Tối 2/1, trên trang cá nhân, nam diễn viên Huỳnh Anh chia sẻ dòng trạng thái: "Ôi thôi xong, hôm nay tôi tận mắt chứng kiến quả vợ sắp cưới cắm sừng mình rồi các bác ạ. Tôi suy quá, bây giờ phải làm sao đây".

Nhiều người không hiểu chuyện gì đang xảy ra và đoán rằng nam diễn viên gặp sóng gió về tình cảm, phải bức xúc tới mức bộc lộ cảm xúc trên mạng xã hội. Tuy nhiên, trong phần bình luận, hàng trăm khán giả lại bày tỏ sự vui vẻ, hả hê, chúc mừng nam diễn viên vì đã "sáng mắt ra".

Huỳnh Anh gây hoang mang với bài đăng về chuyện tình cảm

"Em lo vừa mù lại còn điếc không nghe thấy nữa là dở, sáng mắt ra là mừng rồi anh", "Anh chửi hay lắm anh ơi", "Mắt hôm nay hết toét và tai không bị điếc nữa rồi", "Giờ anh đã sáng mắt chưa", "Chê kẻ tốt chốt kẻ tồi hả anh", "Cả nhà chúc mừng anh", "Hối hận giờ cũng đã muộn rồi", "Đã qua muộn để anh nhận ra rồi, hay là mình nhắm mắt cưới luôn đi anh", "Anh uống tận 1 lọ vitamin A to đùng luôn", "Anh lên chùa ở luôn được rồi",... nhiều người còn chúc mừng Huỳnh Anh vì nam diễn viên đã bị cắm sừng và nhận ra "vợ chưa cưới" là người không tốt.

Tuy nhiên, sự thật là trong bộ phim Cách Em Một Milimet do Huỳnh Anh góp mặt, nhân vật anh đảm nhiệm tên Bách có vợ sắp cưới là Duyên. Duyên là cô gái lăng nhăng, dù sắp kết hôn với Bách nhưng vẫn ngoại tình với Hiếu và cảm thấy ghen tuông khi Hiếu thay lòng đổi dạ chuyển sang thích Tú.

Huỳnh Anh thất tình nhưng khán giả lại vui sướng

Bách từng là thành viên của nhóm Đại bản doanh làng Mây, tuy nhiên do bị mất trí nhớ, anh quên đi quãng thời gian vui vẻ tuổi thơ. Sau khi đi du học Nhật trở về, anh xa cách với những người bạn cũ. Vì Duyên, Bách không ít lần chỉ trích, cảnh cáo Tú và các bạn không được làm phiền vợ sắp cưới của mình.

Bách không nhìn ra được bản chất thật của Duyên và việc Duyên phản bội mình. Chính vì thế, nhân vật bị chê là "mắt toét". Tuy nhiên, trong tập 36, Bách đã bắt gặp Duyên và Hiếu hẹn hò riêng, cũng nghe được những lời thổ lộ tình cảm của Duyên với người tình. Bách mới biết được sự thật, giận dữ chỉ trích và muốn cắt đứt tình cảm với Duyên.

Người xem vui mừng khi thấy Duyên phải trả giá cho hành vi ngoại tình của mình và cuối cùng thấy Bách đã tỉnh ngộ, không còn bị bạn gái "dắt mũi" nữa. Vì vậy, không ít người đã chúc mừng Huỳnh Anh trong bài đăng tự giễu của nam diễn viên.

Nhân vật Bách gây bức xúc vì đối xử tệ với bạn bè, trân trọng người yêu bội bạc

Bách bắt gặp Duyên hẹn hò với Hiếu

Cặp đôi "phản diện" bị khán giả chê trong Cách Em Một Milimet

Huỳnh Anh (tên đầy đủ Lê Huỳnh Anh, sinh năm 1992) là một trong những gương mặt nam diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt, đặc biệt ở mảng phim truyền hình. Bắt đầu được chú ý từ khi còn rất trẻ, anh nhanh chóng ghi dấu ấn với loạt dự án như Bộ Tứ 10A8, Cầu Vồng Tình Yêu, Bi, Đừng Sợ!, Cả Một Đời Ân Oán, Chạy Trốn Thanh Xuân, Lỡ Hẹn Với Ngày Xanh ... Nhờ sở hữu ngoại hình sáng cùng gương mặt thư sinh, Huỳnh Anh từng là "hotboy màn ảnh" được săn đón, liên tục xuất hiện trong các bộ phim phát sóng khung giờ vàng và tạo được độ nhận diện ổn định với khán giả truyền hình. Nam diễn viên mang vẻ đẹp đậm chất "Hàn Quốc", từng được so sánh với nhiều mỹ nam nổi tiếng như Lee Min Ho, trẻ như Song Joong Ki, hao hao Kim Bum.

Huỳnh Anh là mỹ nam quen mặt của màn ảnh Việt