Quang Tuấn: Nhờ cộng đồng mạng lên tiếng nên vợ đã tăng lương cho tôi

Quang Tuấn là nam diễn viên nổi tiếng với danh xưng ông hoàng phim kinh dị khi liên tục gặt hái được thành công với dòng phim sở trường này. Mới đầu năm 2025, Quang Tuấn tiếp tục một lần nữa khẳng định vị thế “ông hoàng” khi tái xuất ấn tượng với bộ phim trăm tỷ Quỷ Nhập Tràng. Thời điểm hiện tại dù đã ra rạp được một thời gian khá dài nhưng Quỷ Nhập Tràng vẫn trụ vững vị trí top đầu phòng vé Việt với doanh thu lập kỷ lục, trở thành phim kinh dị Việt đắt khách nhất mọi thời đại.

Nhìn lại hành trình gắn bó với bộ phim đã qua, Quang Tuấn không khỏi hào hứng khi nhắc tới những trải nghiệm lần đầu tiên có trong sự nghiệp. Anh cũng thẳng thắn chia sẻ về việc mình “một màu” trong mắt khán giả và nhắc tới vợ - người đã đồng hành, giúp anh có được thành công như hiện tại.

Phỏng vấn Quang Tuấn

Mọi người hay nói tôi là ông hoàng phim kinh dị nhưng…

Cảm giác của anh thế nào trong lần trở lại màn ảnh này?

Lần trở lại này cảm giác rất vui khi mà đoàn phim cho đi họp báo khắp các quốc gia trước rồi mới trở về Việt Nam. Đây là lần đầu tiên phim Việt đi ra mắt khán giả nước ngoài, tôi cảm thấy rất hồi hộp, lo lắng không biết họ đón nhận phim Việt như thế nào. Qua đó thật sự cũng rất bất ngờ, bất ngờ về rạp chiếu của họ, độ hoành tráng của họ, ngay cả văn hóa xem phim cũng khác Việt Nam. Điều mà tôi hài lòng, nhận được nhiều nhất ở khán giả nước ngoài, khán giả hải ngoại là việc chúng ta có thể khác văn hóa, nguồn cội nhưng cảm xúc của phim đã chinh phục được họ. Đó là điều rất hạnh phúc với Tuấn, nhất là khi tôi còn là một người đặc biệt quan trọng về mặt cảm xúc, nghe điều đó thấy rất sảng khoái.

Anh kể thêm một kỷ niệm đặc biệt đáng nhớ của mình trong thời gian quảng bá phim ở nước ngoài được chứ?

Tôi có một kỷ niệm là tôi và Khả Như, hai anh em có đi coi phim đâu, toàn vào rạp coi khán giả. Qua các nước có người phiên dịch ngồi kế bên, chúng tôi rất thích cái cảm giác ngồi đó và người phiên dịch ghé vào tai, dịch những lời khen của khán giả “anh diễn đỉnh quá, tạo hình của chị hay quá”,... Tôi rất hạnh phúc khi nghe được những lời như vậy.

Lại là một bộ phim kinh dị nữa sau khá nhiều dự án phim kinh dị thành công, anh chưa chán thể loại này sao?

Kinh dị là thể loại mà tôi yêu thích nhưng đây cũng là một cơ duyên. Từ trước đến giờ, nhận một kịch bản nào đó, tôi không phân biệt đề tài, kinh dị, tình cảm hay lịch sử, hài đều được, quan trọng là yếu tố kịch bản. Kịch bản đáp ứng được yêu cầu mà bản thân tôi mong muốn, quản lý và quản lý truyền thông mong muốn và đặc biệt là kịch bản đó truyền tải được thông điệp gì qua nhân vật của mình hay không, có gì mới mẻ để mình khai thác. Đủ các yếu tố này thì tôi sẽ nhận lời. Mọi người hay nói tôi là ông hoàng phim kinh dị nhưng thực ra hiện tại tôi cũng có tham gia Địa Đạo về đề tài lịch sử. Kịch bản hay thì tôi sẽ nhận lời. Sắp tới tôi cũng sẽ thay đổi mình qua một dự án hành động hài, tôi đang tập võ, cố gắng thay đổi hình tượng của mình.

