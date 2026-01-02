Lời tạm biệt một “chương đời” của dàn cast Stranger Things

Stranger Things ra mắt năm 2016 và gần như ngay lập tức tạo nên cơn địa chấn. Do anh em Matt và Ross Duffer sáng tạo, bộ phim với sự pha trộn đầy cuốn hút giữa tinh thần hoài niệm và kinh dị đã trở thành siêu hiện tượng đầu tiên thực sự của truyền hình streaming.

Với dàn diễn viên trẻ, sự nổi tiếng ập đến đột ngột giống như bước vào Upside Down - một thế giới trông quen thuộc nhưng lại khiến người ta choáng váng, lạc nhịp và hoàn toàn khác với đời sống bình thường.

“Bạn nhìn thấy những điều mà không phải ai cũng thấy, và những người duy nhất bạn có thể chia sẻ điều đó chính là những người bạn này,” Finn Wolfhard, hiện 22 tuổi, nhớ lại.

Mùa thứ năm - cũng là mùa cuối cùng - của Stranger Things hiện đã phát sóng trên Netflix. Trong những cuộc phỏng vấn gần đây, các ngôi sao trẻ - giờ đều đã trưởng thành, người lớn tuổi nhất đã ngoài 30. Cùng nhìn lại hành trình gắn bó với bộ phim và cách nó đã âm thầm định hình con người họ.

Noah Schnapp (Will)

Noah Schnapp khi còn nhỏ, trong vai Will, với kiểu tóc bát úp đặc trưng của thập niên 80 và chiếc áo phao đỏ - vàng, mang trên gương mặt vẻ lo âu quen thuộc. “Mùa 1 ra mắt khi tôi đang ở trại hè, nơi gần như bị tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Tôi nhớ mẹ gửi thư nói rằng tôi vừa đạt 10.000 người theo dõi trên Instagram và có cả fanpage. Cảm giác của một đứa trẻ 10 tuổi lúc đó thật khó tả - tôi chạy đi khoe với bạn bè và hét lên: ‘Mấy cậu ơi, tớ nổi tiếng rồi!’”

Giờ đây, Noah Schnapp xuất hiện với áo sơ mi oxford vàng, cà vạt sọc xanh - trắng - vàng mảnh, trước phông nền xanh. “Giữa tất cả hỗn loạn và sự chú ý đó, các thành viên khác trong đoàn phim đã giúp tôi giữ được sự cân bằng. Tôi nghĩ nếu chỉ có một mình, có lẽ tôi đã trở thành thảm họa.”

Millie Bobby Brown (Eleven)

Millie Bobby Brown khi còn nhỏ, trong vai Eleven, với cái đầu cạo trọc, khoác áo xanh bên ngoài chiếc váy hồng nhạt, ánh mắt đầy đe dọa. “Hôm nọ có người hỏi tôi đã từng đến Washington chưa, và tôi bảo: ‘Rồi, tôi từng gặp Obama.’ Đó là một tuổi thơ rất khác, nhưng đẹp theo cách rất riêng của nó.”

Ở hiện tại, Millie để tóc búi đôi, đeo dây chuyền vàng bản to, mặc áo đen. “Chúng tôi sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng - ôm nhau nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Những mùa trước, chúng tôi coi mọi thứ là hiển nhiên, vì luôn nghĩ: ‘Năm sau gặp lại.’ Nhưng lần này thì không còn ‘năm sau’ nữa.”

Finn Wolfhard (Mike)

Finn Wolfhard khi còn nhỏ, trong vai Mike, mặc áo polo tay dài sọc xanh - vàng, áp một thiết bị điện tử lớn vào tai. “Bộ phim trở nên quá lớn chỉ sau một đêm, và đó là cảm giác điên rồ nhất. Những người duy nhất có thể hiểu được điều đó chính là các diễn viên còn lại.”

Trong một bức chân dung trầm tư, Finn đặt hai tay lên khuôn mặt, khoác áo tối màu với đường chỉ lộ, bên trong là áo sơ mi sọc và áo len đỏ nhạt. “Gặp lại mọi người ở New York rồi rời đi khiến tôi có cảm giác lo âu chia xa rất rõ. Suốt một thời gian dài, giữa chúng tôi tồn tại tình yêu mãnh liệt và cảm giác thuộc về nhau. Việc quen dần với sự thiếu vắng đó sẽ rất khó.”

Gaten Matarazzo (Dustin)

Gaten Matarazzo khi còn nhỏ, trong vai Dustin, đứng giữa khu rừng, đội mũ bóng chày ba màu, khoác áo có cổ caro và đeo ba lô. “Những người bắt đầu diễn xuất từ khi còn rất nhỏ thường bị gán cho định kiến rằng họ sẽ lạc lối hoặc sa vào mặt tối của danh tiếng. Tôi nghĩ chúng tôi đã vượt lên trên điều đó.”

