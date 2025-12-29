Vừa lên sóng vào ngày 27/12, Cashero (Anh Hùng Tiền Mặt) đã nhanh chóng "càn quét" bảng xếp hạng Netflix tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Chuyển thể từ webtoon cùng tên, Cashero theo chân Kang Sang Woong (Lee Jun Ho), một công chức trung tâm cộng đồng sống cuộc đời lặng lẽ, luôn khao khát sự ổn định và giấc mơ sở hữu một căn nhà nhỏ cho riêng mình. Mọi thứ đảo lộn khi anh phát hiện bản thân sở hữu một siêu năng lực đặc biệt.

Tuy nhiên, làm siêu anh hùng lại không hề dễ dàng vì sức mạnh của Kang Sang Woong tỷ lệ thuận với tiền trong ví. Mỗi lần kích hoạt sức mạnh Sang Woong đều tiêu hao số tiền mà anh đang có. Càng nhiều tiền, anh càng mạnh, nhưng khi hết tiền, anh sẽ trở lại thành người bình thường.

Bị đẩy vào những tình huống nguy hiểm ngoài ý muốn, Sang Woong buộc phải học cách cân bằng giữa việc mưu sinh, gìn giữ cuộc sống thường nhật và trách nhiệm bảo vệ cộng đồng.

Đồng hành cùng Sang Woong là Kim Min Sook (Kim Hye Jun), cô bạn gái thực tế, tỉnh táo và luôn đóng vai trò “người giữ két” bất đắc dĩ, kéo bạn trai mình về với thực tế mỗi khi anh định tiêu sạch tiền để làm anh hùng.

Byeon Ho In (Kim Byung Chul), luật sư với năng lực chỉ bộc phát khi uống rượu, đồng thời là thủ lĩnh Hiệp hội những người có siêu năng lực; và Bang Eun Mi (Kim Hyang Gi), cô gái sở hữu khả năng dịch chuyển đồ vật bằng ý nghĩ, nhưng cũng mang trong mình những giới hạn riêng.

Cả nhóm bị cuốn vào một cuộc săn đuổi nghẹt thở, vừa căng thẳng vừa trớ trêu với tổ chức tội phạm bí ẩn. Giữa những pha hành động dồn dập và tình huống hài hước “cười ra nước mắt”, Cashero dần hé lộ câu chuyện không chỉ về siêu anh hùng, mà còn về hành trình trưởng thành, tình bạn và những trăn trở rất đời.

Ở tuyến đối lập, bộ đôi phản diện Joanna (Kang Han Na) và Jonathan (Lee Chae Min) đại diện cho quyền lực và lòng tham, xem siêu năng lực như một món hàng có thể săn lùng và chiếm đoạt. Những câu thoại châm biếm vừa gây cười, vừa phơi bày thực tế phũ phàng: giá trị con người đôi khi bị đo bằng tiền bạc.

Chính thiết kế siêu anh hùng độc đáo và sáng tạo của Cashero vô cùng chân thực đã giúp bộ phim được khen là "phim truyền hình siêu anh hùng sáng tạo nhất". Bên cạnh cốt truyện hay, thành công của tác phẩm còn đến từ dàn diễn viên là những gương mặt trẻ nhưng thực lực.

Nam chính Lee Jun Ho, là một ca sĩ thần tượng xuất thân từ nhóm nhạc nam 2PM. Anh lấn sân sang diễn xuất vào năm 2013 trong phim Cold Eyes, sau đó từng bước ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm truyền hình. Đỉnh cao sự nghiệp diễn xuất của Lee Jun Ho là khi tham gia Cổ Tay Áo Màu Đỏ (2021), vai diễn giúp anh giành giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại PD Awards và Baeksang Arts Awards, trở thành idol đầu tiên đạt được thành tích này.

Còn về nữ chính Kim Hye Jun, bước ngoặt trong sự nghiệp đến khi cô đảm nhận vai chính trong bộ phim điện ảnh Another Child (2019). Vai diễn này không chỉ giúp nữ diễn viên ghi dấu ấn với giới chuyên môn mà còn mang về cho cô giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 40.

Sau đó, Kim Hye Jun tiếp tục khẳng định năng lực diễn xuất qua nhiều tác phẩm đa dạng. Cô gây chú ý trong Chip In (2020) và giành giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại MBC Drama Awards. Năm 2021, Hye Jun tạo dấu ấn mạnh mẽ với hình tượng phản diện trong Thanh Tra Koo. Vai diễn này đã mang về cho cô Giải thưởng Ngôi sao đang lên và Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất ở hạng mục Truyền hình tại Baeksang Arts Awards lần thứ 58. Hiện tại, Kim Hye Jun được đánh giá là một trong những nữ diễn viên trẻ thực lực của màn ảnh Hàn, ghi điểm nhờ khả năng biến hóa linh hoạt và sẵn sàng thử thách với nhiều dạng vai khác nhau.