Vậy với anh, Quỷ Nhập Tràng là kịch bản như thế nào?

Đây là một câu chuyện có thật của bác Lê Vân ở Quảng Nam, một người có vợ không may bị mất, bác đã đem thi thể vợ mình về để trong nhà, chung sống như vợ bác vẫn còn sống vậy. Khi nhà sản xuất ngỏ ý mời, tôi đã ra Quảng Nam để xem thực hư câu chuyện này như thế nào nhưng không may là bác Vân cũng mất rồi nên tôi không tìm được tư liệu, chỉ lên mạng xem thôi. Coi xong tôi bần thần cả ngày, tôi có nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu lắm. Tại sao có một người yêu vợ đến như vậy? Rồi tôi nghĩ có phải những lúc khi vợ chú còn sống, chú làm điều gì khiến bản thân phải tiếc nuối, không vượt qua được nên chú muốn vợ vẫn còn ở bên mình để chú thay đổi, cải thiện, làm lại điều đó? Tôi nhận ra một điều là tình cảm vợ chồng, ông bà, cha mẹ - con cái nó đều thiêng liêng. Nên khi vào vai, tôi muốn khám phá bản thân mình liền, tôi háo hức đi tìm những chất liệu để trả lời những câu hỏi của mình trong đầu. Cũng may mắn là tôi được NSX cho đi nhiều nơi để học hỏi.

Điều gì ở kịch bản này khiến anh tự tin rằng khán giả sẽ không nhầm lẫn với những vai diễn kinh dị trước đây của chính mình?

Tôi chỉ có một sự tự tin duy nhất đó là lòng yêu nghề. Nó là hành trang để tôi theo nghề. Mỗi lần nhận một kịch bản, tôi luôn sống hết mình với nó. Đó là một sự trải nghiệm mà chỉ có diễn viên mới may mắn có được. Và với một người đam mê diễn xuất như Tuấn thì đó là một đặc ân nên tôi luôn cố gắng, phấn đấu, phát triển mình hơn nữa. Cái thứ 2 là nhờ có khán giả, có các cô chú anh chị lớn làm nghề lâu năm, họ luôn luôn chia sẻ cho tôi. Mỗi lần ra phim tôi thường xin khán giả những lời góp ý chân thành để hoàn thiện bản thân mình hơn. Quý vị khán giả rất tích cực, góp ý cho tôi rất nhiều. Các cô chú anh chị đoàn phim cũng vậy. Có Quang Tuấn hiện tại, có sự tự tin này là nhờ quý vị khán giả. Còn lần này, tôi khá hài lòng với diễn xuất bằng ánh mắt của mình trong Qủy Nhập Tràng. Tôi không còn trợn mắt nữa, nhờ khán giả góp ý mà tôi biết cách tập trung về cảm xúc, nội tâm nhân vật hơn.

Khẳng định được bản thân ở một màu sắc riêng, một dòng phim sở trường là điều tốt nhưng ngược lại thì anh có thấy mình hơi một màu trong mắt khán giả?

Thực ra thì tôi không sợ bị nói là một màu, bằng chứng là tôi cũng đóng nhiều thể loại khác, như phim nghệ thuật Tro Tàn Rực Rỡ, sắp tới là Địa Đạo. Quan trọng là kịch bản, thông điệp của phim. Đối với tôi, thông điệp phim quan trọng lắm. Với cương vị một người làm nghệ thuật, sản phẩm của mình phải có thông điệp gì đó gửi tới khán giả, tới những người yêu quý mình. Và qua những bộ có bài học gì rút ra cho bản thân. Đây cũng giống như một hành trình để mình học hỏi, trau dồi. Tôi rất thích câu nói “Cuộc sống là một chuỗi sự cố vô tình, ngẫu nhiên xảy ra. Khi sống bắt buộc mình phải khắc phục và hoàn thiện nó”. Làm nghề và trong cuộc sống cũng vậy, nếu gặp những trường hợp khó thì mình phải khắc phục, hoàn thiện nó thôi.

