Midu biến thành “yêu quái” đấy à?

Tối 29/12, không khí tại TP.HCM nóng lên khi họp báo giới thiệu bộ phim Ai Thương Ai Mến được tổ chức. Với vai trò “đầu tàu” của Thu Trang, sự kiện nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Sự xuất hiện dày đặc của dàn sao Vbiz như Trấn Thành, Trường Giang, Tóc Tiên, Midu, Hoà Minzy, Khả Như, Huỳnh Phương, Uyển Ân, Phương Mỹ Chi… đúng nghĩa bữa tiệc toàn sao hot

Giữa rừng mỹ nhân, Midu khiến netizen phải xuýt xoa không ngớt lời trước sắc vóc đỉnh cao của cô. Nữ nghệ sĩ tự khiến bản thân trở nên nổi bật với bộ áo dài màu đỏ rực vô cùng hút mắt, nhấn nha với phụ kiện cây quạt. Màu đỏ giúp tôn lên làn da trắng sứ và căng bóng, cùng với mái tóc dài đen óng ánh - Midu toát lên vẻ đẹp đậm chất Á đông, vừa yểu điệu, thục nữ mà cũng vừa duyên dáng, lanh lợi.

Cận cảnh visual cam thường của Midu

Lặn lội trong showbiz gần 20 năm, quả thực đôi mắt của Midu vẫn sáng long lanh như hồ nước. Người hâm mộ không khỏi thắc mắc bằng cách nào, Midu vẫn có thể duy trì nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp mà cứ ngỡ là "yêu quái bất lão". Càng nhìn càng phải tấm tắc công nhận, Midu chẳng khác thời Những Thiên Thần Áo Trắng , thời đôi mươi là mấy.

Một số bình luận của netizen: - Midu đúng kiểu càng nhìn càng trẻ, thời gian chắc quên mất cổ rồi. - Sao giờ mới nhận ra Midu siêu hợp với màu đỏ vậy trời. - Nhìn như mới 18-20 tuổi ý nhỉ, trẻ quá. - Đây mới là thánh hack tuổi này, mãi mà vẫn thấy nhí nhảnh cá cảnh. - Yêu quái phương nào mau hiện hình chứ người thường không thể đẹp như này. - Đôi mắt vẫn lấp lánh như cái hồi đóng Những Thiên Thần Áo Trắng.

Bước chân vào showbiz từ khá sớm, Midu (Đặng Thị Mỹ Dung), sinh năm 1989, được khán giả biết đến rộng rãi sau vai diễn trong series đình đám Những Thiên Thần Áo Trắng. Gương mặt trong trẻo, khí chất học đường giúp cô nhanh chóng trở thành “nàng thơ” của màn ảnh Việt giai đoạn cuối thập niên 2000 - đầu 2010. Sau đó, Midu tiếp tục ghi dấu ấn qua loạt phim điện ảnh và truyền hình như Thiên Mệnh Anh Hùng, Mùa Hè Lạnh, 4 Năm, 2 Chàng, 1 Tình Yêu, Tôi Là Lụa Vai Lụa …

Từ khoảng giữa thập niên 2010, Midu chủ động giảm tần suất đóng phim để tập trung cho việc học tập và kinh doanh. Cô tốt nghiệp thủ khoa khoa Thiết kế thời trang (ĐH Kiến trúc TP.HCM), sau đó trở thành giảng viên đại học, đồng thời phát triển thương hiệu thời trang riêng. Giai đoạn này, Midu xuất hiện nhiều hơn trong vai trò khách mời gameshow, talkshow, KOL và fashion icon, xây dựng hình ảnh trí thức, độc lập và kín tiếng đời tư.