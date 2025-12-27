Long Vũ: Tôi từng vài lần suýt bị lừa qua mạng xã hội

Long Vũ (con trai nghệ sĩ Vân Dung) từng ghi dấu ấn với khán giả khi thủ vai Chải trong phim Đi Giữa Trời Rực Rỡ. Anh cũng đã tham gia nhiều dư án truyền hình khác nhau như: Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình, Lối Nhỏ Vào Đời và mới đây nhất là Tường Lửa Tràng An. Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên của Việt Nam về phòng chống tội phạm công nghệ cao do Đài Hà Nội và Công an Thành phố Hà Nội phối hợp sản xuất.

Trong phim, Long Vũ hóa thân vào nhân vật Kiên Phố - một chàng trai có diễn biến tâm lý phức tạp nhưng được anh thể hiện thuyết phục.

Phân cảnh hài hước của Long Vũ trong phim Tường Lửa Tràng An

Nhân dịp bộ phim sắp khép lại, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cởi mở và thú vị cùng nam diễn viên trẻ.

Chào Long Vũ! Trong phim Đi Giữa Trời Rực Rỡ, ban vào vai Chải - một chàng trai vui vẻ, si tình, sống hết mình. Còn ở Tường lửa Tràng An, nhân vật Kiên Phố lại có diễn biến tâm lý phức tạp hơn nhiều. Quá trình ban chuẩn bị và nỗ lực để hóa thân tron ven vào vai diễn này diễn ra như thế nào?

Thật ra lúc đầu đọc kịch bản, mình không thích bạn Kiên lắm. Câu ấy nghịch, hay làm hỏng nhiều việc, đôi khi còn khá vô duyên nên dễ khiến người khác khó chịu.

Cái khó nhất với mình là dù biết những hành động đó là không đúng nhưng khi vào vai vẫn phải giữ được sự hồn nhiên và vô tư, để sống tron trong nhân vật chứ không phán xét hay “làm xấu” Kiên.

Càng tìm hiểu và gắn bó với nhân vật, mình lại thấy bạn Kiên không tê như mình nghĩ ban đầu. Dù nghịch ngợm và hay gây rắc rối, câu ấy luôn có ý thức sửa sai và lúc nào cũng hướng về gia đình, dù có bất cứ chuyên gì xảy ra.

Tường Lửa Tràng An phản ánh khá rõ nét về tôi phạm công nghệ cao, Ngoài đời, Long Vũ đã từng rơi vào tình huống bị lừa đảo qua mạng hay chưa? Nếu có, bạn có thể chia sẻ trải nghiệm của mình?

Ngoài đời mình cũng vài lần gặp những tình huống suýt bị lừa qua mạng xã hội. Thường là các cuộc gọi ship hàng lạ, họ hay yêu cầu mình chuyến sang Zalo để “xác nhân đơn”, nghe là mình biết có vấn đề ngay.

Những trường hợp như vậy hay đi kèm sim rác, số lạ gọi liên tục. Vì thế mình luôn cẩn thân, không phản hồi vôi. Nếu có shipper gọi giao hàng, mình sẽ kiểm tra lại đơn đã đặt và đối chiếu thông tin thật kỹ trước khi nhân, để chắc chắn đó là đơn của mình.

Công nghệ mang lại nhiều cơ hội cho mọi người nhưng cũng đi kèm không ít cám dỗ, rủi ro. Với góc nhìn của một người trẻ, bạn đánh giá thế nào về mặt trái của thế giới số hiện nay?

Mình đồng ý là công nghệ mang lại rất nhiều cơ hội cho người trẻ, trong đó có cả mình. Nhưng đi kèm với đó cũng là không ít rủi ro nếu mình chủ quan hoặc thiếu hiểu biết.

Theo mình, cách tốt nhất để hạn chế mặt trái của thế giới số là luôn cập nhật thông tin, theo dõi tin tức và các bản tin thời sự để biết những chiêu trò, cạm bẫy đang xảy ra.

Khi mình hiểu và cảnh giác hơn, mình sẽ biết cách tự bảo vệ bản thân và tránh được những điều không đáng có.

Long Vũ gây ấn tượng với vai Chải trong Đi Giữa Trời Rực Rỡ

Trong quá trình tham gia dự án Tường lửa Tràng An, cảnh quay nào để lại cho bạn ấn tượng sâu sắc nhất? Điều gì khiến bạn nhớ mãi phân đoạn đó?

Với mình, phân đoạn để lại ấn tượng sâu sắc nhất là cảnh lực lượng công an triệt phá đường dây lừa đảo và giải cứu Kiên trong Tường lửa Tràng An.

Khi trực tiếp tham gia cảnh quay này, mình mới có dịp hiểu rõ hơn về nghiệp vụ của các chiến sĩ công an ngoài đời: từ cách triển khai đội hình, sự phối hợp rất ăn ý, cho đến võ thuật và tác phong khi làm nhiệm vụ.

Được tận mắt chứng kiến và học hỏi những điều đó khiến mình thấy rất thú vị và thực sự nể phục.

Được làm việc cùng các nghệ sĩ gạo cội, những đàn anh, đàn chi giàu kinh nghiệm trong nghề, bạn đã học hỏi được những điều gì cho hành trình làm nghề của mình?

