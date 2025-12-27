Đàm Tùng Vận xấu hổ vì Triệu Lệ Dĩnh

Bộ phim cổ trang tiên hiệp Tiêu Dao do Đàm Tùng Vận và Hầu Minh Hạo đóng chính lên sóng từ ngày 27/12. Trong ngày cuối cùng trước khi ra mắt khán giả, đoàn phim giới thiệu khách mời đặc biệt là Triệu Lệ Dĩnh trong vai Toái Mộng Tiên Quân, một nhân vật phản diện được miêu tả là hóa thân của chấp niệm, có sức mạnh to lớn nằm ngoài tam giới và là kẻ chia rẽ mối tình của nam nữ chính.

Triệu Lệ Dĩnh vừa xuất hiện đã giúp chỉ số wechat của đoàn phim Tiêu Dao tăng vọt hơn 45% so với trước đó. Ngoài ra, tạo hình tiên quân của Triệu Lệ Dĩnh nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả với gần 100 triệu lượt đọc, hơn 15 từ khóa hot được tìm kiếm. Trên Douyin, video tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh gây sốt, lượt xem tăng chóng mặt nhanh chóng đạt hơn 500.000 lượt thích chỉ trong chưa đầy 12 tiếng, thậm chí gấp 15 lần cặp đôi chính là Hầu Minh Hạo và Đàm Tùng Vận.

Không những vậy, dù chỉ là nhân vật khách mời, Triệu Lệ Dĩnh lại được giới thiệu trong một bài đăng riêng, thể hiện sự trân trọng của đoàn phim Tiêu Dao với nữ diễn viên. Trang Sina bình luận với danh tiếng và địa vị của Triệu Lệ Dĩnh, sự xuất hiện của cô đã giúp đoàn phim nhận được sự chú ý lớn.

Nhân vật Toải Mộng Tiên Quân do Triệu Lệ Dĩnh đóng sở hữu vẻ đẹp diễm lệ, cũng vì muốn giữ lại nhan sắc động lòng người mà ra tay độc ác.

Ngược lại, sự xuất hiện của Triệu Lệ Dĩnh cũng hoàn toàn làm lu mờ nữ chính Đàm Tùng Vận. Ngôi sao sinh năm 1990 vốn bị đánh giá có gương mặt chỉ thuộc kiểu dễ thương dễ mến và không hợp với tạo hình cổ trang, trái ngược với một Triệu Lệ Dĩnh vốn rất mạnh ở dòng phim này. Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá rất hợp với tạo hình cổ trang. Các tác phẩm thành công nổi bật trong sự nghiệp của cô hầu hết là phim cổ trang như Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều Truyện, Minh Lan Truyện, Dữ Phượng Hành, Thanh Vân Chí...

Với vai diễn Toái Mộng Tiên Quân, tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh cũng được chăm chút thể hiện nét tiên khí thoát tục. Trong khi tạo hình của Đàm Tùng Vận làm nổi bật sự nhí nhảnh đáng yêu lanh lợi của nhân vật. Khí thế mạnh mẽ "thượng đẳng" đứng trên vạn vật của Toái Mộng Tiên Quân được khắc họa rõ nét qua tỷ lệ nhân vật, cách xuất hiện và cả giọng nói có phần từ tính trầm thấp. Tất cả những yếu tố này đều do đoàn phim có tính toán và sắp đặt, vì vậy so với vai nữ chính của Đàm Tùng Vận, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện ít hơn nhưng lại gây ấn tượng mạnh hơn.

Chưa kể, xét về danh tiếng và lưu lượng truy cập, Triệu Lệ Dĩnh đều vượt xa đàn em. Có thể nói, Đàm Tùng Vận thua cả về sắc lẫn danh trong lần đối đầu với Triệu Lệ Dĩnh.

Đàm Tùng Vận nổi tiếng với vẻ đẹp trong trẻo, nhan sắc trẻ trung hơn tuổi.

Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng thời lượng xuất hiện của Triệu Lệ Dĩnh rất ít vì cô chỉ là diễn viên khách mời. Đàm Tùng Vận mới là nhân vật trung tâm của câu chuyện. Việc tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh được khen ngợi hay danh tiếng bùng nổ sẽ giúp ích cho việc quảng bá của đoàn phim Tiêu Dao, cuối cùng thành tích của phim sẽ được quy cho Đàm Tùng Vận. Vì vậy, việc Triệu Lệ Dĩnh lấn át nữ chính trong phút chốc không phải vấn đề đáng lo ngại.

Đạo diễn Từ Kỷ Châu và Triệu Lệ Dĩnh từng hợp tác trong dự án Yên Chi. Tiêu Dao là tác phẩm cổ trang đầu tiên Từ Kỷ Châu chỉ đạo vì vậy nữ diễn viên đã tới góp mặt để ủng hộ bạn cũ. Trên trang cá nhân, Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ: "Ước hẹn đã đến, giấc mộng chưa tan, tình nghĩa còn đây, tiên quân hãy phi thăng đi, tôi là người tuyệt nhất". Trong quá trình quay phim, cô cũng chia sẻ với đạo diễn rất nhiều từ kinh nghiệm quay dựng đến diễn xuất, ánh sáng, bố cục khung hình... hỗ trợ đoàn phim từ nhiều mặt.

Tuy là vai diễn phản diện, nhưng tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh lại mặc đồ trắng, mang phong thái tiên tử thoát tục.

Nhan sắc tuyệt mỹ của Triệu Lệ Dĩnh khiến khán giả hết lời khen ngợi.