Tối qua 25/12, Kiêu Dương Tự Ngã - dự án chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cố Mạn lên sóng tập mới và nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Tập 10 bất ngờ được gắn mác "phong thần", từ khóa liên quan leo thẳng lên hot search, khiến nhiều khán giả tò mò không hiểu điều gì đã xảy ra với bộ phim vốn bị chê bai suốt thời gian qua.

Trọng tâm của tập phim chính là phân cảnh Lâm Tự Sâm (Tống Uy Long) xuất hiện kịp thời để "giải vây" cho Nhiếp Hi Quang (Triệu Kim Mạch) khi cô rơi vào tình huống khó xử trước mặt Trang Tự - bạn cũ kiêm mối tình đơn phương trong quá khứ. Dưới khung cảnh tuyết rơi lất phất, nam chính tiến tới, nắm tay nữ chính rời đi. Trên lý thuyết, đây là một phân đoạn mang tính biểu tượng trong nguyên tác, từng được fan kỳ vọng sẽ là khoảnh khắc lãng mạn và đủ sức nâng tầm cảm xúc.

Thế nhưng, thực tế lên sóng lại hoàn toàn ngược lại.

Cảnh phim bị chê xấu đau đớn trong Kiêu Dương Tự Ngã

Thay vì rung động, khán giả đồng loạt… ngán ngẩm. Cảnh phim được quảng bá là "đậm chất điện ảnh Hàn Quốc" lại bị đánh giá quay vô cùng kém thẩm mỹ: góc máy rối rắm, ánh sáng nhợt nhạt, chuyển cảnh vụn vặt, chủ yếu là cắt qua lại giữa hai gương mặt rồi zoom cận một cách thiếu tinh tế. Nhiều người thẳng thắn cho rằng đây là một trong những phân cảnh "xấu toàn tập" hiếm hoi của dòng phim ngôn tình.

Ngoại hình và cảm giác cặp đôi chính mang lại cũng trở thành đề tài gây tranh cãi dữ dội. Sự chênh lệch hình ảnh giữa Tống Uy Long và Triệu Kim Mạch khiến không ít khán giả buông lời cay nghiệt: nam nữ chính đứng cạnh nhau trông chẳng khác nào "bố đến đón con gái sau buổi học thêm buổi tối". Triệu Kim Mạch bị nhận xét quá non nớt, thiếu khí chất trưởng thành, trong khi Tống Uy Long lại bị góc quay dìm thảm hại, dáng đi nặng nề, thần thái không hề toát lên vẻ tinh anh, trầm ổn của một tổng tài đúng chuẩn Cố Mạn.

Trang phục và tạo hình tiếp tục là điểm trừ lớn. Một nữ chính được xây dựng là tiểu thư nhà giàu, xinh đẹp, tự tin nhưng lên phim lại ăn mặc bị cho là quê mùa, thiếu điểm nhấn, không tạo được cảm giác "sang". Ngay cả những khán giả không quá khắt khe cũng phải thừa nhận vấn đề không chỉ nằm ở quần áo, mà là ở chính khí chất và khả năng thể hiện nhân vật của nữ diễn viên.

Điều khiến nhiều fan nguyên tác thất vọng nhất là cảm giác "không đúng". Không sai cụ thể ở chi tiết nào, nhưng tổng thể phân cảnh mang tính then chốt lại thiếu hoàn toàn cao trào cảm xúc: không đã, không sảng, không đủ lực để khiến người xem hả hê như những gì từng tưởng tượng khi đọc truyện. Cảnh leo cầu thang vốn được xem là điểm sáng biểu tượng cuối cùng lại trôi qua nhạt nhòa, để lại cảm giác hụt hẫng.

Chính vì thế, việc phân cảnh này leo hot search khiến không ít người nghi ngờ đoàn phim đã mạnh tay mua truyền thông, thay vì để chất lượng tự lên tiếng. Một số bình luận còn nhắc lại phát ngôn đầy ẩn ý của Cố Mạn trước ngày phim lên sóng: "Tôi đã cố gắng hết sức", như một lời tự thú cho thấy chính tác giả cũng hiểu rõ giới hạn của bản chuyển thể lần này.

Tựu trung lại, Kiêu Dương Tự Ngã trong thời gian qua vẫn liên tục trở thành tâm điểm chỉ trích vì hàng loạt vấn đề: nữ chính diễn kém, biểu cảm đơn điệu, hoàn toàn không có chemistry với bạn diễn; nhiều cảnh quay bị chê phi lý, rẻ tiền, lỗi thời; tổng thể phim mang màu sắc "3 xu", xa rời tinh thần ngôn tình hiện đại. Và tập 10, thay vì "phong thần" đúng nghĩa, lại vô tình trở thành giọt nước tràn ly, khiến khán giả càng xem càng tức - đúng như cái danh "phim ngôn tình dở nhất 2025" mà nhiều người đã không ngần ngại gán cho tác phẩm này.