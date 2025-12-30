Nghệ sĩ quyền lực nhất 2025

Trang QQ đưa tin mới đây Viện nghiên cứu và truyền thông nghe nhìn Trung Quốc đã công bố top 10 nghệ sĩ có sức ảnh hưởng nhất tại Trung Quốc trong năm 2025 theo thống kê của Baidu . Những cái tên quyền lực nhất bao gồm Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba, Tiêu Chiến, Tôn Lệ, Dương Tử, Châu Kiệt Luân, Hoàng Tử Thao, Triệu Lộ Tư, Tống Giai, Tân Chỉ Lôi.

Trong năm 2025, Lưu Diệc Phi không có bộ phim nào ra mắt nhưng cô tham gia nhiều lễ trao giải, thảm đỏ của các tạp chí thời trang, mỗi lần xuất hiện, Lưu Diệc Phi đều trở thành tâm điểm. Trong đó, ở buổi lễ do tạp chí Vogue tổ chức, Lưu Diệc Phi gây ấn tượng với tạo hình cài hoa baby sau đầu làm nổi bật vẻ đẹp sang trọng quý phái của cô.

Phong cách trang điểm này ngay lập tức trở thành cơn sóng càn quét các trang mạng xã hội Trung Quốc với hàng nghìn người học theo. QQ bình luận dù đã hoạt động trong giới giải trí hơn 20 năm, Lưu Diệc Phi vẫn luôn là "tường thành nhan sắc" mà ai cũng muốn học theo. Vì vậy, không lạ khi cô được các thương hiệu săn đón, giá trị thương mại cao và là nghệ sĩ quyền lực bậc nhất.

Lưu Diệc Phi là ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn nhất Trung Quốc năm 2025

Năm 2025, Triệu Lộ Tư nghỉ đóng phim do tranh chấp hợp đồng với công ty quản lý cũ và bị bệnh. Tuy nhiên, các chủ đề liên quan đến cô vẫn luôn nóng hổi, nhận được sự quan tâm của truyền thông và công chúng. Với thành công của bộ phim Hãy để tôi tỏa sáng, Triệu Lộ Tư có màn trở lại hoành tráng.

Nữ diễn viên xuất hiện trong sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng do nền tảng Tencent Video tổ chức với tư cách là người cuối cùng bước lên thảm đỏ. Đây là vị trí danh dự, cho thấy cô được ban tổ chức coi trọng, ưu ái hết mực, là người có địa vị và danh tiếng cao nhất trong số hàng chục nghệ sĩ tham dự sự kiện. Vì vậy, theo QQ , Triệu Lộ Tư là gương mặt tiêu biểu nhất của lứa tiểu hoa đán 9X hiện tại.

Các diễn viên như Tiêu Chiến, Dương Tử cũng có một năm thành công với tác phẩm chất lượng lần lượt là Tàng Hải Truyện và Quốc sắc phương hoa . Những bộ phim gây tiếng vang và có hiệu quả chiếu rất tốt, lượt xem cao đứng đầu nền tảng. Bản thân Tiêu Chiến và Dương Tử cũng là nghệ sĩ có lượng người hâm mộ đông đảo, giá trị thương mại cao.

Hai diễn viên kỳ cựu khác là Tống Giai và Tân Chỉ Lôi được đánh giá là ngôi sao quyền lực bậc nhất năm 2025 nhờ nhận được những giải thưởng danh giá về diễn xuất.

Tân Chỉ Lôi giành giải Nữ chính xuất sắc nhất tại LHP quốc tế Venice, Italy được đánh giá là "sắp xếp lại trật tự giới giải trí". Trước đó, đã rất lâu Trung Quốc không có giải Ảnh hậu quốc tế. Sau khi Tân Chỉ Lôi giành giải Ảnh hậu Venice, cô lập tức được các trang truyền thông bình chọn là ngôi sao dẫn đầu lứa diễn viên 8X, địa vị vượt qua các minh tinh như Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch... những người đã cố gắng nhiều năm vẫn chưa có giải thưởng diễn xuất ở mảng điện ảnh. Ngay cả những ảnh hậu trong nước như Trương Tiểu Phỉ cũng phải xếp sau Tân Chỉ Lôi. Vì vậy, không sai khi nói Tân Chỉ Lôi là cái tên sáng nhất của Cbiz năm 2015.

Nếu như Tân Chỉ Lôi chiến thắng ở thị trường quốc tế, thì mảng quốc nội Tống Giai là cái tên gây chú ý nhất. Trong năm 2025, cô có hai tác phẩm đạt trên 9 điểm chất lượng trên Douban. Ở mảng truyền hình, Tống Giai giành Nữ chính xuất sắc (Thị hậu) với bộ phim Khi hoa rừng nở rộ . Bên cạnh đó, Tống Giai còn giành Ảnh hậu Kim Kê lần thứ hai trong sự nghiệp với bộ phim Những điều tốt đẹp .

Tân Chỉ Lôi, Tống Giai, Tiêu Chiến, Dương Tử có tác phẩm thành công nhất năm 2025

Hoàng Tử Thao gây chú ý nhờ đám cưới cổ tích cùng bạn gái Trương Nghệ Dương. Địch Lệ Nhiệt Ba là "nữ hoàng thảm đỏ" cuốn hút nhất trong mắt khán giả. Hai cái tên còn lại trong top 10 là những nghệ sĩ kỳ cựu như Tôn Lệ và Châu Kiệt Luân. Tôn Lệ là nữ hoàng phim truyền hình, có tác phẩm mới Cuộc sống tươi đẹp khá thành công, ngoài ra bộ phim huyền thoại Chân Hoàn truyện đến nay vẫn thu hút người xem.

Châu Kiệt Luân là ca sĩ duy nhất góp mặt trong danh sách 10 nghệ sĩ quyền lực chứng minh sức ảnh hưởng lớn của anh với nền âm nhạc đương đại Trung Quốc. Đáng chú ý, những ngôi sao lớn như Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch, Vương Nhất Bác không lọt vào top 10.