Tối 30/12, đài MBC chính thức tung ra teaser đầu tiên của bộ phim Perfect Crown, lập tức khiến mạng xã hội bùng nổ. Lấy bối cảnh một Hàn Quốc hiện đại trong phiên bản giả tưởng, nơi đất nước vẫn được vận hành theo chế độ quân chủ lập hiến, Perfect Crown mở ra một thế giới vừa quen vừa lạ, nơi quyền lực hoàng gia, tài phiệt và chính trị đan xen trong những mối quan hệ hôn nhân tưởng như hào nhoáng nhưng đầy toan tính.

Teaser phim Perfect Crown (Phụ đề: IU-VN)

Đoạn teaser giới thiệu khái quát về hai nhân vật trung tâm của câu chuyện - đều là những trâm anh thế phiệt, siêu giàu trong bối cảnh đất nước giả tưởng. Lee Wan là một hoàng tử có xuất thân hoàng tộc nhưng lại đứng khá xa trong danh sách kế vị. Ngoài thân phận cao quý, anh gần như không có thực quyền, không có tiếng nói, thậm chí bị xem là người thừa trong hoàng tộc. Dù vậy anh vẫn bị cuốn vào cuộc đấu đá quyền lực khốc liệt giữa các thành viên hoàng tộc.

Trong khi đó Hee Joo lại con gái thứ hai của một gia tộc tài phiệt quyền lực. Hee Joo là kiểu phụ nữ có tất cả trong tay, tiền bạc, học thức, địa vị xã hội nhưng vẫn luôn bị giới hạn bởi thân phận thường dân, không bao giờ chạm được tới tầng cao nhất của quyền lực. Chính vì vậy, Hee Joo là người chủ động đề nghị cuộc hôn nhân chính trị này, không phải vì tình yêu, mà để khẳng định vị thế của cả hai trong một ván cờ lớn.

Cao trào teaser khép lại bằng câu nói của Lee Wan với người vợ trên danh nghĩa: “Hãy chuẩn bị làm Đại quân phu nhân đi”, đi kèm loạt hình ảnh ngọt ngào, gần gũi đúng với motif hôn nhân giả - tình thật của những bộ phim cưới trước yêu sau.

Ngay khi vừa lên sóng, teaser Perfect Crown đã gây bão mạng xã hội. Khán giả phát cuồng trước nhan sắc, khí chất tài phiệt sang chảnh và “mùi tiền” toát ra từ từng khung hình, đặc biệt là sự kết hợp lần đầu giữa IU và Byeon Woo Seok. Chỉ với vài chục giây, cặp đôi đã chứng minh chemistry bùng nổ của mình. Dù chưa biết chính thức lịch chiếu, vô số khán giả đã "xếp hàng" sẵn để chờ ngày được "ăn cưới online" của cặp đôi hoàng gia - tài phiệt này.

Trên mạng xã hội, loạt bình luận nhanh chóng xuất hiện: - IU vào vai tài phiệt nhìn vừa lạnh vừa sang, đúng kiểu nữ chính sinh ra để bước vào hoàng gia. - Cưới lẹ, cưới gấp, sau Tết dương cưới luôn hộ em, đài MBC rốp rẻng lên. - Byeon Woo Seok mặc đồ hoàng tộc mà aura bùng nổ thật sự, đúng chất hoàng tử lòng em. - Chưa cần biết nội dung sâu tới đâu, riêng visual với chemistry này là đủ để hóng rồi. - Hôn nhân hợp đồng mà nhìn ngọt thế này thì kiểu gì cũng giả tình thật. - MBC chơi lớn ghép IU với Byeon Woo Seok là thấy mùi hit rồi.

Perfect Crown không chỉ gây tò mò bởi bối cảnh giả tưởng hiếm gặp trên màn ảnh Hàn, mà còn bởi cách bộ phim khai thác quyền lực, hôn nhân và tham vọng trong một xã hội hiện đại khoác lên lớp áo quân chủ. Với teaser đầu tay đầy kịch tính, hình ảnh chỉn chu và cặp đôi chính được đánh giá là bảo chứng nhan sắc lẫn diễn xuất, Perfect Crown đang trở thành một trong những dự án truyền hình được mong chờ sẽ thành công mở bát 2026 cho MBC. Nếu tiếp tục giữ được nhịp độ như những gì teaser hé lộ, bộ phim hứa hẹn sẽ không chỉ gây sốt vì visual, mà còn tạo ra nhiều tranh luận xoay quanh quyền lực và tình yêu trong thế giới hoàng gia tưởng tượng ấy.

Nguồn: MBC