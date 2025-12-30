Tối 30/12, buổi họp báo công chiếu phim Thiên Đường Máu đã chính thức diễn ra ở TP.HCM, khiến bầu không khí càng thêm nóng. Lấy chủ đề phơi bày nạn lừa đảo "việc nhẹ lương cao", dụ dỗ người Việt sang các đặc khu nước ngoài, Thiên Đường Máu có được sự kỳ vọng nhất định từ công chúng. Có mặt tại nơi đây là sự có mặt của nhiều gương mặt được yêu thích của Vbiz như Thanh Hương, Quang Tuấn, Lâm Vỹ Dạ, Thuận Nguyễn, Hạ Anh, Trần Ngọc Vàng...

Chiếm trọn spotlight lần này, không ai khác, là Thanh Hương. Thanh Hương xuất hiện trong bộ đầm đỏ rực vô cùng bắt mắt, khéo léo khoe ra bờ vai và phần cổ thon thả, quyến rũ. Nhan sắc của nữ diễn viên toát ra sự sang trọng, quý phái và mặn mà, nhưng vẫn trẻ trung hơn so với độ tuổi cận kề tứ tuần. Không ngoa khi nói, Thanh Hương như một nữ hoàng thảm đỏ tại buổi công chiếu Thiên Đường Máu.

Thanh Hương khoe sắc vóc rạng rỡ ở tuổi 37 (Nguồn: Hóng Showbiz Việt)

Tuy nhiên, khi zoom cận lại, người xem nhận thấy Thanh Hương có vài điểm khác lạ. Làn da căng bóng như tráng gương, cộng với điền kiện ánh sáng siêu tốt khiến khuôn mặt của nữ diễn viên tròn đầy, có phần đơ cứng. Thanh Hương vẫn đẹp như bình thường nhưng giao diện mới này có chút lạ lẫm nên netizen phải nhìn kỹ mới nhận ra.

Một số người cho rằng chính phong cách makeup đánh lừa thị giác khi lên hình. Dù gây ra đôi chút tranh luận về diện mạo, phần đông ý kiến vẫn cho rằng Thanh Hương giữ được thần thái và khí chất vốn có. Trên thực tế, ở các góc quay xa và khoảnh khắc di chuyển trên thảm đỏ, Thanh Hương vẫn toát lên vẻ tự tin, rạng rỡ.

Một số bình luận của netizen: - Nhìn kỹ mới thấy chắc do makeup với ánh đèn thôi, chứ tổng thể Thanh Hương vẫn sang và nổi bần bật. - Thảm đỏ mà, ai cũng muốn thử phong cách mới, miễn là vẫn giữ được thần thái là ổn rồi. - Đúng là trông lạ thật, cái môi sao dày hơn ra vậy. – Công nhận váy đỏ này hợp ghê, đứng giữa dàn cast mà vẫn hút mắt nhất. - Mấy góc chụp cận hơi lạ chứ coi clip di chuyển là thấy chị vẫn đẹp và tự tin lắm. - Thấy Thanh Hương lạ lạ mà không biết lạ ở đâu cơ.