Giờ đây, với mái tóc xoăn và cặp kính quen thuộc, Gaten mặc áo phong cách cao bồi bên ngoài áo phông trắng, gương mặt rạng rỡ. “Có rất nhiều nước mắt, nhưng cũng có sự an tâm khi biết rằng chúng tôi sẽ là bạn của nhau suốt đời. Bạn không thể trải qua một giai đoạn định hình như thế với ai đó mà lại không gắn bó lâu dài.”

Caleb McLaughlin (Lucas)

Caleb McLaughlin khi còn nhỏ, đội băng đô, khoác áo nâu cổ lông, phía sau là ánh đèn retro mờ ấm. “Anh em nhà Duffer luôn giữ cho chúng tôi một sự cân bằng - ngay cả trên phim trường, họ vẫn cho phép chúng tôi được là những đứa trẻ, được sống trọn vẹn với tuổi thiếu niên của mình.”

Ở hiện tại, Caleb xuất hiện chỉn chu với blazer xanh, áo sơ mi trắng và cà vạt sọc. “Dù tôi hiểu vì sao bộ phim kết thúc, tôi chưa bao giờ nghĩ ngày này sẽ đến. Tôi sẽ luôn giữ mối quan hệ với mọi người, nhưng nó sẽ không còn như trước nữa.”

Maya Hawke (Robin)

Maya Hawke khi vào vai Robin, đội mũ thủy thủ có chữ “Ahoy”, mặc áo sọc hải quân. “Tôi chỉ thực sự vượt qua cảm giác ‘đứa trẻ mới’ ở mùa 5. Và rồi, trong mọi khoảnh khắc vui vẻ, bài ‘Slipping Through My Fingers’ của ABBA cứ vang lên trong đầu tôi.”

Trong hình ảnh hiện tại, Maya nhìn qua cặp kính râm tròng vàng, mái tóc vàng dâu uốn sóng nhẹ. “Điều đẹp nhất là bộ phim này nói về tình bạn, lòng trung thành, sự dũng cảm và tinh thần gắn kết - và đó cũng chính là những gì tôi mang theo cho bản thân mình.”

Charlie Heaton (Jonathan)

Charlie Heaton trong vai Jonathan, mặc toàn đồ đen, tóc shaggy. “Dù bộ phim ngày càng lớn, mỗi mùa quay vẫn giống như trở lại trại hè. Mọi ồn ào bên ngoài lắng xuống, và chúng tôi lại ở bên nhau, như một gia đình.”

Giờ đây, Charlie cạo râu gọn gàng, mặc blazer xám và áo len. “Nhìn những đứa trẻ ấy lớn lên thành những con người trưởng thành, tôi thật sự tự hào. Lớn lên dưới ánh đèn spotlight không dễ, nhưng họ đã làm được - mỗi người theo cách riêng.”

Natalia Dyer (Nancy)

Natalia Dyer trong vai Nancy, ánh mắt hoảng sợ nhìn ra ngoài khung hình. “Ban đầu mọi thứ rất nhỏ: một thị trấn hẻo lánh với một con quái vật. Tôi không hề nghĩ sau này mình sẽ phải quay trong bể nước hay thực hiện những cảnh điên rồ đến vậy.”

Ở hiện tại, Natalia mặc áo thể thao xanh ngọc, tóc vàng uốn sóng. “Toàn bộ quãng tuổi 20 của tôi gắn với bộ phim này, nên nó thực sự giống như một chương đời. ‘Stranger Things’ đã góp phần định hình tôi, cả trong công việc lẫn con người.”

Joe Keery (Steve)

Joe Keery trong vai Steve, mặc áo len xanh lá, tóc pompadour đậm chất thập niên 80. “Chúng tôi gắn bó với nhau vì cùng trải qua việc nổi tiếng gần như chỉ sau một đêm - và tất cả đều diễn ra cùng lúc. Vì thế, nếu có trải nghiệm kỳ lạ nào, chúng tôi luôn có cả một nhóm để chia sẻ.”

Trong hình ảnh hiện tại, Joe nắm nhẹ cà vạt hoa văn sẫm, tóc cắt kiểu mullet biến tấu. “Bạn nhìn lại trọn vẹn 10 năm đó - mọi thứ đều là lần cuối: lần thử trang phục cuối, lần cắt tóc cuối, cảnh quay cuối. Mọi thứ mang ý nghĩa sâu sắc hơn, và cảm xúc thì không thể tránh khỏi.”

Sadie Sink (Max)

Sadie Sink khi còn nhỏ, trong vai Max, đứng trước tủ đồ trường học với vẻ căng thẳng. “Chúng tôi từng quay đêm rồi chơi trốn tìm giữa ruộng bí ngô. Những khoảnh khắc đó rất khó quên - khi bạn ở trên một phim trường nghiêm túc, nhưng cuối ngày vẫn chỉ là một đứa trẻ.”

Trong bức chân dung hiện tại, Sadie nghiêng mặt, mái tóc đỏ dài uốn sóng. “Ngày cuối cùng thật sự rất siêu thực. Tôi có cảm giác như đang để tang một điều gì đó. Theo một cách nào đó, tôi đang nói lời tạm biệt với tuổi thơ.”