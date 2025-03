Những ngày này, phòng vé Việt tiếp tục duy trì được sức nóng cùng sự ra mắt của bộ phim kinh dị nặng đô Quỷ Nhập Tràng. Sau loạt phim mở bát đầu năm thành công, Quỷ Nhập Tràng cũng hot không kém và chính thức tiến vào câu lạc bộ trăm tỷ khi liên tục cháy vé và trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội Việt. Làm nên thành công của phim, một trong số những cái tên có công lao lớn nhất đích thị phải kể đến mỹ nhân xinh đẹp Khả Như. Trong phim, cô vào vai một người vợ bị quỷ nhập, có không ít những phân cảnh đáng sợ, gây ám ảnh tột độ cho khán giả.

Hiện tại, sau khoảng thời gian vô cùng tất bật để quảng bá phim ở nhiều quốc gia khác nhau, Khả Như đã tranh thủ ngồi lại để chia sẻ về hành trình đến với bộ phim thú vị này sau hơn 1 năm vắng bóng màn ảnh. Nữ diễn viên vẫn còn ám ảnh khi nhắc tới quá trình làm phim không ít gian lao, khoảng thời gian mà gần như quay xong phân cảnh kinh dị nào cô cũng khóc. Cô cũng hi vọng phim sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa để bản thân ít nhiều chứng minh được thực lực trong mắt khán giả.

Phỏng vấn Khả Như

Thời gian đó, tôi như bị "khùng", không biết mình vượt qua bằng cách nào

Kể từ Mai đến giờ là hơn 1 năm, Khả Như không có dự án phim nào, điều gì khiến chị quyết định tái xuất với Quỷ Nhập Tràng?

Sau Mai, tôi có rất nhiều sự chọn lựa trong suốt 1 năm qua. Tôi cũng từ chối khá nhiều dự án, không phải vì kịch bản không hay mà tự nhiên tôi muốn chậm lại để tìm một thứ gì đó thật khác cho bản thân mình, để mình có thể làm hết mình, hết sức. Và cuối cùng tôi chọn Quỷ Nhập Tràng là dự án duy nhất trong 1 năm qua để tôi có thể làm tốt nhất.

Đặt tâm huyết nhiều như vậy, hẳn là chị cũng đặt kỳ vọng nhiều tương tự?

Làm gì tôi cũng có kỳ vọng chứ không riêng gì dự án này. Không kỳ vọng thì không có phấn đấu. Hồi xưa làm phim, ai hỏi tôi có kỳ vọng về doanh thu không, tôi chưa bao giờ trả lời là có vì đó là chuyện của nhà sản xuất, lúc nào tôi cũng nghĩ nhận cát-xê, cố gắng hết vai trò của mình rồi thôi. Nhưng ngày càng có tuổi, đi qua nhiều bộ phim, tiếp xúc nhiều với nhà sản xuất, team PR rồi thấy cả tâm huyết của đạo diễn, bạn diễn thì tôi nhận ra doanh thu, mức độ thành công của bộ phim cũng nói lên phần nào mức độ thành công của vai diễn. Với bộ phim này, tôi không kỳ vọng nhưng tôi hi vọng. Tôi hi vọng rất nhiều, hi vọng ekip được đón nhận, đến được nhiều khán giả nhất có thể.

Đối với Khả Như thì Quỷ Nhập Tràng là bộ phim thế nào để chị đặt nhiều sự kỳ vọng như vậy?

Tôi thấy nó không phải kịch bản xuất sắc, trên cả tuyệt vời nhưng nó là một vai diễn mà tôi phải trải nghiệm rất nhiều những điều tôi chưa bao giờ làm. Nó thỏa mãn hết những gạch đầu dòng yêu cầu về một vai diễn, một định hướng mới của tôi. Nên tôi đã quyết định nhận vai diễn này.

Không phải lần đầu đóng phim kinh dị nhưng lần này là một vai diễn dài hơi hơn và có vẻ cũng nặng ký hơn bộ phim trước đây. Trải nghiệm diễn xuất lần này đã đủ để chị cảm thấy thỏa mãn, thấy “đã” chưa?

