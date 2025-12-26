Bộ phim Kiêu Dương Tự Ngã đang trở thành tâm điểm bị chỉ trích trên mạng xã hội khi liên tục nhận về những phản hồi tiêu cực từ khán giả. Dù được đầu tư quảng bá rầm rộ và sở hữu dàn diễn viên có ngoại hình nổi bật, tác phẩm lại gây thất vọng nặng nề bởi nội dung lỗi thời và cách thể hiện thiếu thuyết phục. Nếu ra mắt cách đây khoảng một thập kỷ, mô-típ ngôn tình của phim có thể vẫn còn “đất sống”. Nhưng ở thời điểm hiện tại, khi Gen Z có vô vàn lựa chọn giải trí với yêu cầu cao về logic và tính thực tế, còn khán giả 8x - 9x thì không đủ mộng mơ để đắm chìm trong những câu chuyện tình màu hồng, Kiêu Dương Tự Ngã gần như không chạm được đến bất kỳ nhóm người xem nào.

Xét riêng về mặt hình ảnh, nam chính đứng một mình thì rất điển trai, nữ chính đứng riêng cũng đủ xinh đẹp để được gọi là “visual cực phẩm”. Thế nhưng khi đặt họ chung một khung hình, cảm giác couple gần như bằng không. Từ ánh mắt, cử chỉ cho đến tương tác đều rời rạc, thiếu sự kết nối. Thời trang của nữ chính cũng trở thành đề tài gây tranh cãi: mặc đồ sáng màu thì trông như nữ sinh, còn khi diện đồ tối lại giống… mượn tạm trang phục của phụ huynh. Màu phim bị chê lờ nhờ, thiếu sức sống, thậm chí có những cảnh môi nam chính tím tái một cách khó hiểu, càng khiến trải nghiệm xem thêm khó chịu.

Tuy nhiên, điểm bị phàn nàn nhiều nhất lại đến từ diễn xuất của Triệu Kim Mạch. Không ai phủ nhận cô sở hữu gương mặt xinh đẹp, nhưng điều đó là chưa đủ để gánh một vai nữ chính ngôn tình. Triệu Kim Mạch không tạo được chemistry với bạn diễn, biểu cảm nghèo nàn, quanh quẩn chỉ là trợn mắt và nhíu mày. Diễn xuất non kém của cô bộc lộ rõ dưới ống kính, khiến nhiều khán giả thẳng thắn nhận xét rằng cứ hễ thấy Triệu Kim Mạch xuất hiện là cảm giác khó chịu lại tăng lên. Từ phim hiện đại đến cổ trang, cô dường như luôn mang một nét cau có quen thuộc. Chưa dừng lại ở đó, giọng thoại của nữ chính cũng bị chê gay gắt: phát âm không rõ ràng, nghe mệt mỏi như sắp… hết hơi, khiến người xem khó lòng tập trung.

Nhìn lại sự nghiệp gần đây, Triệu Kim Mạch liên tiếp gặp vận đen với dòng phim ngôn tình. Năm ngoái, cô đóng chính cùng Trương Lăng Hách trong Độ Hoa Niên nhưng bộ phim đã thất bại. Tưởng rằng lần tái hợp thứ hai trong Anh Đào Hổ Phách có thể cứu vãn tình hình, song kết quả lại càng khiến khán giả thất vọng khi tác phẩm tiếp tục flop.

Cụ thể, Anh Đào Hổ Phách chỉ đạt trung bình 13,26 triệu lượt xem mỗi tập - con số khá thấp so với mặt bằng chung. Phim bị chê vì kịch bản sáo rỗng, nhiều tình tiết chắp vá gượng gạo, thiếu logic. Cặp đôi Triệu Kim Mạch - Trương Lăng Hách một lần nữa bị trừ điểm nặng do diễn xuất không thuyết phục và hoàn toàn thiếu cảm giác couple.

Với chuỗi thất bại liên tiếp và những phản ứng gay gắt từ khán giả, nhiều người không khỏi đặt câu hỏi: phải chăng đã đến lúc Triệu Kim Mạch nên dừng lại với ngôn tình, hoặc ít nhất là nghiêm túc nhìn nhận lại khả năng diễn xuất của mình, thay vì tiếp tục dựa vào ngoại hình và chiến dịch PR “tận trời” để níu kéo sự chú ý?

Bình luận của netizen: - Nữ chính này xinh thì cũng không phải xinh xuất sắc. Xấu cũng không phải xấu. Nó cứ khó tả kiểu gì ấy. Ngũ quan không biết nó lệch pha chỗ nào, mắt hơi to với lồi bọng mắt to nên cảm giác hơi sợ. Tổng thể thì cũng ok mà cảm thấy đóng không có chems bùng nổ với bạn diễn để bật lên đc. Tầm bạn này nó chỉ tằng tằng vậy thôi khó cặp được với bạn diễn nào để bứt phá lắm. Diễn hơi nhạt. - Ế sao cái màu phim nó bợt bợt dữ - Phim này chắc tệ nhất trong mấy phim của Cố Mạn. riêng màu phim tái tái đã nghi rồi. Trang phục khí chất cả 2 diễn viên chính trông cũng chán. Lướt qua tưởng phim ngắn mà của đoàn thiếu kinh phí - Triệu Kim Mạch không quá xinh , dáng hạn chế không cân nổi đồ, cho bộ nào xu bộ đó, diễn xuất tệ, chems với ai cũng không có, nhạt nhạt, chán chán - Lại ngôn tình có Triệu Kim Mạch nữa hả, thôi nghỉ coi là được, cho ai không biết thì đây là thánh hủy diệt các đại IP ngôn tình. Cố Mạn nên cho Hà Dữ và Dương Siêu Việt 1 cơ hội . - Từ đầu chọn nữ chính tôi đã thấy không có hi vọng gì rồi. Bộ này còn flop nhất so với 3 bộ trước của Cố Mạn tuổi gì mà so. Thích visual cậu Long thật mà cậu lạnh tanh thêm nữ chính lạnh tanh đóng ngôn tình bộ nào cũng sượng trân cái mặt chán không hứng xem nổi. - Nếu có chems tốt thì mấy lỗi nhỏ bỏ qua được hết, nếu không có thì khó hút người xem lắm. Với phim hiện đại thì khán giả sẽ khó tính về mặt logic hơn . - Tính ra Tống Uy Long và Triệu Kim Mạch không hề có cảm giác couple, nam phụ mới thấy là dội ra luôn. Đừng chê cái tên Cố Mạn hết thời, nếu không vì cái danh của bả với tên phim, khéo phim còn chẳng đạt được nhiệt như bây giờ. Khâu casting siêu chán - Do ngoại hình Triệu Kim Mạch như trẻ con ấy, cái này nói thật luôn. Với bả cho cái cảm giác 1 mình 1 cõi không có chems với ai hết - Triệu Kim Mạch ko hiểu sao đứng cạnh Trương Lăng Hách, Ngô Lỗi giờ tới Tống Uy Long đều không thấy cảm giác couple.



