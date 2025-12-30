Dịp cuối năm, thị trường điện ảnh Việt đang sôi sục trước một loạt dự án chuẩn bị cập bến các phòng vé quốc nội. Thiên Đường Máu - bộ phim lấy chủ đề phơi bày nạn lừa đảo "việc nhẹ lương cao", dụ dỗ người Việt sang các đặc khu nước ngoài - đang nhận được sự chú ý lớn từ khán giả. Theo dự kiến, Thiên Đường Máu sẽ chính thức khởi chiếu vào ngày 31/12, sau những suất chiếu sớm vào tối ngày 30/12.

Cũng trong khoảng thời gian này, ekip phim đã tổ chức showcase giới thiệu dự án đến khán giả. Một đoạn clip bất ngờ viral khắp MXH ghi lại cảnh tương tác giữa diễn viên Quang Tuấn và một mỹ nhân bí ẩn. Cụ thể, trong lúc đoàn phim chào hỏi, trò chuyện với người xem và các đơn vị truyền thông, một cô gái đã bất ngờ bước tới và Quang Tuấn và chủ động ôm anh.

Tương tác giữa Quang Tuấn và gái xinh bí ẩn gây xôn xao MXH (Nguồn: Lục Lọi Showbiz)

Quang Tuấn khéo léo hướng sự chú ý của cô gái này đến bà xã Linh Phi đang ngồi hàng ghế đầu và nói: "Ủa con gái, ôm con cái nha. Vợ ba kìa. Lần sau ôm là phải nhìn nha con". Phản ứng của Linh Phi cũng rất thân thiện, vẫy tay thân thiện với gái xinh bí ẩn kia. Hoá ra, cô gái này chính là Trần Phan Hoàng Yến - cũng là diễn viễn tham gia Thiên Đường Máu. Không chỉ vậy, cô từng đóng vai con gái của Quang Tuấn trong bộ phim truyền hình Câu Chuyện Tình Thâm cuối năm ngoái. Điều này có thể giải thích cho lý do tại sao Quang Tuấn xưng hô "ba - con" với Hoàng Yến.

Màn tương tác bất ngờ này nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội, không ít khán giả tỏ ra thích thú trước cách xử lý tình huống của Quang Tuấn. Thay vì lúng túng hay để khoảnh khắc trở nên khó xử, nam diễn viên chọn cách nhắc khéo tinh tế, vừa giữ được không khí vui vẻ, vừa thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối với bà xã và Hoàng Yến. Bên cạnh đó, khi danh tính Trần Phan Hoàng Yến được tiết lộ, phần lớn khán giả đều cho rằng đây chỉ là một hành động vô tư giữa đồng nghiệp với nhau.

Một số bình luận của netizen: - Quang Tuấn xử lý quá khéo luôn, nói một câu là mọi thứ nhẹ tênh, không ai bị ngại hay khó xử - Đúng kiểu đàn ông có gia đình, phản xạ nhanh mà vẫn rất văn minh. - Hoàng Yến nhìn là biết vô tư, chắc quen thân nên mới chạy lại ôm vậy thôi. - Thấy Linh Phi phản ứng cũng dễ thương và rất thoải mái - Cái cách xưng ba - con nghe là thấy cả 2 là đồng nghiệp thân rùi. - Những khoảnh khắc kiểu này lại khiến khán giả có thiện cảm hơn với cả ekip phim

Năm 2025 mở ra với Quang Tuấn bằng hai dấu mốc phòng vé đáng chú ý. Địa Đạo - tác phẩm chiến tranh khắc họa tinh thần dân tộc - cán mốc 172 tỷ đồng doanh thu, trong khi Quỷ Nhập Tràng, bộ phim kinh dị đúng sở trường của anh, cũng thu về 149 tỷ đồng. Dù thuộc hai thể loại đối lập, cả hai dự án đều cho thấy khả năng biến hóa của Quang Tuấn khi anh lần lượt hóa thân thành người lính bền bỉ giữa khói lửa chiến tranh và một nhân vật bí ẩn mang màu sắc tâm linh, để lại ấn tượng mạnh về chiều sâu diễn xuất.

Ở nửa cuối năm, nam diễn viên tiếp tục phủ sóng màn ảnh rộng với loạt dự án mới gồm Nhà Ma Xó, Truy Tìm Long Diên Hương và Thiên Đường Máu. Đáng chú ý, riêng Truy Tìm Long Diên Hương đã vượt mốc hơn 200 tỷ đồng doanh thu, góp phần củng cố vị thế phòng vé của Quang Tuấn trong năm nay.

Không chỉ hoạt động sôi nổi ở mảng điện ảnh, Quang Tuấn còn tạo bất ngờ khi lần đầu tham gia truyền hình thực tế với vai trò thành viên chính thức của Running Man Việt Nam mùa mới. Hình ảnh điềm đạm, hiền lành quen thuộc của anh khiến khán giả tò mò khi đặt vào một chương trình đòi hỏi sự vận động và cạnh tranh cao. Ngay cả Trấn Thành - nhân vật chủ chốt của chương trình - cũng từng thừa nhận cảm giác "choáng" khi biết Quang Tuấn gật đầu tham gia.