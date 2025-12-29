Theo Sina bộ phim cổ trang Ngọc Minh Trà Cốt do Hầu Minh Hạo và Cổ Lực Na Trát đóng chính đã lên sóng những tập đầu tiên vào ngày 29/12. Tác phẩm do biên kịch nổi danh Trung Quốc Vu Chính sản xuất. Vu Chính được ca ngợi là người có "bàn tay vàng" trong việc nâng đỡ ca ngôi sao cùng khả năng tạo nên những tác phẩm ăn khách như Cung Tỏa Tâm Ngọc, Lục Trinh Truyền Kỳ, Mỹ Nhân Thiên Hạ, Diên Hi Công Lược, Mặc Vũ Vân Gian... Chính vì vậy, ngay từ khi mới lên sóng, Ngọc Minh Trà Cốt đã nhận được sự quan tâm của khán giả.

Tuy nhiên, nhiều người cũng lo lắng vì hai diễn viên chính Hầu Minh Hạo và Cổ Lực Na Trát đều bị đánh giá hạn chế về mặt diễn xuất. Cả hai đều từng đóng nhiều tác phẩm nhưng danh tiếng chỉ ở mức trung bình. Vì thế, không ít ngược đánh cược liệu với Ngọc Minh Trà Cốt, biên kịch Vu Chính có thể cứu vớt sự nghiệp của Cổ Lực Na Trát và giúp Hầu Minh Hạo phá vỡ thế bế bắc hay không?

Ngọc Minh Trà Cốt của Cổ Lực Na Trát lên sóng nhận được đánh giá cao của khán giả

Ngọc Minh Trà Cốt có nội dung kể về mối tình của nữ thương nhân Vinh Thiện Bảo (Cổ Lực Na Trát đóng) và vị trạng nguyên trẻ tuổi Lục Giang Lai (Hầu Minh Hạo). Trong quá trình phá án, Lục Giang Lai bị trọng thương rơi xuống vực mất trí nhớ, Vinh Thiện Bảo đã cứu chàng và cho làm tên chăn ngựa đánh xe.

Vinh Thiện Bảo là con gái "vua trà" tại Giang Nam đang bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành quyền lực của gia tộc. Nàng có tính cách thông minh, mạnh mẽ quyết đoán không muốn chịu sự chi phối của ai. Một bên là nữ thừa kế đầy tham vọng, giỏi bày mưu tinh tế, một bên là vị trạng nguyên sống nhờ dưới thân phận gã đánh xe nhưng tâm tư thâm sâu xảo quyệt, sự kết hợp của cả hai với những mà đấu trí gay cấn thu hút người xem.

Na Trát vào vai nữ thương nhân đầy tham vọng.

Hầu Minh Hạo đóng người đánh xe bị mất trí nhớ thông minh nhiều mưu kế

Những tập đầu của Ngọc Minh Trà Cốt được đánh giá có nội dung hấp dẫn, chế tác chỉn chu, cảnh quay và màu phim đẹp. Phim không thiếu những cảnh đối đầu nhau gay gắt, "vả mặt" đối thủ khiến người xem cảm thấy sảng khoái thích thú. Bên cạnh đó, cuộc gặp mặt của nam nữ chính được đánh giá thú vị mới lạ, hai nhân vật được xây dựng thông minh, luôn một lòng theo đuổi mục tiêu của mình gây ấn tượng mạnh cho khán giả.

Bất ngờ lớn nhất thuộc về nữ chính Cổ Lực Na Trát với vai Vinh Thiện Bảo, một cô gái đam mê làm giàu, có tham vọng, tính cách mạnh mẽ. Cổ Lực Na Trát thể hiện khá tốt nhân vật, nữ diễn viên đã tìm được vai diễn có thiết lập phù hợp với phong cách diễn xuất của mình nên thể hiện mượt mà khiến người xem dễ chịu.

Bên cạnh đó, ngoại hình của Cổ Lực Na Trát là điểm cộng rất lớn cho bộ phim. Trang Sina đánh giá các trang điểm và trang phục trong Ngọc Minh Trà Cốt làm tôn lên những được nét sắc sảo lạnh lùng trên gương mặt tinh xảo của Cổ Lực Na Trát. Phong cách "ngự tỷ" được làm nổi bật, rất phù hợp với cô. Dàn diễn viên nữ trong Ngọc Minh Trà Cốt rất đông đảo, thậm chí được ví là "Nữ Nhi Quốc", "Hồng Lâu Mộng" mới. Tuy nhiên, không nữ nghệ sĩ nào có thể áp đảo được sắc vóc tuyệt mỹ của Cổ Lực Na Trát.

Cổ Lực Na Trát diễn xuất lên tay, nhan sắc không còn từ gì để chê

"Nhan sắc Na Trát làm lu mờ tất cả", "Cổ Lực Na Trát hợp vai nên không thấy đơ. Đặt gạch lần này lưu lượng của Hầu Minh Hạo và Na Trát sẽ tăng nhiều", "Hồi trưa có xem mấy đoạn cut, thấy Na Trát diễn ổn hơn trước rất nhiều. Trước đó, cô ấy diễn đơ tới mức tôi phải bỏ phim, bộ này còn linh động hơn, quan trọng cô rất đẹp", "Làn da của Cổ Lực Na Trát là niềm ao ước của chị em phụ nữ", "Đến bóng lưng của cô ấy cũng tuyệt mỹ", "Na Trát tìm đúng phim rồi, từ màu sắc đến trang phục, khí chất đều được nâng cao lên nhiều" - là các bình luận của khán giả.

Ngọc Minh Trà Cốt đang nhận những đánh giá tích cực từ phía khán giả. Trong đó, diễn xuất của Hầu Minh Hạo và Na Trát ăn ý một cách bất ngờ. Cổ Lực Na Trát từ bỏ các vai diễn hiền lành nhí nhảnh ngày xưa trở thành chị đại cuốn hút và Hầu Minh Hạo với gương mặt đẹp trở thành người hầu nhỏ giỏi làm nũng biết lấy lòng khiến người xem thích thú.

Cổ Lực Na Trát lần đầu nhận lời khen về diễn xuất