Mới đây, trên diễn đàn mạng xã hội nổi tiếng bậc nhất tại Trung Quốc là Douban đã tiến hành bầu chọn các ngôi sao mà người hâm mộ không muốn thần tượng của mình hợp tác. Bảng xếp hạng không chỉ mang ý nghĩa bày tỏ sự không hài lòng với các diễn viên đối tác, mà còn thể hiện mức độ yêu thích của công chúng, địa vị và đánh giá sự rủi ro của các ngôi sao.

Sự kiện có tới hơn 3.000 người tham dự, trong đó, Ngu Thư Hân trở thành ngôi sao nữ không may mắn đạt vị trí cao nhất, theo sau là những cái tên cũng nổi danh không kém như Cúc Tịnh Y, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử, Triệu Lộ Tư.

Ngu Thư Hân là cái tên bị tẩy chay nhất Cbiz hiện tại

Năm 2025 thực sự là một năm khó khăn với Ngu Thư Hân khi nữ diễn viên chịu nhiều tai tiếng từ đời tư tới sự nghiệp, vì vậy, không khó hiểu khi cô trở thành ngôi sao mà không khán giả nào muốn thần tượng của mình hợp tác cùng.

Xét về danh tiếng trong nghề, hiện tại bộ phim ngôn tình của cô là Song Quỹ đóng cùng nam diễn viên Hà Dữ đang nhận rất nhiều lời chê. Kịch bản phim bị đánh giá gây tranh cãi vì chạm vào giới hạn đạo đức của công chúng. Các cảnh quay và quá trình phát triển tình tiết bị nhận xét không mang lại không khí lãng mạn mà còn thô tục khó xem. Trong đó, diễn xuất của Ngu Thư Hân nhận về rất nhiều đánh giá tệ hại.

Ngu Thư Hân luôn giữ kiểu diễn xuất trẻ con với giọng thoại nũng nịu, phong cách "giả vờ đáng yêu" khiến nhiều người xem ngán ngẩm. Các trang truyền thông đáng giá cô đang diễn chính mình chứ không phải nhân vật, tuy nhiên phong cách cá nhân của Ngu Thư Hân vẫn còn nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Chính vì vậy, hiệu quả chiếu phim của Ngu Thư Hân không được đảm bảo. Dự án được đầu tư lớn như Song Quỹ, chi nhiều tiền để thực hiện ngoại cảnh tại Thái Lan nhưng thất bại thảm hại. Ngu Thư Hân bị đánh giá là cái tên không thể đảm bảo được sự thành công của bộ phim. Nguy cơ thất bại lớn khiến nhiều người không mong nam diễn viên thần tượng của mình đóng cặp với Ngu Thư Hân.

Không những vậy, trong quá trình quay phim, Ngu Thư Hân còn bị chỉ trích vì cố tình đụng chạm bạn diễn nam. Tai tiếng này khiến cô bị không ít khán giả ghét bỏ.

Không ai muốn nam thần của mình hợp tác với Ngu Thư Hân

Bên cạnh đó, với lượng fan hùng hậu ủng hộ, Ngu Thư Hân cầm chắc vị trí dẫn đầu danh sách diễn viên (hay còn gọi là đứng ở phiên vị đầu tiên). Điều này có nghĩa kịch bản phim và các kế hoạch quảng bá tác phẩm đều phải xoay quanh cô, đất diễn của Ngu Thư Hân cũng nhiều hơn các bạn diễn khác. Như vậy, đóng cùng Ngu Thư Hân, các nghệ sĩ phải xếp sau và phải nhường quyền lợi. Chính vì vậy, người hâm mộ các nam diễn viên đều không muốn hợp tác với ngôi sao sinh năm 1995 này.

Mặt khác, về danh tiếng cá nhân, Ngu Thư Hân đang vướng vào nhiều ồn ào đời tư. Cô bị nữ diễn viên Trương Hạo Nguyệt tố cáo có hành vi bắt nạt, cô lập đồng nghiệp trong quá trình quay show chung. Điều này khiến Trương Hạo Nguyệt gặp trầm cảm, bỏ lỡ sự nghiệp đóng phim. Ngu Thư Hân còn bị tố nhiều lần cư xử thiếu tinh tế với các đồng nghiệp khác.

Scandal về gia đình cũng như "quả bom nổ chậm" đang đe dọa sự nghiệp của Ngu Thư Hân. Gia đình nữ diễn viên bị tố vi phạm luật kinh doanh, trốn thuế và chưa có lời giải thích rõ ràng. Nếu bị điều tra, Ngu Thư Hân có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dự án cô tham gia có thể không được phát sóng. Vì vậy, Ngu Thư Hân trở thành cái tên đầy nguy cơ khiến không ai muốn đóng phim chung.

Ngu Thư Hân là mối lo ngại với các bạn diễn, nhà sản xuất

Mới đây, dự án Nhất Niệm Giang Nam đã công bố Ngu Thư Hân là nữ chính, nhưng sau một thời gian do không tìm được nam chính đóng cùng, Ngu Thư Hân đã phải từ bỏ tác phẩm này. Có thể nói, các nghệ sĩ nam cũng đang lo ngại tránh né Ngu Thư Hân. Hiện tại, bộ phim Vân Sơ Lệnh cũng đã tuyên bố nữ chính, nhưng nam chính vẫn chưa xuất hiện, càng cho thấy cái tên Ngu Thư Hân trở thành "điểm cấm kỵ" không ai mong hợp tác cùng.