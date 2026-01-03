Có thể nói, hiếm có diễn viên nữ nào chạy show tất bật như Bích Ngọc trong làng phim Việt 2025. Cô nàng góp mặt trong 6 tác điện ảnh lẫn truyền hình, thử sức ở đa dạng thể loại như drama, tâm lý tình cảm, chính luận... Xuất hiện liên tục trên màn ảnh, tạo được hiệu ứng tích cực trên mạng xã hội cùng ngoại hình trong trẻo, Bích Ngọc đang được xem là một trong những gương mặt nữ nhận được sự chú ý nhất của phim Việt trong năm qua.

Mới đây, một đoạn clip của Bích Ngọc "cá kiếm" tới hơn 3 triệu view chỉ nhờ một khoảnh khắc vô cùng nhỏ. Người đẹp chỉ ngoảnh đầu lại trong vài tích tắc nhưng nhan sắc diễm lệ, nữ tính bung toả khắp màn hình. Mái tóc xoăn dài óng ả chuyển động theo như "bỏ mùa mê" người xem, mắc kẹt mãi ở đoạn clip không dứt ra nổi.

Đoạn video Bích Ngọc ngoảnh đầu khiến MXH điên đảo

Trong bộ đầm cúp ngực màu hồng nhạt, Bích Ngọc gây ấn tượng với ngoại hình mảnh mai, thon thả và làn da trắng hồng. Về khoản visual, trên nền tảng TikTok có hàng chục, hàng trăm clip khen ngợi vẻ đẹp trong veo, tươi tắm của Bích Ngọc và thu hút lượt thảo luận cao. Nhiều bình luận nhận xét Bích Ngọc có nét đẹp giống Lý Thâm, Lâm Y Thần, hay cả Lưu Diệc Phi.

Một số bình luận của netizen: - Trời ơi clip 20 mấy giây mà coi lại chắc 20 lần rồi. - Bả đẹp đúng kiểu nữ tính luôn ý, con gái còn mê. - Người đâu, ban một kịch bản ngôn tình cho ta. - Nhìn thoáng qua giống Lưu Diệc Phi thế. - Lý Thấm phiên bản Việt nhưng đẹp hơn bản gốc - Giống Lý Thấm nhưng trẻ hơn.

Được biết, đây buổi họp báo Thiên Đường Máu - dự án điện ảnh Việt hot nhất hiện tại. Bích Ngọc là một trong những diễn viên thuộc dàn cast ở tuyến vai phụ, góp phần làm nên thành công của bộ phim. Sau 4 ngày bán vé, Thiên Đường Máu đã rốp rẻng bỏ túi hơn 40 tỷ đồng - một con số khá ấn tượng, báo hiệu một mùa "bội thu" của ekip phim.

Nội dung Thiên Đường Máu bắt đầu khi Tuấn (Quang Tuấn) sang Campuchia tìm em gái Tâm (Bích Ngọc). Cô nữ sinh vì tin lời mời gọi đi làm thêm với mức lương cao nên bị kẻ xấu bắt vào "khu tự trị" và đòi tiền chuộc. Bản thân Tuấn cũng bị một nhóm khác chuốc thuốc ngủ và tống vào trại do bà trùm Mỹ (Thanh Hương) cầm đầu. Từ đây, anh phải thực hiện công việc lừa đảo theo kịch bản có sẵn. Nếu không đạt đủ chỉ tiêu sẽ bị tra tấn vô cùng dã man. Tuấn cùng Thành (Hoài Lâm) lên kế hoạch bỏ trốn nhưng cái giá phải trả là quá lớn.