Mới đây, loạt hình ảnh và video hậu trường của Điền Hi Vi trên phim trường Giá Kim Thoa bất ngờ gây bão mạng xã hội, thu hút lượng thảo luận khổng lồ từ khán giả. Nguyên nhân không chỉ nằm ở mức độ "thảm" của cảnh quay, mà còn bởi nhan sắc quá đỗi nổi bật của nữ diễn viên trong tình trạng bị đánh đập, trói tay và kéo lê trên đường - một hình ảnh hiếm thấy nhưng lại khiến netizen không thể rời mắt.

Điền Hi Vi trên phim trường Giá Kim Thoa

Theo đoạn video được lan truyền, đây là phân cảnh nhân vật A Sửu do Điền Hi Vi thủ vai bị hành hạ tàn nhẫn. Toàn thân cô lấm lem bùn đất, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời, gương mặt chi chít vết thương. Thế nhưng trớ trêu thay, chính trong hoàn cảnh bi thảm ấy, vẻ đẹp của Điền Hi Vi lại càng trở nên nổi bật. Đường nét khuôn mặt thanh tú, ngũ quan hài hòa cùng thần thái mong manh nhưng không hề yếu đuối khiến nhiều khán giả phải thốt lên: "Đúng là càng thảm càng phong thần".

Trong Giá Kim Thoa, A Sửu vốn là một thiếu nữ thân phận hèn mọn, sống ở tầng đáy xã hội. Ban ngày nàng phải nhẫn nhục chịu đựng mọi sự khinh miệt, chà đạp, ban đêm lại lặng lẽ đi hốt phân trên phố để mưu sinh. Cuộc đời tăm tối của A Sửu bất ngờ rẽ sang hướng khác chỉ vì một lý do trớ trêu: nàng có gương mặt giống hệt Ngụy Nhiêu - tiểu thư danh giá của hầu phủ.

Chính sự giống nhau ấy đã đẩy A Sửu vào một âm mưu nguy hiểm. Nàng bị ép trở thành tân nương xung hỉ, thay Ngụy Nhiêu gả vào Quốc công phủ để "lấy hỉ khí trừ hung khí" cho thế tử Lục Chước - người được cho là đang hấp hối, cận kề cái chết. Mang trong mình khát vọng đổi đời, A Sửu chấp nhận bước vào cuộc hôn nhân định mệnh, hy vọng từ đây có thể thoát khỏi kiếp sống khốn cùng.

Thế nhưng, số phận tiếp tục trêu ngươi nàng. Lục Chước không chết như dự đoán mà đột ngột tỉnh lại, kéo theo hàng loạt tai họa dồn dập. Việc A Sửu "chiếm chỗ thay người" khiến Ngụy Nhiêu sinh lòng căm hận, luôn tìm cách trừ khử. Lục Chước thì xem nàng như một nữ nhân tâm cơ, độc ác, từng bước phòng bị và tính toán. Bề ngoài Quốc công phủ yên ấm hòa thuận, nhưng bên trong lại là mê cung quyền lực với tầng tầng cạm bẫy, nơi mỗi bước đi đều tiềm ẩn sát cơ.

Giữa vòng xoáy đó, A Sửu không gục ngã. Nàng kiên định tiến lên từng bước, âm thầm bày mưu tính kế, lấy trí tuệ và sự nhẫn nhịn để sinh tồn. Từ thân phận thấp hèn bị khinh rẻ, A Sửu dần chiếm được lòng tin và tình yêu say đắm của Lục Chước, đồng thời từng bước vén màn bí mật về thân thế thật sự của mình. Cuối cùng, nàng không chỉ đoàn tụ với người thân, mà còn viết lại số phận, sống một đời rực rỡ huy hoàng.

Không chỉ gây ấn tượng bởi cốt truyện nghịch cảnh hấp dẫn, Giá Kim Thoa còn khiến khán giả đặc biệt chú ý đến Điền Hi Vi. Nữ diễn viên được khen ngợi vì vừa giữ được nét mong manh đặc trưng, vừa thể hiện được sự kiên cường ẩn sâu trong nhân vật. Và có lẽ, hiếm có mỹ nhân cổ trang nào lại khiến người xem "u mê" đến vậy: bị đánh bầm dập vẫn đẹp phát sáng, càng thảm càng khiến visual thăng hạng, đúng chuẩn "phong thần trong nghịch cảnh".