Lúc quay phim, chưa bao giờ tôi thấy đã, mỗi ngày quay về đều không ngủ được liền dù rất mệt. Ngày nào cũng trăn trở, sống một cuộc đời rất trầm cảm với vai diễn suốt ba mấy ngày. Nhưng đến khi phim ra rạp, tôi cảm thấy mình cũng được rồi đó. Tôi là người đòi hỏi rất cao về bản thân mình nhưng sức người có giới hạn, mình muốn nhiều hơn nhưng có lẽ mình chưa tìm được chìa khóa để làm cho nó tốt hơn. Khi xem phim này tôi không hỏi bản thân là mình làm tốt chưa mà đã hỏi những người xung quanh. Tôi làm cho người xem khó chịu chưa, bực bội chưa, hài lòng và hoảng sợ, thấy ghê chưa thì câu trả lời là có. Nhờ vậy mà tôi thấy chắc là mình làm được rồi nhưng dĩ nhiên, tôi còn phải cố gắng thêm nhiều nữa.

Quang Tuấn thì đã quá quen với những bộ phim kinh dị rồi, Khả Như lại nổi tiếng với mảng hài hơn, chị có lo rằng khán giả sẽ cảm thấy buồn cười hơn là sợ hãi khi thấy mình trên màn ảnh?

Thực sự lúc đầu tôi cũng rất sợ, sợ người ta thấy mình mắc cười. Lúc mới ra poster nhiều người cũng nói “thấy Khả Như là thấy mắc cười rồi đó”. Đó cũng là một điều áp lực vì mình cũng dành cả một hành trình dài để người ta thấy mình là thấy buồn cười. Khán giả phải có thiện cảm thì mới cười chứ, đó cũng là một niềm vinh hạnh chứ tôi chưa bao giờ sợ nó. Chỉ là tôi mong khán giả nhìn thấy được một góc khác của mình. Làm diễn viên ai không mong mình có nhiều khía cạnh khác nhau. Với vai diễn này, ngày ngày đầu tiên định trang, tôi đã biết không thể nào mắc cười được vì những thứ tôi làm với ekip là sự hóa thân thành một nhân vật hoàn toàn khác với Khả Như. Nên tôi cảm thấy là mình đã có thêm một sự tự tin để làm và nếu mình đã hóa thân thật sự rồi thì chắc chắn khán giả sẽ thấy được điều đó ở mình.

Về Quang Tuấn, chị học hỏi được gì từ người bạn diễn này của mình?

Tôi và anh Tuấn làm việc với nhau mười mấy năm rồi nên hỏi về ấn tượng dành cho anh thì thật sự tôi và anh Tuấn không có ấn tượng gì về nhau hết. Anh Tuấn cũng sẽ trả lời y chang vậy thôi. Tuy nhiên chúng tôi ấn tượng về quá trình làm việc với nhau. Chúng tôi đóng vai vợ chồng, vai yêu nhau, vai mẹ con, vai cha con, đóng cả vai tôi bán ổng luôn,... đủ thứ trên đời hết thì ở anh Tuấn, tôi thấy được cái lửa, là sự nhiệt huyết. Hai anh em làm chừng nào cho được thì tôi. Nhưng đây là dự án phim đầu tiên chúng tôi kết hợp với nhau nên hai anh em rất trân trọng và cố gắng.

Chemistry của chị và anh Quang Tuấn khá tốt, hai người có mất nhiều thời gian để thảo luận, làm nên điều đó không?

Bạn thấy có chemistry hả, vậy là thành công rồi. Chúng tôi rất sợ hai đứa diễn người ta không tin. Thứ nhất, anh Tuấn có gia đình rồi, bản thân tôi cũng không muốn xây dựng hình ảnh couple nên hai anh em chọn cách làm việc một cách nghiêm túc về mặt cảm xúc. Cũng may mắn là hai anh em đã làm việc với nhau nhiều, có sự ngưỡng mộ, tin tưởng nhau. Tôi nghĩ chemistry đó đến từ việc hai đứa đồng lòng, cùng nhau cố gắng cho một điều gì đó.

Tạo hình trong phim khá đáng sợ, nghe nói là ngay cả chị cũng cảm thấy “trầm với” với chính mình trong thời gian ghi hình?

Dùng từ “trầm cảm” thì cũng hơi quá nhưng thực sự cảm xúc tôi bị rơi, vì sao mà mình “thấy ghê” vậy, sợ khán giả không nhận ra mình, sợ họ thắc mắc sao mình phải đóng những vai như vậy, bộ phải như vậy mới được mời hay sao. Rồi hóa trang vậy, khán giả có nhìn ra nét diễn của mình hay không? Rồi lỡ mình xấu thật như vậy thì sao? 1000 câu hỏi đặt ra.