Thế nhưng Quang Tuấn có tự thấy mình cần phải đột phá hơn không, nhất là khi phim ảnh Việt ngày càng phát triển với đa dạng về thể loại?

Sự đột phá nó ở nhiều khía cạnh lắm. Ví dụ ở 1 vai diễn, mình thấy mình diễn xuất đột phá rồi nhưng khi phim ra mắt, khán giả không nghĩ vậy thì sao. Sắp tới có phim Địa Đạo, tôi cũng rất háo hức, mong chờ không biết khán giả nhìn nhận nó thế nào. Nghệ thuật giống như một món ăn vậy, có người thích phở, có người thích cơm, bún bò,... nhưng quan trọng là khi làm nghề, mình có cảm xúc trong đó vì cảm xúc sẽ chinh phục khán giả. Vấn đề đột phá thì tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Do mình, mình làm hết sức với vai diễn, cứ cố gắng nỗ lực rồi một ngày, khán giả sẽ công nhận thôi.

Khoảng 1 năm gần đây, có vẻ anh đã giảm cân khá nhiều, nuôi tóc dài và nhuộm da nữa. Những việc này có ảnh hưởng gì tới cuộc sống cá nhân của mình không?

Thực ra phim Quỷ Nhập Tràng, tôi không cần giảm cân, cứ ăn uống bình thường thôi. Gần đây tôi có nhuộm da để đóng vai một chàng trai miền biển, để tóc dài, lên mười mấy ký cũng vì dự án đó. Lên xuống cân liên tục cũng khiến cơ thể của tôi không thích ứng kịp, khiến bản thân hơi mệt mỏi. Nhưng tôi không dùng thuốc, thể dục và ăn uống thôi. Khi cơ thể bị mệt thì có uống thêm vitamin chứ còn lại mọi thứ khá bình thường.

Phim kinh dị, tâm linh thời gian gần đây rất ăn khách trên màn ảnh Việt, nhiều tác phẩm đạt doanh thu cao, Quang Tuấn có vì vậy mà cảm thấy áp lực hay đặt kỳ vọng gì nặng nề cho bản thân không?

Đúng là dạo gần đây phim kinh dị được khán giả đón nhận mạnh mẽ. Nhưng tôi nghĩ mình cứ làm tốt thì khán giả yêu thương, đón nhận thôi. Còn với Quỷ Nhập Tràng, tôi cũng rất hi vọng nó được đón nhận và tạo sự bùng nổ. Khi đóng phim, với tư cách một diễn viên ai cũng mong đứa con tinh thần của mình ra mắt tốt đẹp nên cũng hi vọng khán giả ủng hộ phim. Dĩ nhiên cũng mong phim mình cũng nằm trong top doanh thu cao.

Doanh thu cao nhưng phim kinh dị Việt lại thường gây tranh cãi gay gắt về chất lượng, nhất là kịch bản. Anh có tin rằng Quỷ Nhập Tràng sẽ thay đổi được thành kiến của khán giả về phim kinh dị Việt?

Theo tôi, về mặt cảm xúc, câu chuyện của phim thì tôi khá tự tin. Còn về những yếu tố khác, tôi cũng không dám nói trước. 9 người 10 ý mà nhưng quan trọng là các bạn coi, cảm xúc có chinh phục được các bạn hay không. Đối với tôi thì điều đó quan trọng hơn.

Nhờ cộng đồng mạng, vợ đã “tăng lương” cho tôi rồi

Ngoài Quỷ Nhập Tràng thì trong năm nay còn một dự án phim nữa của anh cũng sắp công chiếu là Địa Đạo. Không phải kinh dị nhưng có vẻ Địa Đạo còn mang tới một vai diễn nặng nề hơn nữa của Quang Tuấn?

