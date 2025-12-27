Made in Korea - bộ phim chính trị mới của Hyun Bin đang trở thành tâm điểm chú ý của khán giả châu Á khi vươn lên vị trí top 1 Disney+ Hàn Quốc và top 3 Disney+ toàn cầu chỉ sau thời gian ngắn phát sóng. Không chỉ gây chú ý bởi dàn cast toàn sao, tác phẩm còn nhận về làn sóng phản hồi tích cực từ người xem nhờ chất lượng sản xuất vượt trội và cảm giác điện ảnh hiếm thấy trên màn ảnh nhỏ.

Ngay từ những tập đầu tiên, Made in Korea đã khiến nhiều khán giả có chung cảm nhận rằng họ không đơn thuần đang xem một bộ phim truyền hình, mà giống như đang theo dõi một tác phẩm điện ảnh được chia thành nhiều phần. Cách kể chuyện gãy gọn, gần như không có cảnh thừa, giúp mạch phim giữ được sự căng thẳng liên tục. Nhiều người nhận xét riêng tập mở màn đã đủ trọn vẹn như một bộ phim độc lập, trong khi tập hai tiếp tục duy trì nhịp độ hấp dẫn, khiến trải nghiệm xem trở nên "giải trí đến tối đa".

Yếu tố được nhắc đến nhiều không kém chính là chất lượng hình ảnh và phong cách quay phim. Made in Korea không đi theo lối mòn thường thấy của nhiều phim Hàn với lớp filter làm mịn da quá đà, mà giữ hình ảnh chân thực, rõ nét, để lộ cả kết cấu da và những khuyết điểm rất đời của diễn viên. Điều này giúp bộ phim mang màu sắc hiện thực, thô ráp và phù hợp với bối cảnh chính trị nhiều toan tính. Không ít khán giả đánh giá phần quay phim là một "bữa tiệc thị giác", dù không thể hoành tráng như điện ảnh nhưng vẫn đủ tinh tế và giàu chi tiết ngay cả khi xem trên màn hình nhỏ.

Bên cạnh đó, bộ phim xây dựng thành công không khí của một tác phẩm thời kỳ chính trị căng thẳng, nơi mỗi lựa chọn của nhân vật đều phải trả giá đắt. Từ màu sắc, bối cảnh cho đến cảm giác "mùi vị của thời đại", Made in Korea tạo nên sự nghiêm túc và chững chạc, tránh được cảm giác màu mè hay gượng gạo mà một số phim cùng đề tài từng mắc phải. Nhiều khán giả cho rằng bộ phim không phụ thuộc quá nhiều vào phục trang hay xử lý màu sắc để gây ấn tượng, mà đặt trọng tâm vào không khí và chiều sâu nội dung.

Tất nhiên, tâm điểm lớn nhất của mọi cuộc thảo luận vẫn là Hyun Bin. Vai diễn Baek Ki Tae được xem như một minh chứng rõ ràng cho sức hút và khí chất ngôi sao của nam diễn viên. Khán giả liên tục nhấn mạnh vào sự cuốn hút gần như áp đảo của anh: từ ánh mắt, thần thái cho đến tham vọng toát ra qua từng khung hình. Có người thậm chí đùa rằng cần xem phim hai lần: một lần chỉ để ngắm Hyun Bin, và một lần khác mới đủ tỉnh táo để theo kịp câu chuyện. Sự hiện diện của anh trong hai tập đầu được đánh giá là "gánh trọn bộ phim", khiến người xem khó lòng rời mắt.

Màn đối đầu giữa Hyun Bin và Jung Woo Sung cũng là điểm khiến khán giả đặc biệt quan tâm. Dù về ngoại hình, Jung Woo Sung cao lớn và có lợi thế hình thể, nhưng trong những cảnh chạm trán trực diện, nhân vật của Hyun BIn lại tạo cảm giác áp đảo hơn nhờ khí chất và quyền lực toát ra từ diễn xuất. Trái ngược với hình ảnh đội ngũ tay chân của Baek Ki Tae luôn chỉnh tề, kỷ luật như quân đội, nhân vật công tố Jang Gun Yeong lại bị bao quanh bởi một bộ máy công quyền mục ruỗng, nơi nhiều người quan tâm đến thăng tiến hơn là công lý. Sự đối lập này khiến mối quan hệ đối đầu giữa hai nhân vật trở nên thú vị và được kỳ vọng sẽ còn phát triển phức tạp hơn ở các tập sau.

Dù nhận nhiều lời khen, Made in Korea không tránh khỏi những nhận xét mang tính thận trọng. Một bộ phận khán giả cho rằng nhịp phim ở một số đoạn vẫn chưa thật sự cân bằng, có cảnh bị kéo dài hơn cần thiết. Tuy nhiên, ngay cả những ý kiến này cũng thừa nhận họ không phản đối nhịp chậm, bởi cách xây dựng từ tốn giúp thế giới nhân vật và xung đột được đặt nền móng rõ ràng hơn. Nhìn chung, hai tập đầu vẫn được xem là một khởi đầu tốt, đủ sức gợi mở và giữ chân người xem.

Với vị trí top 1 Disney+ Hàn Quốc và top 3 Disney+ toàn cầu, cùng loạt phản hồi tích cực xoay quanh chất lượng sản xuất, diễn xuất của Hyun Bin và cảm giác điện ảnh hiếm có, Made in Korea đang chứng minh sức hút của một bộ phim chính trị nghiêm túc, không chạy theo thị hiếu dễ dãi. Trong bối cảnh phim Hàn ngày càng đa dạng, tác phẩm này được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sức nóng và trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của màn ảnh Hàn cuối năm.

Bình luận của khán giả: - Tập 1 giống như một bộ phim điện ảnh hoàn chỉnh, không có cảnh thừa nào cả! Tập 2 cũng rất hay. Bộ này giải trí cực mạnh. - Hyun Bin đúng là điên thật rồi, quá đẹp trai, quá cuốn hút. Tôi có cảm giác mình phải xem phim này hai lần: một lần chỉ để ngắm anh ấy, một lần nữa mới tập trung theo dõi cốt truyện. - Khí chất của Hyun Bin thực sự quá khủng. Anh ấy hoàn toàn xứng đáng với mọi lời tung hô trước đó. - Hyun Bin có năng lượng nam chính cực kỳ áp đảo… ánh mắt và tham vọng của anh ấy như xuyên thẳng qua màn hình. - Phải nói rằng nhịp phim vẫn có vấn đề: một số cảnh bị kéo dài hơn mức cần thiết. Tôi không ghét phim nhịp chậm, thậm chí còn thích xây dựng từ từ, nhưng hai tập đầu chưa thật sự đã tay ở điểm này. Dù vậy, tổng thể vẫn là một màn mở đầu tốt. - Bộ phim này mang cảm giác điện ảnh, và không hề màu mè hay làm cho có. - Quay phim của Made in Korea thực sự đã mắt. Có thể không hoành tráng như điện ảnh, nhưng ngay cả trên màn hình nhỏ, mọi chi tiết vẫn rất tinh tế và đẹp. - Hyun Bin gánh trọn nhân vật và sự hiện diện của mình xuyên suốt tập 1, tinh tế và chuẩn chỉnh như một tách trà Anh với ngón út giơ lên đúng điệu.



