Ra mắt vào dịp cuối năm 2025 đầy rẫy những bom tấn như Avatar 3 hay Stranger Things, một dự án ngắn tập đến từ nền tảng "vô danh" như Heated Rivalry lại trở thành cơn sốt toàn cầu đầy bất ngờ. Bộ phim 18+ thuộc đề tài boylove chiếm trọn sự chú ý của khán giả không chỉ vì visual hay những cảnh mùi mẫn, mà còn ở chính thông điệp ẩn mà phim mang lại.

Được nền tảng tên Crave phát hành, Heated Rivalry được đón nhận nồng nhiệt trên khắp thế giới, với lượt xem tăng đến 400% chỉ sau 1 tuần. Lượng người theo dõi tăng đột biến đã giúp Crave thu về lợi nhuận chưa từng thấy, đồng thời giúp phim được mua bản quyền chiếu gián tiếp bởi nhiều nền tảng nổi tiếng khác, đơn cử như HBO Max. Kết quả, phim xếp thứ 2 trong số các phim nhiều tập được xem nhiều nhất, chỉ sau IT: Welcome to Derry.

Nội dung của phim 18+ Heated Rivalry kể về mặt trận khúc côn cầu mãnh liệt, hiếu chiến giữa 2 đội tuyển Montreal Metros và Boston Raiders. Trong đó, Shane Hollander và Ilya Grigoryevich Rozanov là 2 tuyển thủ nổi bật, luôn bị đưa vào thế đối địch với nhau. Thế nhưng, không ai biết được rằng đằng sau những giây phút kèn cựa trên mặt băng, Shane và Ilya lại duy trì mối quan hệ bí mật suốt nhiều năm trời.

Hai nam chính cất giấu mối quan hệ bí mật sau lớp vỏ bọc địch thủ

Không sa đà quá nhiều vào cảnh phim 18+, Heated Rivalry khắc hoạ cách yêu độc đáo, ngọt ngào nhưng cũng chín chắn của cặp trai trẻ. Không phủ đầy bởi ngôn tình hường phấn, cả hai dành cho nhau sự quan tâm từ hành động và những ngôn từ "chữa lành". Những chi tiết nhỏ nhặt được cài cắm, như cách Ilya thoải mái nói lên lòng mình bằng tiếng mẹ đẻ (tiếng Nga) khiến khán giả thích thú.

Trên IMDb, Heated Rivalry sở hữu số điểm cao vút, với tập 5 từng được chấm điểm 10/10 chưa từng thấy. Sau đó, làn sóng 1 sao bất ngờ đổ bộ với hơn 1000 lượt đánh giá, khiến điểm tập phim tụt xuống 9,9 - con số vẫn cao nhất cả năm 2025.

Tập 5 được chấm 10/10

Sau khi nhận hơn 1000 đánh giá 1 sao, tập phim vẫn giữ kỷ lục 2025 với điểm 9,9

Thành công ngoài sức tưởng tượng của Heated Rivalry giúp cho 2 nam chính Hudson Williams và Connor Storrie một bước lên mây, trở thành những cái tên được săn đón. Cả hai sở hữu gương mặt và vóc dáng đẹp như tượng tạc, hoá thân hoàn hảo thành những siêu sao sân băng, cũng như tạo nên một trong những cặp đôi boylove đẹp nhất nhiều năm trở lại đây. Trong một phỏng vấn, Willams từng chia sẻ anh và đoàn phim chưa bao giờ nghĩ dự án sẽ bùng nổ đến mức đó, nhưng thực chất luôn có sự tin tưởng nhất định rằng phim sẽ chạm đến trái tim khán giả chứ không bị lãng quên.