Trâm Anh hiện là một trong những nữ diễn viên trẻ được chú ý nhất màn ảnh Việt. 7 năm sau ngôi vị Á quân The Face, có thể nói Trâm Anh lần đầu được đón nhận rộng rãi như vậy nhờ vai diễn nữ tiếp viên hàng không - Nhàn - trong bom tấn Tử Chiến Trên Không. Được đà xông lên, Trâm Anh tiếp tục ghi tên vào Ai Thương Ai Mến, dự án điện ảnh do Thu Trang sản xuất, được ra mắt vào dịp Tết Âm Lịch 2026.

Mới đây, trong buổi trò chuyện với Here To Here, Trâm Anh thẳng thắn nhìn lại những bước đi chậm rãi nhưng để lại nhiều bài học trong suốt 7 năm qua. Nữ diễn viên cho biết cô chưa bao giờ phủ nhận việc bản thân đi chậm hơn so với nhiều đồng nghiệp cùng thế hệ, nhưng đó là lựa chọn có chủ ý. Với Trâm Anh, “chậm mà chắc” vẫn tốt hơn là bứt lên quá sớm khi nội lực chưa đủ.

“Đồng ý là cũng chậm thật, mình cũng thấy nhưu vậy nhưng những gì đến và thuận theo tự nhiên thì nên chấp nhận. Ví dụ tôi đang 23 tuổi, không thể nào nhảy lên 27 tuổi được. Trộm vía trong 7 năm đó, tôi cảm thấy mình đang đi đúng với độ tuổi của mình, với kinh nghiệm, sự rèn luyện và hiểu biết của bản thân”, nữ diễn viên chia sẻ.

Trâm Anh từng bị ê-kíp hủy vai chính với lý do không muốn tiếp tục làm việc cùng

Một trong những cú sốc lớn nhất với Trâm Anh là việc từng được chọn vào vai chính một bộ phim, nhưng chỉ sau 3 ngày quay đã bị ê-kíp hủy vai với lý do không muốn tiếp tục làm việc cùng. Thời điểm đó, cô rơi vào trạng thái tiêu cực, không hiểu rõ nguyên nhân và cảm thấy tổn thương. Tuy nhiên, khi nhìn lại bằng góc nhìn của hiện tại, Trâm Anh xem đây là một bài học lớn, thậm chí là may mắn.

“Tôi cũng không hiểu lí do tại sao nhưng đó cũng là một bài học. Lúc đó tôi thấy rất tiêu cực. Sau này, có nhiều anh chị nói rằng đó là may mắn của tôi vì khi đó tôi còn quá trẻ để vào vai chính. Nếu bước vào vai chính khi còn quá non nớt thì lúc bước vào phim điện ảnh, rất dễ để mọi người đánh giá là một bình hoa di động, không làm được gì hết. Thời điểm đó tôi còn quá trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm. Sau này, tôi nhận ra nếu lúc đó cứ cố vào vai chính thì có thể flop luôn, gây hại cho mọi người nữa. Thôi thì cứ trau dồi mọi thứ từ quan sát, kinh nghiệm và cho bản thân cơ hội”, người đẹp 9x bộc bạch.

Sau cú vấp đó, Trâm Anh lựa chọn con đường làm nghề bền bỉ hơn: chấp nhận các vai diễn với dung lượng vừa phải, miễn là được đứng trên phim trường, được học hỏi và rút kinh nghiệm. Cô nhìn nhận bản thân may mắn khi không phải bắt đầu từ con số quá thấp, nhưng cũng không đi theo con đường “leo thẳng” nhờ danh hiệu Á quân The Face. Sự nghiệp của Trâm Anh được xây dựng từ nền tảng trung bình, từng bước đi lên bằng sự kiên nhẫn.

Về diễn xuất, Trâm Anh cho rằng nội lực là thứ không thể có được trong ngày một ngày hai. Kinh nghiệm của những diễn viên gạo cội là điều không thể rút ngắn, và cách duy nhất để tiến bộ nhanh hơn là học hỏi từ chính những người đi trước. Trong suốt hành trình đó, cô may mắn gặp được nhiều “quý nhân” ở mỗi giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp: “Ngày xưa, khi mới vào nghề diễn, tôi gặp anh Quốc Huy và được anh chỉ bảo. Sau đó là anh Thái Hoà, chị Thu Trang, anh Victor, chị Xuân Lan và anh Nguyễn Ngọc Lâm. Đến chặng hiện tại, tôi nghĩ mình cũng đã “cứng cáp” hơn một số bạn, “chắc kèo” hơn một chút. Các anh chị đạo diễn khi nhìn và lựa chọn tôi cũng nhận ra tôi có biết diễn xuất chứ tôi không tự nhận mình diễn hay”.

Ở thời điểm hiện tại, Trâm Anh cảm nhận rõ sự thay đổi trong cách các đạo diễn và đồng nghiệp nhìn nhận mình, đặc biệt sau vai diễn Nhàn trong Tử Chiến Trên Không. Cô không tự nhận bản thân là một diễn viên xuất sắc, nhưng tin rằng mình đã đủ “cứng cáp” và đáng tin hơn trên phim trường. Với Trâm Anh, việc được nhìn nhận như một người “biết diễn” đã là bước tiến lớn.