự có bối cảnh những năm 1980 khi nền kinh tế còn chưa phát triển, người dân vẫn gặp khó khăn. Triệu Lệ Dĩnh vào vai thị trưởng xây dựng một làng chài ven biển trở thành thành phố giao thương sầm uất. Huỳnh Hiểu Minh đóng vai người cán bộ đồng hành cùng Triệu Lệ Dĩnh.

Triệu Lệ Dĩnh đã sẵn sàng cắt đi mái tóc dài để vào vai cán bộ Lý Thu Bình. Nữ diễn viên thường mặc áo sơ mi trắng đã sờn, trang điểm nhẹ, da hơi sạm đen vì sống tại miền biển.

Khi trailer ra mắt, chỉ sau một ngày các chỉ số của phim Tiểu Thành Đại Sự và Triệu Lệ Dĩnh tăng mạnh mẽ. Trong đó, từ khóa "Triệu Lệ Dĩnh" đạt 51 triệu điểm trên Wechat, tăng 29%, đứng top 1 áp đảo so với các nữ diễn viên chưa có phim lên sóng.

Bộ phim "Tiểu Thành Đại Sự" chỉ số thảo luận và quan tâm của công chúng tăng bùng nổ lên 633%, đạt 44 triệu điểm. Vai diễn "Lý Thu Bình" của Triệu Lệ Dĩnh còn tăng 2285% so với các ngày trước đó. Những thống kê trên cho thấy sự quan tâm của khán giả với bộ phim.