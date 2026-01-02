Ai Thương Ai Mến - Ngọc Thuận ở đâu suốt 20 năm qua?

Mất 20 năm để khán giả lại thấy một Ngọc Thuận ấn tượng trên màn ảnh rộng với Ai Thương Ai Mến

Gây chú ý ngay từ thời điểm công bố dàn diễn viên, sự tái xuất của Ngọc Thuận trong Ai Thương Ai Mến nhanh chóng khơi dậy sự tò mò mạnh mẽ từ khán giả lẫn giới chuyên môn. Sau gần hai thập kỷ gần như vắng bóng trên màn ảnh rộng kể từ hình tượng "trai nhảy" từng gây dấu ấn một thời, Ngọc Thuận bất ngờ trở lại với vai cậu Khả - một công tử miền Tây phóng khoáng, bề ngoài ngông nghênh nhưng bên trong chất chứa nhiều giằng xé nội tâm. Màn hóa thân thuyết phục của nam diễn viên khiến không ít khán giả đặt câu hỏi: "20 năm qua Ngọc Thuận ở đâu?" và vì sao phải đến Ai Thương Ai Mến, anh mới thực sự trở lại đường đua điện ảnh với quyết định nhiều bất ngờ của đạo diễn Thu Trang.

Trong vai cậu Khả, Ngọc Thuận cho thấy sự chín muồi rõ rệt về kỹ thuật lẫn chiều sâu cảm xúc. Không cần phô trương hay lên gân, nam diễn viên chinh phục người xem bằng lối diễn xuất tiết chế nhưng giàu nội lực. Điểm mạnh của Ngọc Thuận nằm ở khả năng chuyển biến tâm lý nhân vật một cách mượt mà, tự nhiên. Từ những phân đoạn hài hước ban đầu khi cậu Khả hiện lên với dáng vẻ phong lưu, bất cần đời đến các khoảnh khắc cao trào buộc nhân vật phải đối diện với những lựa chọn nghiệt ngã của số phận. Tất cả đều được, Ngọc Thuận xử lý vừa đủ tạo cảm giác chân thật và thuyết phục. Đến sau cùng, cậu Khả hiện lên vừa đáng thương, vừa đáng trách - đại diện cho những con người càng cố chạy trốn thì càng bị cuộc đời buộc phải đối diện. Chính chiều sâu tâm lý ấy đã giúp nhân vật này nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả sau khi phim ra rạp.

Đóng cặp cùng Thu Trang trong vai Hai Mến, Ngọc Thuận không hề lép vế mà ngược lại còn tạo nên sự tung hứng ăn ý hiếm thấy. Mối quan hệ giữa cậu Khả và Hai Mến được xây dựng nhiều lớp cảm xúc vừa có những mảng miếng hài duyên dáng, vừa có những khoảng lặng đầy day dứt. Sự kết hợp tự nhiên của cả hai góp phần giữ nhịp cảm xúc xuyên suốt bộ phim, giúp câu chuyện tình thân và tình người trở nên mềm mại nhưng vẫn đủ sức nặng. Dù là lần đầu tiên hợp tác, bộ đôi Thu Trang - Ngọc Thuận vẫn tạo được sự gắn kết rõ rệt, làm nổi bật thông điệp về hai chữ "nợ" và "nghĩa" mà bộ phim theo đuổi.

Qua Ai Thương Ai Mến, đạo diễn Thu Trang một lần nữa khẳng định khả năng "chọn mặt gửi vàng" khi mang đến màn trở lại đầy thuyết phục của Ngọc Thuận. Đây không chỉ là cột mốc tái xuất đáng chú ý của nam diễn viên, mà còn là lời khẳng định vị trí của anh trong lòng khán giả - một diễn viên có nội lực, biết tiết chế và đủ bản lĩnh để tỏa sáng đúng thời điểm.

Dàn diễn viên tỏa sáng đồng đều - điểm cộng lớn tạo nên cảm xúc tròn đầy trong Ai Thương Ai Mến

Lấy bối cảnh miền Tây xưa, Ai Thương Ai Mến dẫn dắt khán giả bước vào cuộc đời nhiều thăng trầm của Hai Mến (Thu Trang) - người phụ nữ mang số phận nghiệt ngã nhưng luôn chất chứa trong mình một trái tim giàu yêu thương. Từ hành trình của nhân vật trung tâm, bộ phim mở ra bức tranh đời sống con người miền sông nước dung dị mà sâu sắc - nơi tình thân, tình người và tình yêu được vun đắp qua những điều nhỏ nhặt nhất.

Trở lại với dự án thứ hai trong vai trò đạo diễn, Thu Trang chọn cách kể chuyện phi tuyến tính mới mẻ nhưng hiệu quả. Cuộc đời Hai Mến trải dài qua nhiều giai đoạn với những tình tiết đặt để vừa đủ: có tình cảm, có cao trào, có những nút thắt khó đoán để dẫn dắt người xem. Bên cạnh đó, Thu Trang cho thấy khả năng lên tay của mình khi đầu tư chỉn chu về phần hình ảnh và âm thanh. Khung cảnh miền Tây nên thơ trên màn ảnh khiến nhiều khán giả bất ngờ về lần trở lại này của nữ đạo diễn.

Bên cạnh màn tái xuất ấn tượng của Ngọc Thuận, Ai Thương Ai Mến còn ghi điểm nhờ dàn diễn viên đồng đều ở khả năng diễn xuất. Mỗi diễn viên đều có "đất diễn" riêng để tỏa sáng với nhân vật của mình trong mạch câu chuyện nhiều lớp lang. Trở lại với vai diễn nặng tâm lý, Thu Trang truyền tải rõ nét nội tâm của một người phụ nữ miền Tây trải qua nhiều biến cố, mất mát. Hai Mến không chỉ là nhân vật trung tâm mà còn đóng vai trò như sợi dây kết nối cảm xúc, dẫn dắt mạch phim và tạo nên chiều sâu cho toàn bộ câu chuyện.

Bên cạnh cậu Khả và Hai Mến, tuyến nhân vật Ba Thương (Trâm Anh) và Chờ (Võ Điền Gia Huy) cũng mang đến làn gió mới đầy tươi trẻ. Cặp đôi cho thấy sự tiến bộ trong diễn xuất ở vai diễn đòi hỏi chuyển biến tâm lý từ tình cảm trong sáng đến những biến cố trong cuộc đời. Khả Như và La Thành ghi điểm với lối diễn tự nhiên, duyên dáng ở những phân đoạn hài, góp phần cân bằng cảm xúc cho bộ phim. NSƯT Ngọc Hiệp để lại dấu ấn đậm nét trong Ai Thương Ai Mến bằng phong thái diễn xuất chừng mực, giàu trải nghiệm của một nghệ sĩ gạo cội. Đạo diễn Thu Trang cho thấy khả năng chỉ đạo diễn xuất ấn tượng khi tạo nên cán cân diễn xuất đồng đều cho các nhân vật.

Ở vai trò đạo diễn, Thu Trang chứng minh khả năng chỉ đạo diễn xuất khi khéo léo dung hòa các thế hệ diễn viên, từ những gương mặt kỳ cựu đến lớp trẻ. Mỗi nhân vật đều được đặt để hợp lý, có không gian thể hiện cá tính riêng nhưng vẫn nằm trong tổng thể mạch cảm xúc chung. Chính sự cân bằng này giúp Ai Thương Ai Mến giữ được nhịp phim tròn trịa, cảm xúc liền mạch và tạo nên một bức tranh diễn xuất đồng đều, góp phần nâng tầm chất lượng tổng thể của bộ phim.