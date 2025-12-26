Tử Chiến Trên Không là một trong những bom tấn lớn nhất của điện ảnh Việt năm 2025, với hơn 250 tỷ đồng tổng doanh thu. Thuộc thể loại hành động - tâm lý, bộ phim lấy bối cảnh một chuyến bay bị khống chế bởi nhóm không tặc, đã tạo hiệu ứng mạnh ngay từ khi ra rạp nhờ kịch bản căng thẳng, tiết tấu dồn dập và dàn diễn viên diễn xuất thuyết phục. Nhận nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn, Tử Chiến Trên Không còn giúp tên tuổi của toàn bộ dàn cast được khán giả chú ý rộng rãi hơn.

Giữa dàn diễn viên ấy, có một gương mặt gây tò mò đặc biệt - Đào Duy Bảo Định - người gần như “từ trên trời rơi xuống” với công chúng. Anh chàng là một gương mặt hoàn toàn mới, gần như không xuất hiện trên mặt báo, không scandal, không ồn ào truyền thông, thậm chí thông tin tiểu sử và sự nghiệp trên Google cũng vô cùng ít ỏi. Chỉ sau khi Tử Chiến Trên Không công chiếu, trang Facebook và TikTok cá nhân của anh đồng loạt tăng vọt, mỗi nền tảng đều ghi nhận khoảng 15.000 lượt theo dõi, con số đáng mơ ước với một diễn viên chưa từng có danh tiếng trước đó.

Trong Tử Chiến Trên Không, Bảo Định đảm nhận vai Sửu, con trai của thủ lĩnh nhóm không tặc do Thái Hòa thủ vai. Sửu thực sự là một nhân tố bùng nổ cảm xúc, để lại dấu ấn khó quên cho người xem. Điều khiến khán giả bất ngờ hơn cả là việc một tân binh màn ảnh, vốn chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, lại có thể thể hiện trọn vẹn một nhân vật phức tạp đến vậy. Từng ánh mắt hoang mang, nỗi sợ hãi tột độ, sự hèn nhát ban đầu rồi đến khoảnh khắc cao trào khi Sửu dồn hết can đảm lao vào trận chiến, tất cả đều được Bảo Định truyền tải một cách đầy chân thực. Đặc biệt, phân cảnh nhân vật bị thương nặng, run rẩy giữa lằn ranh sinh tử đã gây ám ảnh cho nhiều khán giả.

Điều thú vị là dù đứng chung khung hình với những đàn anh dày dạn kinh nghiệm như Thái Hòa, màn trình diễn của Bảo Định vẫn không hề bị lu mờ. Ngược lại, anh cho thấy một năng lượng rất riêng, thậm chí còn tạo ra sự đối trọng cảm xúc, khiến câu chuyện trở nên kịch tính và giàu sức nặng hơn. Nhiều khán giả đã thẳng thắn nhận định rằng, so với Thái Hòa vốn được mệnh danh là “ông hoàng phòng vé”, Bảo Định hoàn toàn không thua kém bao nhiêu trong lần xuất hiện này. Chính bởi màn thể hiện vượt ngoài kỳ vọng, ngay khi phim vừa ra mắt, tên tuổi Bảo Định nhanh chóng trở thành từ khóa được khán giả truy lùng trên khắp mạng xã hội. Thế nhưng, lượng thông tin về anh lại cực kỳ ít ỏi, càng khiến cái tên này thêm phần bí ẩn và được quan tâm hơn bao giờ hết.

Ít ai biết rằng, con đường đến với điện ảnh của Bảo Định là chuỗi rẽ ngang đầy chông chênh. Sinh năm 1994, quê Khánh Hòa, anh tốt nghiệp ngành Quản trị nhà hàng khách sạn tại Đại học Công nghiệp TP.HCM vào năm 2016. Sau khi ra trường, Bảo Định từng làm việc trong khách sạn 5 sao, rồi chuyển sang môi trường văn phòng và có thời gian làm nhân viên ngân hàng suốt hai năm. Công việc ổn định, thu nhập đều đặn, nhưng không mang lại cho anh cảm giác thuộc về.

Năm 2019, một lần thử sức với casting đã khiến anh nảy sinh ý định theo đuổi nghiệp diễn. Tuy nhiên, biến cố gia đình và đại dịch COVID-19 liên tiếp ập đến khiến con đường này bị gián đoạn. Trong giai đoạn khó khăn, Bảo Định chủ yếu mưu sinh bằng các hợp đồng quảng cáo nhỏ, đồng thời tham gia một số dự án phim nghệ thuật và độc lập như Mắt Nhắm Mắt Mở, The Cash-Way, Địa Đạo… nhưng vẫn chưa tạo được dấu ấn.

Trước khi Tử Chiến Trên Không ra mắt, Bảo Định từng có thời điểm tạm gác giấc mơ diễn xuất, trở về quê mở quầy bán bánh tráng để mưu sinh. Chỉ đến khi bộ phim thành công, cái tên Đào Duy Bảo Định mới thực sự bước ra ánh sáng, trở thành trường hợp “đổi đời” hiếm hoi của điện ảnh Việt năm 2025, một diễn viên không chiêu trò, không ồn ào, đi lên từ chính hành trình đam mê của mình.