Ngày 25/12, Dynamite Kiss kết thúc và ghi nhận mức rating cao nhất kể từ khi phát sóng. Theo số liệu được công bố, tập 14 dẫn đầu khung giờ phát sóng với lượng người xem trung bình toàn quốc đạt 6,9%. Không chỉ vậy, tập cuối của Dynamite Kiss còn đứng đầu khung giờ ở nhóm khán giả chủ lực từ 20-49 tuổi, với rating trung bình đạt 1,8%, cho thấy sức hút rõ rệt đối với tệp người trẻ.

Tập 14 mở đầu bằng cuộc họp cổ đông mang tính quyết định, nơi Ji Hye (Seo Jeong Yeon) và Tae Young (Jung Hwan) toan tính tung đòn “kết liễu” Ji Hyeok (Jang Ki Yong) cùng cha anh. Nhưng mọi âm mưu nhanh chóng sụp đổ khi Ji Hyeok xuất hiện đúng lúc, đưa ra loạt bằng chứng xác thực cho thấy Ji Hye mới là kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện: từ email giả mạo danh Da Rim (Ahn Eun Jin) đến vụ phóng hỏa tại buổi triển lãm.

Cú lật ngược tình thế lớn nhất xuất hiện khi Ji Hyeok đưa mẹ trở lại, công bố bà là người duy nhất đủ tư cách đảm nhận vị trí CEO. Với đầy đủ giấy tờ pháp lý chứng minh bà là người duy nhất đủ tư cách đảm nhận vị trí CEO, hoàn toàn minh mẫn. Cuối cùng, mẹ Ji Hyeok và nắm quyền điều hành công ty, khép lại chuỗi ngày bị giam cầm trong danh nghĩa “bảo hộ”.

Bị tổn thương lòng tự trọng, Tae Young mất kiểm soát và lái xe tông vào Ji Hyeok, khiến anh nguy kịch phải nhập viện. Da Rim ngày đêm chăm sóc, nhưng khi tỉnh lại, biên kịch để lại 1 cú twist cũ rích: Ji Hyeok bị mất trí nhớ, không nhận ra cô và lạnh lùng yêu cầu cô rời đi. Ở một diễn biến khác, Ji Hye tố cáo Tae Young, tống hắn vào tù, đồng thời nói thẳng với cha rằng ông chưa từng yêu thương cô hay Ji Hyeok - tất cả chỉ là sự thương hại và cảm giác tội lỗi kéo dài nhiều năm. Mẹ Ji Hyeok mời Da Rim quay lại làm việc và trả lại căn nhà cũ cho gia đình cô như một cách đền đáp ân tình.

Một năm sau, trong hành trình tìm em gái tại Jeju, Da Rim vô tình gặp lại Ji Hyeok trong chính bộ váy xanh từng mặc trong buổi hẹn đầu tiên với anh. Hai người chạm môi, một nụ hôn rất khẽ, nhưng đủ tạo nên “Dynamite Kiss”. Ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ ký ức của Ji Hyeok ùa về. Anh xin Da Rim cho mình hôn lại một lần nữa, để nói rằng anh đã nhớ ra tất cả. Vài năm sau, Ji Hyeok và Da Rim không chỉ kết hôn mà còn có hai đứa con nhỏ. Lũ trẻ thì bĩu môi khó chịu mỗi khi thấy bố mẹ hôn nhau. Nhóm các bà mẹ nơi công sở vẫn gắn bó, mọi người cùng nhau nhảy múa trong khung cảnh ngập tràn hạnh phúc.

Nếu phải gói gọn Dynamite Kiss trong một câu, thì đó chính là "đỉnh cao của phim ngôn tình 3 xu". Chỉ trong một tập cuối, phim gần như “bê nguyên combo kinh điển” mà khán giả đã quá quen thuộc: hóa giải tai họa trong gang tấc, tai nạn xe đầy kịch tính, nam chính mất trí nhớ quên sạch người yêu, nữ chính bật mode độc lập khởi nghiệp thành công, cao trào bằng nụ hôn đánh thức ký ức và khép lại bằng cái kết cưới xin, con cái đủ đầy, viên mãn không thiếu một nhịp.

Bộ phim khép lại với cảnh montage vui vẻ và "lầy" từ dàn cast

Mọi thứ đều cũ, thậm chí cũ đến mức người xem có thể đoán trước từng bước đi của kịch bản. Nhưng điều đáng nói là phim vẫn rất cuốn, thậm chí còn chạm cảm xúc. Lý do nằm ở diễn xuất và chemistry giữa Jang Ki Yong và Ahn Eun Jin - hai nhân tố gần như “gánh team” cho toàn bộ cốt truyện. Ánh mắt, cách tương tác và cảm xúc tự nhiên của cặp đôi khiến những tình tiết tưởng chừng sáo rỗng lại trở nên dễ chịu và hài hước, đủ khiến khán giả mềm lòng và vui vẻ thưởng thức. Điều quan trọng là có kẻ tung người hứng, cả cặp chính đều "hề" như nhau.

Màn ảnh Hàn không thiếu những nhân vật tổng tài bên ngoài lạnh lùng - bên trong nhiều tiền nhưng nhân vật Ji Hyuk của Jang Ki Young lại là làn gió mới thổi vào bối cảnh phim ngôn tình hiện đại xứ củ sâm. Vẫn đẹp trai, vẫn ngầu nhưng ở anh có sự dí dỏm, "tẻn tẻn” làm đủ trò với nữ chính Da Rim - phá vỡ lớp băng đã đóng khuôn với các nhân vật nam tài phiệt. Ji Hyuk cũng là vai diễn đòi hỏi chiều sâu nhất trong các bộ phim anh từng đóng: từ kín đáo và lý trí trở nên dễ tổn thương và dịu dàng.

Trong bối cảnh phim ảnh ngày càng nặng đô về kịch bản và thông điệp, việc Dynamite Kiss chọn đi một con đường khá cũ và sến nhưng được triển khai tới nơi tới chốn, lại trở thành một trải nghiệm giải trí đúng nghĩa. Không cần “vắt óc” nghĩ nhiều, không cần phân tích phức tạp, Dynamite Kiss là món ăn tinh thần để giúp chúng ta khuây khỏa trí óc, thỉnh thoảng mơ mộng có một mối tình hợp cạ, dễ thương như Ji Hyeok và Da Rim.