Ở Địa Đạo, đó là một câu chuyện mang tính lịch sử, có sự hào hùng của dân tộc. Địa đạo Củ Chi cũng khá nổi tiếng, Mỹ có nói một câu là “Củ Chi còn thì Sài Gòn mất” điều đó chứng tỏ địa đạo Củ Chi quan trọng thế nào trong cuộc chiến. Khi nhận kịch bản này, tôi và mọi người xuống địa đạo Củ Chi và nghe câu chuyện về nhân vật của mình, về cuộc sống của mọi người trong thời chiến, họ đứng lên bảo vệ đất nước như thế nào. Có những chuyện mình rơi nước mắt, lòng tự hào dân tộc của mình nó lên cao lắm, mình biết ơn ông cha ta đã chiến đấu bảo vệ độc lập chủ quyền dân tộc. Tôi rất trân trọng và đây là một bộ phim khá nặng đô. Hi vọng sau phim này, Quang Tuấn và ekip có thể phần nào tạo được tinh thần thời chiến.

Sau những dự án này, anh có nghĩ tới việc thay đổi hình tượng không? Quay về những vai diễn tươi sáng hơn chẳng hạn?

Nếu có dự án, kịch bản, thông điệp phù hợp thì tôi sẵn sàng thay đổi.

Từng chia sẻ rằng vợ là người đọc kịch bản trước và đưa ra lời khuyên cho anh về việc có nên nhận phim hay không, với dự án mới lần này thì vợ còn là người nắm vai trò quan trọng này chứ?

Có. Thực ra thì có lúc tôi đọc trước, lúc vợ lại đọc trước. Vợ cũng hay đọc trước lắm sau đó tham khảo, tư vấn cho tôi. Khi nào hai người có cảm nhận giống nhau, có sự nhìn nhận chung vấn đề thì đó là điều quá tuyệt vời. Có những phim về nghệ thuật, vợ Tuấn không cảm nhận hết thì tôi sẽ thuyết phục, để khi hai người có thể nhìn chung cùng một hướng thì tôi sẽ nhận kịch bản đó.

Câu chuyện vợ cho mỗi ngày 200k cũng là một giai thoại rất hot của Quang Tuấn. Đóng nhiều phim hot như vậy, ắt hẳn là vợ cũng phải “tăng cát-xê” cho anh rồi chứ?

Cảm ơn cộng đồng mạng đã lên tiếng nên lương của tôi cũng lên rồi. Mọi người nói nhiều quá nên vợ bảo “Ba thích xài bao nhiêu ba xài đi, mệt quá”. Nói vậy cho vui thôi chứ thực ra thì tôi ít xài tiền lắm, cần gì thì vợ đưa, trong ví sẵn tiền rồi lâu lâu vợ chuyển khoản nhưng đi quay phim, có gì đâu mà cần xài tiền. Tiền đó tôi để dành để mua đầm, mua những thứ con gái thích.

Được đi làm nghề, có vợ xinh, giỏi, con ngoan, cuộc sống của Quang Tuấn giờ đã hoàn hảo tuyệt đối nhỉ?

Tôi thấy mình may mắn khi có vợ, có con ngoan, đó là một đặc ân. Nhiều khi mọi người nói mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, mình biết đủ là nó sẽ đủ. Mà sao là đủ, sao là thiếu? Quan trọng là mình đặt bản thân vào người khác, đặt người khác vào mình thì gia đình luôn luôn có tiếng cười, sẽ vui vẻ hơn.

Nhưng anh còn nuôi một tham vọng nào đó không? Cuộc sống là không ngừng tiến lên và thay đổi mà.

Tham vọng thì có chứ, tôi có một dự án, một series về đề tài tâm linh mà sau này tôi sẽ làm cho mình có tên là Kẻ Đàm Phán.

Cảm ơn Quang Tuấn vì những chia sẻ thú vị này, chúc cho các dự án trong tương lai của anh sẽ tiếp tục gặt hái được thành công!