Thời gian quay phim, tôi cứ ra bờ vực đứng nhìn trời đất mênh mông như “khùng” vậy. Cái cảm giác mình cứ chơi vơi, chênh vênh, không muốn làm gì hết. Ngay cả đi ăn cũng không dám lại gần mọi người, sợ mọi người thấy mình nhầy nhụa. Tôi phải ăn riêng nhưng cũng không ăn được luôn vì ăn uống xong phải hóa trang lại đủ thứ, rất mất thời gian mà mỗi lần hóa trang, tôi lại bị thoát vai. Thành ra gần như trong thời gian hóa trang nhiều, tôi không ăn. Anh Tuấn cứ bới tô cơm lại gần động viên bằng những lời nói mà tôi thấy rất “vô nghĩa”. Đó là khoảng thời gian rất kinh khủng với tôi. Ở mỗi bộ phim kinh dị sẽ có khoảng thời gian mình lạc lối khác nhau để tạo được ánh mắt vô định. Thì với Quỷ Nhập Tràng, nó có sự vô định nhưng có cả sự mạnh mẽ như một con quỷ bên trong nên với tôi, đó là một vai đầy áp lực.

Nhập vai đã khó vậy rồi, còn thoát thoát vai thì sao, chị có mất nhiều thời gian không?

Trong thời gian quay phim, tôi chỉ thoát vai khi về nhà, tắm sạch sẽ. Mà nhiều lúc nhìn vào gương cũng không thoát vai được vì thấy mình đen quá. Chỉ có nằm lên giường, đi ngủ mới thoát được, còn lại tất cả mọi thứ đều phải sống trong nhân vật hết.

Đạo diễn còn chia sẻ có những lúc Khả Như khóc một mình, chị có thể chia sẻ lại câu chuyện này chứ?

Khi quay Quỷ Nhập Tràng, phân đoạn nào tôi cũng khóc hết. Tới giờ tôi cũng không biết mình vượt qua bằng cách nào, bằng sức mạnh nào. Chỉ biết là bản thân mình phải ráng lên, không có sự lựa chọn nào khác đâu, không thể nói với mọi người là “tôi không làm”, đâu có làm vậy được, người ta đuổi mình thì sao rồi phải đền hợp đồng nữa. Thực sự có những phân cảnh tôi chỉ mong nó qua thật nhanh để mình đừng có sợ quá lâu. Có những phân đoạn buông ra một cái là tôi muốn xỉu luôn vì sợ. Sự căng thẳng khi mình tập trung cao độ làm mình mất quá nhiều năng lượng.

Gác lại câu chuyện tạo hình đáng sợ thì đâu là điều chị thấy khó nhất trong dự án lần này?

Thứ gì cũng khó hết. Tiến trình tâm lý khó, biểu hiện diễn xuất khó và mọi phân cảnh đều khó. “Mukbang”, nhát ma, hoá ma hoá quỷ,… sự biến đổi tâm lý liên tục làm tôi rất áp lực và thực sự khó khăn với tôi.

Trong quá trình làm phim, có hiện tượng tâm linh, kỳ bí, đáng sợ nào mà chị từng trải nghiệm không?

Tôi không thấy gì hết, vấn đề duy nhất là căn nhà của nhân vật Như ghê quá, lạnh lẽo vô cùng dù có rất nhiều người trong nhà. Cảm giác lúc nào cũng âm u hết. Tôi không biết tả sao, căn nhà đó là ekip dựng lên từ một căn nhà khuôn sẵn nhưng nó lạnh một cách vô thần, “ngộ nghĩnh” lắm. Nó khiến tôi cứ bước vào nhà là cảm thấy mình là nhân vật. Chưa kể xung quanh căn nhà, nhìn cái gì cũng có sự ma mị hết, nó khiến tôi không dám nhìn xung quanh, sợ mình lại thấy thứ gì đó. Chưa kể ở bối cảnh phim còn có rất nhiều rắn, côn trùng, lúc nào cũng khiến tôi có cảm giác nguy hiểm rình rập.

Phim mình công chiếu ở nhiều quốc gia trên thế giới, điều hiếm phim Việt nào làm được, quá trình đi quảng bá phim ở nước ngoài là trải nghiệm thế nào với chị?

Thật sự không đâu bằng nhà mình, ở nhà sướng lắm, muốn gì cũng có cả còn ở nước ngoài, mọi thứ mình phải tự lo hết. Cũng may là chúng tôi nhận được sự hỗ trợ của nước bạn, các bạn hỗ trợ rất nhiều để chúng tôi có thể mang phim đi nước ngoài. Đối với tôi, việc mang phim Việt đi nước ngoài là sự vinh hạnh, tự hào. Cảm giác mình ở rạp nước ngoài, thấy phim nước mình ở đó, thấy kiều bào Việt Nam đến xem vô cùng hạnh phúc. Khán giả kiều bào ở đó cũng chia sẻ rằng họ thấy hạnh phúc, hãnh diện khi có một bộ phim Việt Nam đến đất nước họ đang sinh sống.

