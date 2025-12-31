Vẻ ngọt ngào của diễn viên sinh năm 2001 đóng cùng lúc 2 phim giờ vàng VTV

Cùng lúc đóng 2 bộ phim đang gây sốt trên sóng giờ vàng VTV, danh tính nữ diễn viên này nhanh chóng được khán giả chú ý.

"Gia đình trái dấu" và "Cách em 1 milimet" là hai bộ phim sóng giờ vàng VTV3 đang nhận được nhiều quan tâm của khán giả. Đáng chú ý, Quỳnh Trang là nữ diễn viên xuất hiện trong cả hai bộ phim này

Trong "Gia đình trái dấu", Quỳnh Trang vào vai Dương - nữ sinh nhạc viện đa tài, xinh đẹp. Cô mang đến cho nhân vật hơi thở trẻ trung mà vẫn có chiều sâu tâm lý.

Vai diễn cũng là cơ hội để Quỳnh Trang thể hiện một khía cạnh hoàn toàn khác, năng động và hoạt bát hơn.

Ngoài ra, Quỳnh Trang còn gây thiện cảm mạnh mẽ với khán giả qua vai Ngân thời niên thiếu trong "Cách em 1 milimet".

Hóa thân thành nữ sinh cấp 3 xinh đẹp, đáng yêu và có mối tình thanh mai trúc mã với Viễn (Sơn Tùng thủ vai), cô nhận về nhiều lời khen và được xem là một trong những điểm sáng của phim.

Quỳnh Trang sinh năm 2001, từng được biết đến với danh xưng "hot girl mùa thi" nhờ gương mặt khả ái khi tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019.

Cô đam mê nghệ thuật từ nhỏ, 14 tuổi đã thi vào Trung cấp Thanh nhạc của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, sau đó theo học Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội ngành Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình.

Trước đó, Quỳnh Trang từng góp mặt trong một số bộ phim của VTV như "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ", "Cha tôi người ở lại", "Hương vị tình thân", "Mặt nạ gương"...

Giống với hình ảnh trong phim, Quỳnh Trang cũng ngoài đời có phong cách thời trang ngọt ngào, nữ tính.

Vẻ ngoài xinh đẹp, nụ cười ngọt ngào giúp nữ diễn viên nhanh chóng nhận được nhiều tình cảm của khán giả.

Thành công của cả 2 vai diễn không chỉ giúp Quỳnh Trang được yêu mến mà còn mở ra cho cô nhiều cơ hội nghề nghiệp mới.

Mỹ nhân sinh năm 2001 từng nói muốn cơ hội đem đến nhiều hình ảnh mới mẻ và nhiều màu sắc hơn tới khán giả. Vì vậy, cô luôn mong nhân vật mới phải khác nhân vật trước đó của mình.

