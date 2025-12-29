Theo Sina, phim cổ trang vẫn là mảnh đất màu mỡ thu hút sự chú ý của khán giả Trung Quốc nhất trong số các tác phẩm lên sóng năm 2025. Đặc biệt, giới giải trí Hoa ngữ không thiếu những mỹ nhân tuyệt sắc, đẹp như từ trong tranh bước ra với thần thái đa dạng, trong đó Lý Nhất Đồng tinh nghịch đáng yêu, Bạch Lộc thoát tục, Tống Tổ Nhi quyến rũ nữ tính là một trong 10 gương mặt cổ trang nổi bật.

1. Tống Tổ Nhi

Màn trở lại xuất sắc nhất năm 2025 có lẽ là Tống Tổ Nhi với tác phẩm Khom Lưng. Trong phim, nữ diễn viên đã thể hiện trọn vẹn vẻ đẹp quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành, yểu điệu thục nữ, mê hoặc chúng sinh nhờ đó giúp bộ phim thành công. Tống Tổ Nhi không hổ danh là một trong những tiểu hoa đán 9X đẹp nhất của giới giải trí Hoa ngữ. Nữ diễn viên trẻ có làn da trắng sáng, gương mặt đẹp kiểu cổ điển giống với các mỹ nhân Hong Kong thập niên trước nên được khán giả yêu mến. Nhờ vẻ đẹp của mình, dù Tống Tổ Nhi có vướng scandal trốn thuế, khán giả vẫn tha thứ và mong muốn cô tiếp tục hoạt động nghệ thuật

2. Mạnh Tử Nghĩa

Ngôi sao thăng hạng nhanh nhất năm 2025 là Mạnh Tử Nghĩa với vai Đậu Chiêu quyến rũ mạnh mẽ và không kém phần nữ tính trong Cửu Trọng Tử. Gương mặt của Mạnh Tử Nghĩa có đường nét tinh xảo mà hàng triệu cô gái mơ ước như đôi mắt to tròn, sống mũi cao thon gọn, miệng chúm chím anh đào. Vì vậy, không khó hiểu khi Mạnh Tử Nghĩa rất hợp với tạo hình cổ trang. Người đẹp sinh năm 1995 nhận về vô số lời khen như "mỹ nhân từ trong tranh bước ra", "đẹp ma mị quyến rũ như yêu phi", "đẹp tựa bức thi họa ngàn năm".

3. Điền Hi Vi

Trong năm 2025, "búp bê cổ trang" của màn ảnh Hoa ngữ lên sóng hai tác phẩm Đại Phụng Đả Canh Nhân và Tử Dạ Quy, trong đó cô đều đóng quận chúa với trang phục lộng lẫy sang trọng nhưng không kém phần lém lỉnh đáng yêu khiến khán giả mê mẩn. Đặc biệt trong Tử Dạ Quy, Điền Hi Vi vào vai miêu yêu từ tạo hình đến động tác đều nhận được nhiều lời khen ngợi, trở thành chủ đề nóng trên các trang mạng xã hội mỗi khi xuất hiện.

4. Lư Dục Hiểu

Lư Dục Hiểu ngoài đời gây tranh cãi với gu thời trang xuề xòa, có phần lôi thôi, nhưng khi lên phim cô như lột xác thành một người hoàn toàn khác. Trong phim Nhập Thanh Vân, Lư Dục Hiểu chinh phục khán giả với nhan sắc trong veo dễ mến, được ví như chú thỏ con ngây thơ vô hại khiến ai cũng muốn che chở.

5. Lý Lan Địch

Năm 2025, Lý Lan Địch lột xác với tác phẩm Triều Tuyết Lục. Nữ diễn viên vốn là sao nhí với gương mặt sáng, đôi mắt tràn đầy cảm xúc, nhưng từng bị chê vì dáng người khá mập không phù hợp để đóng cổ trang. Lý Lan Địch sau đó đã nỗ lực giảm cân, thêm vào đó là trang phục cách trang điểm phù hợp giúp Lý Lan Địch thăng hạng nhan sắc có được tạo hình đẹp nhất trong sự nghiệp.

6. Dương Tử

Dương Tử là một trong những diễn viên thành công nhất năm 2025 nhờ tác phẩm Quốc Sắc Phương Hoa. Tạo hình đời Đường của Dương Tử vừa rực rỡ lại sang trọng, mang lại cảm giác cổ điển đặc biệt. Theo Sina, Dương Tử vốn có gương mặt tròn đầy, đường nét phúc hậu hài hòa, không phải kiểu sắc sảo quyến rũ nên rất hợp với tạo hình đời Đường. Kiểu bới tóc ra phía sau và trang điểm đậm, trán điểm hoa điền càng tôn nên nét đẹp riêng của Dương Tử. Quốc Sắc Phương Hoa có thể nói là một trong những tác phẩm để đời với tạo hình đẹp nhất trong sự nghiệp của Dương Tử.

7. Angelababy

Xét về khả năng diễn xuất Angelababy không được đánh giá cao, tuy nhiên, cô vẫn là một trong những mỹ nhân tiêu biểu của giới giải trí Hoa ngữ. Năm 2025, Angelababy ra mắt tác phẩm Tương Tư Lệnh dù đạt thành tích không cao nhưng không ai có thể phủ nhận nhan sắc của cô.

8. Bạch Lộc

Bạch Lộc cũng là mỹ nhân cổ trang quen thuộc với khán giả, trong Lâm Giang Tiên, những tạo hình tiên nữ Hoa Như Nguyệt của cô được khen tràn đầy cảm giác tiên khí thanh thoát dịu dàng. Có thể nói, nhờ nhan sắc ngày càng mặn mà đằm thắm rực rỡ ngôi sao sinh năm 1994 là là cái tên được các nhà sản xuất phim ưu ái săn đón để tham gia các dự án lớn.

9. Bành Tiểu Nhiễm

Trong năm 2025, Bành Tiểu Nhiễm xuất hiện trong các bộ phim cổ trang như Ám Hà Truyện, Hoài Thủy Trúc Đình, Trường Lạc Khúc... Vai diễn của cô đa dạng từ phản diện tới chính diện, từ yêu quái đến thái hậu, công chúa, dù tạo hình nào cũng không làm khó được Bành Tiểu Nhiễm. Xuất hiện đa dạng trên màn ảnh, Bành Tiểu Nhiễm được người xem khen ngợi là với nhiều mỹ từ, dù chỉ làm khách mời hai phút cô cũng khiến khán giả khó quên.

10. Lý Nhất Đồng

Thư Quyển Nhất Mộng vốn là dự án không được mong đợi khi mới khai máy, tuy nhiên, phim lại thành công bất ngờ với kịch bản thú vị và một phần nhờ diễn xuất tự nhiên của nữ chính Lý Nhất Đồng. Trong phim, Lý Nhất Đồng thường xuyên mặc trang phục lộng lẫy, rực rỡ khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình. Ở tuổi 35, Lý Nhất Đồng bùng nổ xuất sắc, với vẻ đẹp sắc sảo và quyến rũ, ánh mắt tinh nghịch nhưng vẫn nữ tính khiến người xem bị mê hoặc.