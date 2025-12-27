Chiều 27/12, fan meeting Đại Hội Nhiều Mặt Một Lời của Lê Dương Bảo Lâm đã chính thức diễn ra ở TP.HCM. Đây là buổi gặp gỡ, giao lưu thân mật với fan đầu tiên của nam nghệ sĩ kể từ khi bước chân vào giới giải trí. Trước đó, anh chàng đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả nhờ màn "khều" mua vé suốt nhiều ngày, huy động cả showbiz kêu gọi sold-out.

Có mặt tại chương trình hôm nay là sự có mặt của hàng loạt ngôi sao Vbiz đình đám như Trấn Thành, Tiến Luật, Bảo Anh, Quang Hùng MasterD, Phương Mỹ Chi, Anh Tú Voi, Tiểu Vy, Kỳ Duyên... Trong đó, bộ đôi Tiểu Vy - Quốc Anh bất ngờ gây sốt MXH qua một đoạn video. Theo đó, 2 gương mặt trẻ ngồi dưới hàng ghế khán giả, hàn huyên tâm sự vô cùng thân thiết và tình tứ, đến mức quên trời đất xung quanh. Lê Dương Bảo Lâm còn phải ghi lại bằng chứng và đăng tải lên trang cá nhân với dòng caption nhắc nhở: "Tập trung coi anh diễn tụi em ơi".

Tiểu Vy và Quốc Anh buôn chuyện quên sầu

Tiểu Vy - Quốc Anh cùng Kỳ Duyên còn được ưu ái bước lên sân khấu để diễn lại một vài phân cảnh đắt giá trong siêu phẩm Tết Bộ Tứ Báo Thủ. Tiểu Vy xuất hiện trong bộ váy ngắn 2 dây màu đen tối giản, khoe trọn vẻ đẹp thanh tao, nữ tính của mình. Visual cam thường của cô nàng chưa bao giờ gây thất vọng khi ảnh và video dù chất lượng có thấp thì nhan sắc nàng hậu vẫn nét căng.

Không biết cặp đôi có "nhấm nháy" trước với nhau không mà ăn mặc tone-sur-tone một cách trùng hợp. Quốc Anh lựa chọn bộ suit màu đen bảnh bao và lịch sự, càng tôn thêm vóc dáng cao to như tạc tượng của anh. Đứng cạnh nhau thể hiện tiểu phẩm, netizen càng phải tấm tắc bộ đôi thật sự ăn ý, chemistry tràn trề khiến tin đồn "phim giả tình thật" lại râm ran trên sóng mạng.

Một số bình luận của netizen: - Khách mời nói chuyện riêng trong giờ diễn của Dĩm. - Trông đẹp đôi phết nhỉ, mà lúc hint rõ, lúc hint mờ nhạt. Khó hiểu quá. - Tui vẫn đu cúp le này từ đầu năm tới giờ rồi. Mấy bà tin tôi, otp này chất lượng. - Khách mời hot quá, đúng Tiểu Vy với Quốc Anh visual ngập tràn. - Ê tui nghi à nhà, hay hẹn hò thật vậy.

Đóng chung Bộ Tứ Báo Thủ với vai trò cặp đôi chính, cả hai còn kè kè nhau mọi lúc, khi ăn uống, nghỉ ngơi hay trò chuyện đều sát rạt nhau đằng sau hậu trường Gây chú ý, Quốc Anh và Tiểu Vy còn thoải mái nhắc đến nụ hôn trong phim, thậm chí sau khi hôn thì Tiểu Vy còn đòi "thù lao" bạn diễn phải mát-xa cho mình.

Ở giai đoạn tham gia các hoạt động quảng bá phim Bộ Tứ Báo Thủ, Tiểu Vy ngồi hẳn lên đùi Quốc Anh khi thấy mọi người đang thiếu chỗ ngồi. Trong một lần khác, Tiểu Vy vô tư khoác tay Quốc Anh, sau đó nam diễn viên nắm chặt tay nàng Hậu GenZ, xoa nhẹ đầy dịu dàng. Trong một sự kiện cách đây không lâu, Tiểu Vy đã có những biểu cảm rất bất ngờ khi Quốc Anh xuất hiện và ôm bó hoa to để tặng cô.