Vậy có một kỷ niệm đáng nhớ nào trong thời gian chị quảng bá phim ở nước ngoài không?

Ở nước nào cũng có kỷ niệm hết nhưng kỷ niệm chung ở tất cả các nước đó là mọi người không nhận ra tôi. Có nghĩa là khán giả kiều bào họ biết Khả Như nhưng nói Khả Như trên màn hình thì người ta không nhận ra. Rồi có những người nước ngoài thì họ càng không biết Khả Như, người ta xem phim rồi nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ. Mình rất biết ơn sự hóa trang nhân vật và khán giả cũng cảm thấy rất tuyệt, rất “wow” khi ekip đã làm ra những nhân vật như vậy.

Người ta ở nước ngoài, có những bạn đi xem xong chia sẻ rằng nhìn mình sợ mình hóa quỷ bất cứ lúc nào rồi có người xin chụp hình chung còn đùa “đừng có ăn thịt tôi nha”. Đó là kỷ niệm các nước của tôi.

Còn cảm giác quảng bá phim ở Việt Nam thì sao?

Về Việt Nam thì thật sự hạnh phúc, không đâu bằng nhà mình hơn. Hơn hết, hành trình chúng tôi đã đi qua cốt yếu cũng là để phục vụ ở Việt Nam, để cho mọi người thấy. Về Việt Nam được sống trong sự yêu thương, nó sướng vô cùng. Còn giờ thì tôi đang rất hồi hộp, không biết khán giả mỗi ngày sẽ như thế nào. Dĩ nhiên mình phải sẵn sàng đón nhận mọi thứ trên đời có thể xảy ra, mỗi người mỗi ý nhưng vấn đề ở chỗ đó là mình đã hết sức, hết mình rồi. Hành trình chinh phục khán giả chưa bao giờ là dễ dàng hết nên nếu mình có sai sót thì mình sẽ tìm cách khắc phục còn được ghi nhận thì đó là động lực để bước tiếp. Tôi đã sẵn sàng đón nhận tất cả mọi thứ.

Mỗi lần nói tới danh xưng “đại gia showbiz” là tôi ngại vô cùng

Khả Như làm nghề đã lâu, hài có, bi có, kinh dị cũng có, từ sân khấu, nhạc kịch đến điện ảnh hay chơi gameshow đều làm được nhưng chị có thấy để khán giả gọi tên được lĩnh vực mà Khả Như thành công nhất, ghi dấu ấn thì hình như hơi khó?

Có thể do mình đa mảng, vì mình đã làm quá nhiều thứ và chưa thực sự chinh phục được khán giả. Tôi nói thật là mình có cố gắng cỡ nào mà chưa chinh phục được khán giả thì mình chưa thành công, cái đó mình phải chấp nhận thôi chứ không thể đổ lỗi cho khán giả. Khi mà người ta chưa thực sự gọi tên mình ở bất cứ mảng nào đó thì rõ ràng mình cần phải phấn đấu. Tôi lấy cái đó làm động lực để mình phải cố gắng nhiều hơn, làm tốt nhiều hơn. Đó cũng là một điều hay vì khi mình như vậy thì mình sẽ có lý do để cố gắng chinh phục

Hẳn là chị đang có một kế hoạch nào đó để khẳng định mình?

Có chứ, tôi chỉ mong ở giai đoạn này, mọi thứ phải chắt chiu, chắt lọc, chọn lựa kỹ một chút xíu để mình có sự xuất hiện xứng đáng. Giống như thời điểm hiện đại, đi đến đâu người ta cũng kêu mình là “bé Tràng” thì đó cũng là một điều rất thú vị. Như ở phim Mai, người ta gặp, người ta hỏi mình còn làm massage không. Thời làm Nhà Bà Nữ, người ta lại hỏi mình còn bán kem không thì đó là ấn tượng mình mang tới chứ còn gì nữa. Còn ở giai đoạn này, tôi mong mọi người sẽ thấy mình có sự cố gắng về diễn xuất, về thực lực của mình nhiều hơn nữa.

Vậy chị có kỳ vọng người ta gọi mình là “diễn viên trăm tỷ” hay một danh xưng nào đó không?

