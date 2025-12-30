Bộ phim cổ trang Ngọc Minh Trà Cốt do Hầu Minh Hạo và Cổ Lực Na Trát đóng chính đã chính thức lên sóng những tập đầu tiên vào ngày 29/12, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả yêu phim Hoa ngữ. Tác phẩm do Vu Chính - biên kịch, nhà sản xuất nổi danh của Trung Quốc chấp bút và sản xuất, tiếp tục cho thấy tham vọng tạo ra một dự án vừa mãn nhãn vừa đủ chiều sâu nội dung.

Hầu Minh Hạo và Cổ Lực Na Trát ở buổi tuyên truyền phim

Ngay từ những tập mở màn, Ngọc Minh Trà Cốt được đánh giá cao ở phần chế tác chỉn chu, bối cảnh cổ trang đẹp mắt, màu phim hài hòa, mang hơi hướng cổ điển nhưng không cũ kỹ. Nhịp phim ổn định, tình tiết được triển khai mạch lạc, đủ sức giữ chân người xem. Đặc biệt, visual của cặp đôi chính được ca ngợi là “tuyệt tác trần gian”, chỉ cần hai nhân vật xuất hiện chung khung hình đã tạo nên cảm giác như bước vào một bức họa cổ sống động.

Nhân vật Lục Giang Lai do Hầu Minh Hạo thủ vai nhanh chóng chiếm được thiện cảm của khán giả. Đây là kiểu nhân vật “mất trí nhớ nhưng không mất não”: dù rơi vào thế yếu, thậm chí phải ẩn mình dưới thân phận thấp kém, Lục Giang Lai vẫn toát lên sự thông minh, sắc sảo và bản lĩnh. Nhân vật có lúc mềm mỏng, có lúc làm nũng đầy tinh tế, nhưng tuyệt đối không hề lép vế. Sự tương phản rõ rệt so với các vai cổ trang trước đây của Hầu Minh Hạo mang đến cảm giác mới mẻ, khiến hình tượng Lục Giang Lai vừa đáng thương vừa cuốn hút.

Ở chiều ngược lại, Cổ Lực Na Trát trong vai Vinh Thiện Bảo tạo nên bất ngờ lớn. Diễn xuất bằng ánh mắt của nữ diễn viên cho thấy sự tiến bộ rõ rệt: đối ngoại quyết đoán, sắc sảo; đối nội lại mang khí chất che chở, bảo vệ người thân. Vinh Thiện Bảo hiện lên như một nhân vật nữ cường thực thụ, ở vị trí thượng phong nhưng nội tâm phức tạp, nhiều tầng lớp. Khí chất đó được dựng lên rõ nét ngay từ những phân cảnh đầu tiên. Sự kết hợp giữa Na Trát và Hầu Minh Hạo tạo ra một cảm giác couple ngoài dự đoán, mang màu sắc “nữ cường - nam trà” khá mới mẻ, tạo điểm nhấn thú vị cho dòng phim cổ trang hiện nay.

Phần phục trang và tạo hình của phim cũng là điểm cộng lớn. Trang phục được thiết kế tinh tế, tôn dáng và phù hợp với thân phận nhân vật. Riêng nhan sắc của Cổ Lực Na Trát có thể nói đang ở thời kỳ đỉnh cao: góc quay nào cũng khó có thể “dìm” được vẻ đẹp sắc sảo, kiêu sa của cô, góp phần củng cố hình ảnh một nữ cường nhân quyền lực giữa chốn Giang Nam phồn hoa.

Về nội dung, Ngọc Minh Trà Cốt xoay quanh mối tình giữa Vinh Thiện Bảo - nữ thương nhân, con gái “vua trà” vùng Giang Nam và Lục Giang Lai - vị trạng nguyên trẻ tuổi tài hoa. Trong quá trình phá án, Lục Giang Lai bị trọng thương, rơi xuống vực và mất trí nhớ. Được Vinh Thiện Bảo cứu mạng, chàng buộc phải sống dưới thân phận một kẻ chăn ngựa, đánh xe trong phủ của nàng. Đằng sau lớp vỏ bình lặng ấy là những toan tính, âm mưu và cuộc đấu trí căng thẳng khi Vinh Thiện Bảo bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành quyền lực khốc liệt trong gia tộc.

Một bên là nữ thừa kế thông minh, đầy tham vọng, giỏi bày mưu tính kế; một bên là vị trạng nguyên ẩn mình, tâm tư thâm sâu và xảo quyệt. Sự kết hợp của hai con người ở hai vị thế đối lập tạo nên những màn đấu trí gay cấn, vừa mang màu sắc quyền mưu, vừa đan xen yếu tố tình cảm, khiến Ngọc Minh Trà Cốt trở thành một tác phẩm cổ trang đáng chú ý ở thời điểm hiện tại.