Sau nhiều năm vắng bóng, cô nàng Cho Chang nổi tiếng của loạt bom tấn Harry Potter bất ngờ tái xuất màn ảnh trong mùa 4 của Bridgerton - một trong những series cổ trang dình đám của Netflix. Nữ diễn viên Katie Leung thủ vai Lady Araminta Gun, một nữ quý tộc mạnh mẽ, hai lần góa chồng, quyết tâm gả ít nhất một trong hai cô con gái để củng cố vị thế xã hội. Nhân vật này lấy cảm hứng từ mụ dì ghẻ độc ác trong truyện Lọ Lem, nhưng mang làn gió mới của Châu Á.

Trong loạt ảnh mới nhất từ phim Bridgerton mùa 4, Katie Leung sở hữu nhan sắc mặn mà, quyến rũ và cuốn hút hơn hẳn thời thiếu nữ. Vẻ đẹp trưởng thành, sắc sảo của mỹ nhân sinh năm 1987 hoàn toàn phù hợp với hình tượng một quý nữ đầy tham vọng và sắc bén trong thế giới thượng lưu.

Netizen bình luận: - Tui thấy xinh hơn cả thời đóng Cho Chang nữa. - Tính ra cả hai vai cách nhau 20 năm đều là phản diện, chỉ khác là một bên ác công khai một bên ác ngầm... - Nhớ năm xưa Cho Chang chơi một vố khiến Harry cứng người. - Mấy diễn viên Harry Potter giờ đa phần đều đẹp ra hết.

Hơn 20 năm trước, Katie Leung bước chân vào làng điện ảnh nhờ vai Cho Chang - crush đầu đời của Harry Potter trong Harry Potter Và Chiếc Cốc Lửa. Cô còn gây chú ý khi từng hẹn hò với Geggory đánh bại hơn 3000 ứng cử viên để giành vai diễn này, trở thành "bạch nguyệt quang" đầu tiên của chàng phù thủy kính cận, đồng thời trao cho Harry nụ hôn đầu đời đầy ngọt ngào.

Tuy nhiên, nếu từng gây thiện cảm trong phần 4 thì khi sang phần 5 Chiếc Cốc Lửa, Cho Chang lại trở thành nhân vật bị ghét nhất Harry Potter khi đã nhẫn tâm phản bội nam chính và các bạn, tiết lộ căn cứ bí mật để phe của mụ hiệu trưởng Umbridge tìm thấy, bắt giữ tất cả. Tuy đóng nhân vật bị ghét như vậy nhưng Katie Leung vẫn gây ấn tượng mạnh bởi diễn xuất tự nhiên của mình.

Cho Chang trở thành kẻ phản bội trong Harry Potter khiến khán giả một thời thất vọng

Sau Harry Potter, Katie Leung tiếp tục sự nghiệp diễn xuất từ phim ảnh đến sân khấu. Cô "bén duyên" với kịch nói qua vở Wild Swans vào năm 2012, đồng thời tham gia nhiều dự án phim như One Child, The Foreigner cùng Thành Long, The Peripheral hay Arcane. Tuy vậy, sự nghiệp của Katie Leung vẫn không có điểm nhấn nổi bật suốt khoảng thời gian này. Ngoài ra, cô còn hứng chịu nhiều ý kiến phân biệt chủng tộc đáng lên án từ nhiều người trong ngành về gốc gác châu Á của mình, khiến cơ hội ngày càng khan hiếm.

Từ đó, Katie Leung càng hiếm xuất hiện trên màn ảnh hơn. Thay vào đó, cô dành thời gian cho bản thân và những đam mê khác, cũng như tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Có giai đoạn Katie Leung để tóc ngắn cá tính, vắng mặt khỏi màn ảnh thời gian dài

Năm 2024, cô xuất hiện trong loạt phim Nightsleeper, cho thấy nghị lực vượt qua mọi lời chê bai và phân biệt chủng tộc mà bản thân nữ diễn viên phải hứng chịu thời gian dài. Ở tuổi U40, Katie Leung ngày càng trẻ đẹp và gây chú ý khi dần dần tham gia các dự án đình đám trở lại.