Tôi cũng chờ đợi một lúc nào đó người ta gọi mình bằng một cái danh xưng nào đó. Nhưng tôi không áp đặt khán giả hay bản thân phải được danh xưng nào. Cứ đi rồi sẽ đến, vạn sự tùy duyên nên nếu mình thực sự cố gắng rồi thì đến một lúc nào đó, mình sẽ được công nhận với một cái mác, được khán giả gọi tên. Như việc bây giờ khán giả gọi mình là “Mèo” mình cũng vui nữa. Sự nhận dạng đó là cả một quá trình phấn đấu để khán giả nhận ra mình, còn đòi hỏi gì nữa.

Ngoài những điều kể trên thì được biết Khả Như còn đầu tư, kinh doanh, sản xuất phim, chị làm thế nào để cân bằng được cuộc sống của mình?

Tôi không cân bằng được luôn, chỉ biết là mình phải cố gắng thôi. Cái gì cũng phải chịu sự thiệt thòi, mình muốn cái đó thì mình phải hi sinh bản thân một chút. Hi sinh cho chính mình chứ không phải cho ai đâu. Muốn làm tốt việc, mình phải chịu khó dành thời gian cho công việc, bớt thời gian cho bản thân, đó là điều hiển nhiên. Mình cần biết sự đánh đổi mang tới kết quả như thế nào rồi cứ như vậy mà làm thôi. Không phải cân bằng nhưng phải biết cách sắp xếp.

Làm nhiều quá nên mấy năm trước người ta gọi Khả Như là đại gia ngầm của showbiz nhưng chị không thừa nhận, đến giờ thì chị thấy sao với danh xưng này?

Mỗi lần nói tới danh xưng “đại gia showbiz” là tôi ngại vô cùng. Do mọi người thương thôi, thấy tôi đi làm nhiều quá nên động viên, nói vậy thôi. Tôi cũng là một người rất chắt chiu, đi làm có bao nhiêu thì sẽ yêu thương bản thân một chíu xíu để lo cho công việc thôi. Mọi người thương quá thì đặt cho mình danh xưng đó, tôi lấy nó làm động lực để cố gắng. Ngoài đời nhiều đại gia lắm còn ở đây thì không có đâu.

Gần đây có ai nói Khả Như đẹp lên rất nhiều không?

Rất nhiều người nói vậy vì tôi gầy đi. Tôi cũng không biết chắc là mình có xinh ra ra không.

Người ta hay nói phụ nữ xinh đẹp, tốt lên là do có tình yêu. Trước đây Khả Như từng chia sẻ là chị không có ý định kết hôn cũng không định có người yêu nhưng có vẻ hiện tại thì quan điểm của mình đã lung lay?

Tôi nghĩ một người có tình yêu sẽ đẹp lên thì chưa chính xác nhưng một người có hạnh phúc thì chắc chắn sẽ trẻ hơn, đẹp hơn, nhiều năng lượng hơn. Chỉ cần tìm được chìa khóa cho sự hạnh phúc, bên cạnh ai cũng được, không bên cạnh ai cũng được, ít hay nhiều tiền cũng được. Mình hạnh phúc, mình hài lòng với nó, không trông đợi, hy vọng và thất vọng, không có quá nhiều sân si trong người, tự nhiên người mình thoáng hơn rất nhiều. Tôi thấy sự buông bỏ muộn phiền xung quanh rất hay, tôi cũng tập buông bỏ theo kiểu không quan tâm quá nhiều cuộc sống xung quanh, quan tâm người thân của mình thôi. Cuộc sống giờ nhẹ nhàng lắm, đến điện thoại cũng không chơi nhiều, tôi cũng chỉ tìm hiểu những mảng liên quan đến công việc của mình thôi. Tôi thấy điều đó rất hay, nó làm cho tâm trí của mình rất thoải mái, cuộc sống đầy tích cực.

Nhưng còn chuyện chị đang yêu và tin đồn sắp kết hôn thì sao?

Tôi rất cảm ơn mọi người vì luôn quan tâm tôi. Thật sự hiện tại tôi không muốn chia sẻ về những điều cá nhân vì tôi muốn mọi người tập trung vào dự án của mình. Xung quanh tôi có rất nhiều những người, những dự án tốt cần được quan tâm.

Liệu sau bộ phim này, trong năm nay, showbiz có được một tin vui nào đó đến từ Khả Như không?

Tôi sẽ tiết lộ sau đó đi vì chuyện gì nói trước bước không qua. Hiện tại cả ekip cũng đã cố gắng, bằng sự chân thành và nhiệt huyết của mình, tôi mong mọi người sẽ đón nhận Quỷ Nhập Tràng.

Cảm ơn Khả Như vì những chia sẻ thú vị này!