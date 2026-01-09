Mới đây, MXH truyền tay nhau đoạn story của Bắc Vũ với nội dung tố Chang Mây, hay Nguyễn Quỳnh Trang, có quan hệ với người khác trong khoảng thời gian 2 người vẫn đang hẹn hò với nhau. Không chỉ vậy, Bắc Vũ còn cho biết Chang Mây có hành vi thao túng tâm lý, nhiều lần dẫn dắt và đặt anh vào vị trí "người có lỗi", trong khi cô luôn xây dựng hình ảnh bản thân là nạn nhân trong mối quan hệ.

Đáng chú ý, người đàn ông này là cộng sự trong công việc, đồng thời là người yêu cũ của một người chị thân thiết với Chang Mây. Tuy nhiên, theo chia sẻ, ngay cả người đàn ông này cũng được xem là một "nạn nhân" trong mối quan hệ với nữ diễn viên trẻ.

Chúng tôi đã liên hệ với Chang Mây để làm rõ thực hư câu chuyện và đại diện của nữ diễn viên khẳng định: "Đây là bịa đặt và vu khống. Hiện tại bên phía Chang Mây đã liên hệ luật sư để vào cuộc".

Chang Mây, sinh năm 2001, từng được cộng đồng mạng biết đến với danh xưng "hot girl mùa thi" trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019, nhờ ngoại hình trong trẻo, nụ cười sáng và nét đẹp đúng chuẩn thanh xuân. Tuy nhiên, thay vì dừng lại ở hình ảnh hot girl mạng, cô sớm lựa chọn hướng đi dài hơi hơn với nghệ thuật.

Ít ai biết, Chang Mây đã nuôi dưỡng đam mê từ khá sớm. Năm 14 tuổi, cô thi vào hệ Trung cấp Thanh nhạc của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục theo học ngành Diễn viên kịch - điện ảnh - truyền hình tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, chính thức bước vào con đường diễn xuất một cách bài bản.

Sau khi tốt nghiệp, Chang Mây bắt đầu xuất hiện trong nhiều dự án phim truyền hình quen mặt với khán giả phim giờ vàng như Hương Vị Tình Thân, Mặt Nạ Gương, Chồng Cũ, Vợ Cũ, Người Yêu Cũ, Món Quà Của Cha… Tuy nhiên, ở giai đoạn này, cô chủ yếu đảm nhận các vai phụ hoặc vai cameo.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Chang Mây đến với bộ phim Cách Em 1 Milimet, khi đây là lần đầu tiên cô đảm nhận vai nữ chính trong một dự án phát sóng rộng rãi. Trong phim, Quỳnh Trang vào vai Ngân - nữ sinh cấp 3 xinh đẹp, dịu dàng, có mối tình thanh mai trúc mã trong sáng với Viễn (Sơn Tùng).

Nhân vật Ngân ghi điểm nhờ vẻ ngoài nữ tính, nụ cười ngọt ngào và tính cách dễ thương, đúng chuẩn hình tượng "nữ thần thanh xuân" trong các bộ phim học đường. Chuyện tình tuổi học trò nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc của cặp đôi Ngân – Viễn khiến khán giả không khỏi rung động, thậm chí nhiều người bày tỏ mong muốn phim kéo dài thêm phần quá khứ để được thấy họ bên nhau nhiều hơn. Sau bộ phim, Quỳnh Trang được khán giả ưu ái gọi là "nữ thần thanh xuân thế hệ mới", mỗi lần xuất hiện đều nhận về nhiều lời khen về nhan sắc và khí chất trong trẻo, ngọt ngào.

Song song với đó, Chang Mây còn góp mặt trong tác phẩm phim giờ vàng khác là Gia Đình Trái Dấu. Cô vào vai Dương, con gái của ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) và bà Ánh (NSƯT Kiều Anh). Việc đồng thời xuất hiện trong nhiều dự án truyền hình cho thấy nữ diễn viên sinh năm 2001 đang dần được các nhà sản xuất tin tưởng, trao cơ hội ở những tuyến vai có chiều sâu và thời lượng dài hơn.

Ở ngoài đời, Chang Mây sở hữu nhan sắc trong trẻo, xinh xắn cùng gu thời trang nữ tính và trendy. Trên trang cá nhân, cô nàng thường chia sẻ những khoảnh khắc check-in đường phố, các quán cafe, khoe tọn visual sáng bừng khung hình.



