Tối 30/12, Lễ trao giải MBC Drama Awards 2025 đã chính thức sáng đèn ở Hàn Quốc. Sự kiện được tổ chức thường niên nhằm vinh danh và ghi nhận những đóng góp nổi bật của cá nhân - tổ chức đối với màn ảnh nhỏ Hàn Quốc năm vừa qua. Thảm đỏ đón chào hàng loạt sao đình đám - “con cưng” đã góp phần làm nên một năm rực rỡ cho đài MBC như Kim Se Jeong, Na In Woo, Kang Tae Oh, Lee Chae Min, Lee Sun Bin, Ra Mi Ran, Jo Aram…

Hạng mục Daesang - giải thưởng lớn nhất và được mong đợi nhất tại MBC Drama Awards 2025 đã gọi tên Seo Kang Joon với vai Jeong Hae Seong trong Undercover High School. Trong vai Jeong Hae Seong, Seo Kang Joon vừa thể hiện sự tinh quái, hóm hỉnh của một học sinh cải trang, vừa lột tả được những nỗi lo, áp lực và sự đấu tranh nội tâm của một đặc vụ bí mật. Giải Daesang năm nay không chỉ là minh chứng cho khả năng nhập vai linh hoạt của Seo Kang Joon, mà còn khẳng định anh là gương mặt nổi bật, biết cân bằng giữa yếu tố giải trí và chiều sâu cảm xúc trong mỗi bộ phim mình tham gia.

Giải Phim truyền hình của năm thuộc về Undercover High School, ghi điểm nhờ kịch bản kết hợp giữa sự kịch tính và vừa hài hước trong bối cảnh học đường. Bằng cốt truyện độc đáo về một đặc vụ cải trang thành học sinh, phim mang đến những tình huống vừa căng thẳng vừa vui nhộn, xen lẫn khoảnh khắc ấm áp và sâu sắc, khiến người xem không thể rời mắt khỏi từng diễn biến.

Hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong Miniseries vốn đã có câu trả lời trước đó, và đúng như dự đoán, Kim Se Jeong được xướng tên nhờ vai nữ chính Bak Dal I trong River Moon. Dù chỉ mới lên sóng từ tháng 10, bộ phim đã tạo nên sức hút khó cưỡng không chỉ nhờ mô típ hoán đổi cơ thể hiếm thấy mà còn nhờ diễn xuất duyên dáng của Se Jeong. Ở Se Jeong, cô nàng vừa toát ra sự hóm hỉnh tự nhiên mà vẫn có sự tiết chế nhất định ở những cảnh phim đòi chiều sâu hỏi nội tâm nhân vật.

Đồng hạng với Se Jeong là Jin Ki Joo với vai diễn Oh Soo Ah trong Undercover High School. Không phải cái tên tạo hiệu ứng truyền thông ồn ào trước thềm lễ trao giải, nhưng Jin Ki Joo lại thuyết phục hội đồng bình chọn bằng một màn thể hiện vững vàng và ổn định. Jin Ki Joo cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt khi nhân vật phải sống giữa lớp vỏ học đường tưởng chừng trong trẻo và những góc khuất tâm lý phức tạp, khiến khán giả dễ dàng đồng cảm và bị cuốn theo câu chuyện.

Kang Tae Oh trở thành chủ nhân của chiếc tượng vàng Nam diễn viên xuất sắc trong Miniseries với vai Yi Gang trong Moon River. Thủ vai người tình của Se Jeong, cặp đôi có những giây phút tung hứng vô cùng hài hướng, nhưng cũng không thiếu những phân cảnh mùi mẫn khiến fan ngại đỏ mặt.

Ngoài ra, một trong những khoảnh khắc gây sốt MXH nhất chương trình là sự xuất hiện của bộ đôi IU - Byeon Woo Seok với tư cách khách mời trao giải. 2 nghệ sĩ diện dress code đen lịch sự và sang trọng: nếu IU hút hồn với bộ váy cổ yếm, khoe nhan sắc kiều diễm, nhẹ nhàng thì Byeon Woo Seok lại gây xao xuyến nhờ vẻ ngoài lịch lãm trong bộ suit. Khép lại là đoạn teaser đầu tiên cho bộ phim 2 người đóng chung sắp được ra mắt - Perfect Crown. Netizen đang rần rần một phen trước những khung hình ngập tràn visual, hứa hẹn sẽ là bom tấn màn ảnh nhỏ vào dịp mùa xuân năm sau.

IU và Byeon Woo Seok chiếm trọn spotlight nhờ visual xuất sắc