Theo Sina, bộ phim Ngọc Minh Trà Cốt do Cổ Lực Na Trát và Hầu Minh Hạo đóng chính chinh phục khán giả nhờ quá trình sản xuất chỉn chu, kịch bản mới lạ lôi cuốn hấp dẫn. Đặc biệt, ngoại hình tuyệt mỹ và rất hợp với nhân vật của nữ chính Cổ Lực Na Trát là một trong những yếu tố quan trọng níu chân khán giả với bộ phim.

Trong tập hai, Cổ Lực Na Trát trong vai đại tiểu thư Vinh gia - Vinh Thiện Bảo bắt gặp nam chính Lục Giang Lai (Hầu Minh Hạo) bị kẻ xấu ám hại nên ngã xuống núi. Vinh Thiện Bảo đã đưa Lục Giang Lai về Vinh phủ chữa trị. Tuy nhiên, thực tế cả hai đã từng có duyên gặp gỡ trong quá khứ. Trong trí nhớ của Lục Giang Lai, Vinh Thiện Bảo xinh đẹp thoát tục tựa tiên nữ.

Vinh Thiện Bảo đẹp tựa tiên nữ trong ký ức của nam chính

Cổ Lực Na Trát được ví với Tiểu Long Nữ trong tạo hình áo trắng xõa tóc

Tạo hình của Cổ Lực Na Trat trong phân đoạn này rất giống với nhân vật Tiểu Long Nữ trong phim kinh điển Thần Điêu Đại Hiệp. Chính vì thế, nhiều khán giả cho rằng biên kịch Vu Chính đã cố tình lấy cảm hứng từ vai Tiểu Long Nữ. Khán giả cũng dành lời khen ngợi cho Cổ Lực Na Trát khi cô có trạng thái rất tốt, nhan sắc tuyệt mỹ, không hề kém cạnh so với các đàn chị Lưu Diệc Phi hay Lý Nhược Đồng.

Mặt khác, trong Ngọc Minh Trà Cốt, Cổ Lực Na Trát có nhiều tạo hình vừa sang trọng vừa đẹp mắt. Nhan sắc của mỹ nhân Tân Cương được khán giả khen ngợi là "chim sa cá lặn", đẹp tới mức một nhân vật đang một lòng muốn đi tu cũng động lòng phàm và muốn trở thành phu quân của Vinh Thiện Bảo.

Nhờ sắc vóc rực rỡ hơn người, các câu thoại khen ngợi vẻ đẹp của nữ chính đều rất chân thực, không "giả trân" như nhiều tác phẩm khác. Nữ chính Vinh Thiện Bảo dù đứng hay ngồi luôn là trung tâm của mọi ánh nhìn, lấn át hết dàn nữ diễn viên phụ đông đảo xung quanh. Không ít khán giả bình luận khi xem phim, họ liên tục phải dừng lại ngắm nhìn dung nhan của cô. Nhan sắc của Cổ Lực Na Trát cũng là điều khiến nhiều khán giả tiếp tục ở lại theo dõi bộ phim.

Khí chất mạnh mẽ quyền lực của Cổ Lực Na Trát thu hút người xem

Mỹ nhân Tân Cương làm các bạn diễn lu mờ khi đứng chung

Theo Sina, những đánh giá ban đầu dành cho Ngọc Minh Trà Cốt rất khả quan. Ngày đầu lên sóng, dù không nhận được nhiều kỳ vọng, tác phẩm vẫn đạt hơn 11 triệu lượt xem. Bên cạnh đó, độ thảo luận về tác phẩm cũng tăng vọt.

Khán giả để lại bình luận tích cực, khen ngợi Cổ Lực Na Trát không những đẹp xuất sắc mà còn diễn xuất tiến bộ hơn nhiều tác phẩm trước đó. Biên kịch Vu Chính đã tận dụng nhiều cảnh quay để phô diễn vẻ đẹp và khí chất sang trọng quý phái của Na Trát trên màn ảnh.

Tạo hình của Cổ Lực Na Trát nhận nhiều sự khen ngợi nhờ tinh xảo và đẹp kiều diễm

Vinh Thiện Bảo là con gái "vua trà" tại Giang Nam đang bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành quyền lực của gia tộc. Nàng có tính cách thông minh, mạnh mẽ quyết đoán không muốn chịu sự chi phối của ai. Một bên là nữ thừa kế đầy tham vọng, giỏi bày mưu tinh tế, một bên là vị trạng nguyên sống nhờ dưới thân phận gã đánh xe nhưng tâm tư thâm sâu xảo quyệt, sự kết hợp của cả hai với những mà đấu trí gay cấn thu hút người xem.

Phim không thiếu những cảnh đối đầu nhau gay gắt, "vả mặt" đối thủ khiến người xem cảm thấy sảng khoái thích thú. Bên cạnh đó, cuộc gặp mặt của nam nữ chính được đánh giá thú vị mới lạ, hai nhân vật được xây dựng thông minh, luôn một lòng theo đuổi mục tiêu của mình gây ấn tượng mạnh cho khán giả.