Mình nghĩ điều may mắn nhất khi được làm việc cùng các cô chú, anh chi đi trước là được ở trong một môi trường rất nhiều lửa nghề. Mọi người làm việc nghiêm túc, sáng tạo và cực kỳ chuyên nghiệp nên tự nhiên bản thân mình cũng bị cuốn theo.

Qua mỗi ngày trên phim trường, mình học được thái độ làm nghề, đó là trước tiên, mình phải tôn trong vai diễn, tôn trong ekip và luôn cố gắng hết mình. Chính sự nhiệt huyết và trách nhiệm của các tiên bối đã tiếp cho mình rất nhiều động lực để đi đường dài với nghề.

Khi tham gia dự án lần này, me ban (nghệ sĩ Vân Dung) có hỗ trợ hay chia sẻ gì về cách xây dựng vai diễn không? Phản ứng của bố mẹ bạn thể nào khi theo dõi con trai trên màn ảnh?

Từ trước đến nay, mẹ Dung luôn là người ủng hộ và hậu thuẫn mình từ phía sau, chủ yếu bằng việc chia sẻ và động viên tinh thần. Mẹ rất tôn trong tư duy độc lập của mình, không áp đặt cách diễn nhưng lại là người tranh luận và phản biện khó tính nhất, giúp mình xây dựng một hành trình tâm lý và số phân nhân vật chặt chẽ hơn.

Khi theo dõi vại Kiên, me có khen mình tiến bộ và trưởng thành hơn trong diễn xuất nhưng đồng thời cũng nhắc mình không được chủ quan. Mẹ luôn nhắc nhở mình phải giữ tinh thân tỉnh táo, phong độ ổn định để mang đến cho khán giả một nhân vật tron ven nhất.

Long Vũ tự hào khi là con của mẹ Vân Dung

Bạn có bao giờ nghĩ mình may mắn khi sinh ra trong gia đình có mẹ là nghệ sĩ nổi tiếng, được nhiều khán giả yêu mến? Từ diễn xuất và cách làm nghề của mẹ, bạn rút ra được bài học gì cho bản thân?

Có chứ! Mình luôn cảm thấy tự hào khi là con của mẹ Vân Dung, một người đã cống hiến hết mình cho nghệ thuật, luôn cháy hết mình với vai diễn, với khán giả và giữ ngọn lửa nghề gần như không bao giờ tắt.

Điều may mắn lớn nhất mình nhân được từ mẹ không phải là sự nổi tiếng, mà là lửa nghề: sự chăm chỉ, nghiêm túc và tinh thần làm việc đến cùng. Mẹ truyền cho mình cảm hứng rất lớn để theo nghề một cách bền bỉ.

Vì thế, mỗi khi gặp khó khăn hay áp lực, mình luôn tự nhắc bản thân rằng, những điều mình đang trải qua chưa là gì so với những thử thách mẹ từng đối mặt, để tiếp tục cố gắng và không cho phép mình bỏ cuộc.

Trên mạng xã hội, bạn luôn xuất hiện với hình ảnh vui vẻ, năng lượng và tích cực. Ngoài đời, Long Vũ có giống với hình ảnh đó không?

Nếu ai có dịp gặp mình ngoài đời thì chắc cũng thấy mình khá giống với hình ảnh trên mạng. Mình vốn là người hay cười, nhiều năng lượng, thâm chí nhiều cô chú và khán giả còn bảo là mình hơi... thừa năng lượng nữa.

Mình không cố xây dựng hình ảnh gì khác, ngoài đời sao thì lên mạng cũng vậy thôi. Chỉ có một điểm khác là ảnh đăng lên mang thì có chỉnh sửa cho đẹp hơn một chút, chứ ngoài đời chắc chắn không được lung linh như trên hình đâu (cười).

Khi không bận rộn với lịch quay phim hay tham gia các sự kiện, trong quãng thời gian rảnh rỗi, bạn thường dành thời gian để làm gì?

Khi có thời gian rảnh, mình thường tập gym để cải thiện sức khỏe và ngoại hình vì nghề này đòi hỏi thể lực và sức bền khá lớn nếu muốn làm việc lâu dài.

Ngoài ra, mình hay xem phim để học hỏi thêm về diễn xuất, coi đó như một cách bổ trợ cho nghề. Những lúc không có lịch trình, mình cũng thích đi tìm hiểu, học thêm những kỹ năng hay điều mới để trau dồi bản thân và làm mới mình nhiều hơn.

Bạn có dự định học thêm gì hay lấn vào lĩnh vực nào mới để update bản thân?

Mình nghĩ việc học hỏi và cập nhật bản thân là chuyên phải làm liên tục, để mỗi ngày mình có thể tiến gần hơn đến phiên bản tốt nhất của chính mình và cống hiến được nhiều hơn cho khán giả.

Còn những dự định cụ thể thì mình xin phép giữ lại một chút riêng tư. Mình cũng hơi tin vào việc “nói trước dễ hỏng việc”, nên khi nào mọi thứ rõ ràng hơn, mình sẽ chia sẻ sau (cười).